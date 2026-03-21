Ružomberok stále čaká na prvú jarnú výhru. Trenčín predviedol trojgólový obrat

Niké liga - 3. kolo skupiny o udržanie sa
Trenčín - Ružomberok 3:1
Góly: 45. Hájovský, 62. a 74. David (prvý z 11m) - 22. Fila (z 11m)
Rozhodovali: Choreň - Roszbeck, Bobko, ŽK: Grygar, Luterán, Tučný
Diváci: 861
Trenčín: Katič - Pavek, Križan, Diouf, Brandis - Poom - Mathurin (77. Kam), Hájovský, Mikulaj, Soares - David (89. Doesburg)
Ružomberok: Húska - Luterán, Král, Mojžiš, Selecký - Grygar (77. Endl), Murgaš - Fila (77. Jevoš), Šašinka (77. Bačík), Tučný (51. Chobot) - Hladík (77. Chrien)
Futbalisti AS Trenčín zvíťazili v 3. kole nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa nad Ružomberkom 3:1 a priebežne sa posunuli na siedmu priečku.
Na konte majú 30 bodov, Ružomberok má o štyri menej a je desiaty.
Po opatrnom úvode sa vedenia ujali v 22. minúte hostia, keď Fila premenil pokutový kop.
Vyrovnať mohol v 40. minúte Soares, no v stopercentnej príležitosti trafil iba brankára. V závere prvého polčasu sa však strelou po zemi presadil Hájovský a vyrovnal na 1:1.
Po hodine hry sa kopala penalta aj na druhej strane. K jej exekúcii sa postavil Nigérijčan Cody David a tvrdou strelou strhol vedenie na stranu Trenčanov.
V 74. minúte spečatil výsledok na konečných 3:1 svojím druhým gólom v zápase David.
Hlasy po zápase
Ricardo Moniz, tréner AS Trenčín: „Tím sa dokázal otriasť z vypadnutia v Slovenskom pohári a z domácich zápasov sme získali šesť bodov. Napriek inkasovanému gólu z penalty som zostal pokojný. Pokračovali sme v organizovanej hre a ešte pred koncom prvého polčasu vyrovnal Hájovský. Druhý gól vybojoval Mikulaj, za ktorého som veľmi rád, nakoľko bol osem mesiacov bez futbalu. Pri penalte Soares ukázal tímového ducha a prenechal ju Davidovi. Následne sa David opäť presadil po rohovom kope. Vidieť, že tím si konečne sadá a dostáva sa do formy.“
Jaroslav Köstl, tréner MFK Ružomberok: „Vstup do zápasu sme mali dobrý. Vytvorili sme si územnú prevahu a vygradovalo to gólom. V defenzíve sme však urobili veľmi naivné chyby. Góly vyplynuli z našich zbytočných strát. Pred koncom polčasu sme zbytočne nechali hráča domácich otočiť sa v šestnástke čelom k bráne. Druhý gól prišiel opäť po tom, čo sme mali dobrú pasáž hry a nechali sme sa súperom ´vybrejkovať´. Tretí gól sme inkasovali po rohu, nakoľko nás v štandardných situáciách dlhodobo tlačí topánka. Inkasujeme z nich príliš veľa gólov a naopak sami z nich nie sme nebezpeční. Zápas sme si stratili svojimi chybami i technickými nedostatkami. Rád by som sa poďakoval fanklubu, ktorý za nami vycestoval a počas celého zápasu nás podporoval.“
