Ružomberok stále čaká na prvú jarnú výhru. Trenčín predviedol trojgólový obrat

Futbalisti AS Trenčín sa radujú z gólu. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|21. mar 2026 o 17:28
Trenčín zdolal Ružomberok prvýkrát od augusta 2023.

Niké liga - 3. kolo skupiny o udržanie sa

Trenčín - Ružomberok 3:1

Góly: 45. Hájovský, 62. a 74. David (prvý z 11m) - 22. Fila (z 11m)

Rozhodovali: Choreň - Roszbeck, Bobko, ŽK: Grygar, Luterán, Tučný

Diváci: 861

Trenčín: Katič - Pavek, Križan, Diouf, Brandis - Poom - Mathurin (77. Kam), Hájovský, Mikulaj, Soares - David (89. Doesburg)

Ružomberok: Húska - Luterán, Král, Mojžiš, Selecký - Grygar (77. Endl), Murgaš - Fila (77. Jevoš), Šašinka (77. Bačík), Tučný (51. Chobot) - Hladík (77. Chrien)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze

Futbalisti AS Trenčín zvíťazili v 3. kole nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa nad Ružomberkom 3:1 a priebežne sa posunuli na siedmu priečku.

Na konte majú 30 bodov, Ružomberok má o štyri menej a je desiaty.

Po opatrnom úvode sa vedenia ujali v 22. minúte hostia, keď Fila premenil pokutový kop.

Vyrovnať mohol v 40. minúte Soares, no v stopercentnej príležitosti trafil iba brankára. V závere prvého polčasu sa však strelou po zemi presadil Hájovský a vyrovnal na 1:1.

Po hodine hry sa kopala penalta aj na druhej strane. K jej exekúcii sa postavil Nigérijčan Cody David a tvrdou strelou strhol vedenie na stranu Trenčanov.

V 74. minúte spečatil výsledok na konečných 3:1 svojím druhým gólom v zápase David.

Hlasy po zápase

Ricardo Moniz, tréner AS Trenčín: „Tím sa dokázal otriasť z vypadnutia v Slovenskom pohári a z domácich zápasov sme získali šesť bodov. Napriek inkasovanému gólu z penalty som zostal pokojný. Pokračovali sme v organizovanej hre a ešte pred koncom prvého polčasu vyrovnal Hájovský. Druhý gól vybojoval Mikulaj, za ktorého som veľmi rád, nakoľko bol osem mesiacov bez futbalu. Pri penalte Soares ukázal tímového ducha a prenechal ju Davidovi. Následne sa David opäť presadil po rohovom kope. Vidieť, že tím si konečne sadá a dostáva sa do formy.“

Jaroslav Köstl, tréner MFK Ružomberok: „Vstup do zápasu sme mali dobrý. Vytvorili sme si územnú prevahu a vygradovalo to gólom. V defenzíve sme však urobili veľmi naivné chyby. Góly vyplynuli z našich zbytočných strát. Pred koncom polčasu sme zbytočne nechali hráča domácich otočiť sa v šestnástke čelom k bráne. Druhý gól prišiel opäť po tom, čo sme mali dobrú pasáž hry a nechali sme sa súperom ´vybrejkovať´. Tretí gól sme inkasovali po rohu, nakoľko nás v štandardných situáciách dlhodobo tlačí topánka. Inkasujeme z nich príliš veľa gólov a naopak sami z nich nie sme nebezpeční. Zápas sme si stratili svojimi chybami i technickými nedostatkami. Rád by som sa poďakoval fanklubu, ktorý za nami vycestoval a počas celého zápasu nás podporoval.“

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
24
15
4
5
50:32
49
P
V
V
R
P
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
25
13
7
5
49:29
46
V
V
P
R
R
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
24
13
7
4
42:24
46
P
V
R
V
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
24
12
4
8
36:29
40
P
V
P
P
R
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
24
11
3
10
47:32
36
P
P
V
V
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
25
10
5
10
35:39
35
V
V
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
25
9
3
13
23:41
30
V
V
P
V
P
2
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
24
8
4
12
38:43
28
R
V
V
R
V
3
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
24
6
8
10
27:34
26
R
V
R
R
R
4
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
25
6
8
11
26:41
26
P
R
P
R
R
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
24
4
10
10
22:36
22
R
P
P
R
P
6
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
24
4
7
13
22:37
19
P
V
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

