Skalica bojuje o záchranu. Po domácej výhre sa odlepila z posledného miesta

Zľava Lukáš Šimko (Skalica) a Karoly Tamas (Komárno) (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|22. mar 2026 o 17:34
ShareTweet0

Záhoráci doma zdolali Komárno.

Niké liga - 3. kolo skupiny o udržanie sa

MFK Skalica - KFC Komárno 2:1 (1:0)

Góly: 31. Potočný, 62. Leginus - 85. Kiss

Rozhodcovia: Smolák - Straka, Vitko, ŽK: Potočný - Bayemi

Diváci: 457

MFK Skalica: Junas – Suľa, Ujlaky, Černek, Gaži – Bariš, Pudhorocký (86. Morong) – Daniel (68. Hollý), Nagy (58. Smejkal), Abdullahi – Potočný (57. Leginus)

KFC Komárno: Gyurákovics – Krčík (90. Ivanics), Špiriak, M. Šimko, Šmehyl – Kiss, Ožvolda (72. Bayemi) – Žák, Mustafič (59. Szűcs), Druga (59. Jones) – Mashike Sukisa

Futbalisti MFK Skalica zvíťazili v nedeľňajšom zápase 3. kola skupiny o udržanie sa v nadstavbovej časti Niké ligy nad Komárnom 2:1.

V tabuľke sa posunuli s 22 bodmi na 11. miesto o skóre pred Prešov, Komárnu patrí s 26 bodmi naďalej deviata priečka.

V prvej polhodine boli aktívnejší hráči Komárna, no skóre duelu otvorila Skalica. Roman Potočný napriahol v 31. minúte spoza šestnástky, lopta zaplávala pred Gyurákovicsom, ktorý sa jej dotkol, ale už nedokázal zabrániť gólu.

V druhom polčase zvýšil na 2:0 zblízka hlavičkou Lukáš Leginus, ktorý sa presadil po centri Smejkala. Hostia potom pridali, strelecky pohrozili striedajúci Bayemi i Mashike.

Komárnu sa podarilo v závere už len skorigovať výsledok, v 85. minúte dal výsledku konečnú podobu Filip Kiss, ktorý zamieril po zemi k pravej žrdi.

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
24
15
4
5
50:32
49
P
V
V
R
P
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
25
13
7
5
49:29
46
V
V
P
R
R
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
24
13
7
4
42:24
46
P
V
R
V
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
24
12
4
8
36:29
40
P
V
P
P
R
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
24
11
3
10
47:32
36
P
P
V
V
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
25
10
5
10
35:39
35
V
V
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
25
9
4
12
40:44
31
V
R
V
V
R
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
25
9
3
13
23:41
30
V
V
P
V
P
3
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
25
6
8
11
28:36
26
P
R
V
R
R
4
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
25
6
8
11
26:41
26
P
R
P
R
R
5
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
25
5
7
13
24:38
22
V
P
V
P
P
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
25
4
10
11
23:38
22
P
R
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

