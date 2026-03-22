Skalica bojuje o záchranu. Po domácej výhre sa odlepila z posledného miesta

Niké liga - 3. kolo skupiny o udržanie sa
MFK Skalica - KFC Komárno 2:1 (1:0)
Góly: 31. Potočný, 62. Leginus - 85. Kiss
Rozhodcovia: Smolák - Straka, Vitko, ŽK: Potočný - Bayemi
Diváci: 457
MFK Skalica: Junas – Suľa, Ujlaky, Černek, Gaži – Bariš, Pudhorocký (86. Morong) – Daniel (68. Hollý), Nagy (58. Smejkal), Abdullahi – Potočný (57. Leginus)
KFC Komárno: Gyurákovics – Krčík (90. Ivanics), Špiriak, M. Šimko, Šmehyl – Kiss, Ožvolda (72. Bayemi) – Žák, Mustafič (59. Szűcs), Druga (59. Jones) – Mashike Sukisa
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti MFK Skalica zvíťazili v nedeľňajšom zápase 3. kola skupiny o udržanie sa v nadstavbovej časti Niké ligy nad Komárnom 2:1.
V tabuľke sa posunuli s 22 bodmi na 11. miesto o skóre pred Prešov, Komárnu patrí s 26 bodmi naďalej deviata priečka.
V prvej polhodine boli aktívnejší hráči Komárna, no skóre duelu otvorila Skalica. Roman Potočný napriahol v 31. minúte spoza šestnástky, lopta zaplávala pred Gyurákovicsom, ktorý sa jej dotkol, ale už nedokázal zabrániť gólu.
V druhom polčase zvýšil na 2:0 zblízka hlavičkou Lukáš Leginus, ktorý sa presadil po centri Smejkala. Hostia potom pridali, strelecky pohrozili striedajúci Bayemi i Mashike.
Komárnu sa podarilo v závere už len skorigovať výsledok, v 85. minúte dal výsledku konečnú podobu Filip Kiss, ktorý zamieril po zemi k pravej žrdi.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Skupina o udržanie sa: