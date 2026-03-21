Žilina ovládla domáci šláger s Dunajskou Stredou, rozhodla už v prvom polčase

Niké liga - 3. kolo skupiny o titul
MŠK Žilina - Dunajská Streda 3:1
Góly: 7. Káčer, 42. Roginič, 84. Homet - 47. Kmeť. Bez kariet
Rozhodovali: Kráľovič - Štrbo, Čajka
Diváci: 1810
Žilina: Badžgoň - Minárik, Kaša, Narimanidze - Hranica (66. Szánthó), Káčer (57. Florea), Adang, Bari - Faško (81. Homet), Roginič (66. Iľko), Ďatko (57. Bzdyl)
DAC: Bartels - Kmeť, Blažek (46. Kapanadze), Kačaraba (76. Gueye), Nemanič, Mendez - Bationo, Tuboly (46. Corr), Ouro - Lábo (62. Gruber), Ramadan (87. Udvaros)
Futbalisti MŠK Žilina vyhrali v 3. kole nadstavby Niké ligy v skupine o titul na domácom trávniku nad Dunajskou Stredou 3:1.
Po treťom kole nadstavby sa tak zverenci Pavla Staňa na súpera bodovo dotiahli, no DAC má k dispozícii odložený zápas proti Trnave. Oba tímy strácajú tri body na vedúci Slovan.
Prvý polčas začali výborne Žilinčania. Po chybe v rozohrávke hostí sa k lopte dostal Ďatko, našiel Káčera, ktorý v 7. minúte spoza šestnástky namieril chirurgicky presne.
Hostia po inkasovanom góle ožili, no šance sa striedali na oboch stranách. Za domácich neuspel dvakrát Roginič, na strane DAC Tuboly krásnou strelou z diaľky opečiatkoval brvno.
V závere polčasu Ďatko vymyslel krásnu prihrávku na Roginiča, ktorý zo stredu šestnástky zvýšil vedenie MŠK na 2:0. Dunajská Streda otvorila výborne druhý polčas. V 47. minúte Kmeťovu strelu spoza šestnástky tečoval Narimanidze a Badžgoň už nemal šancu zasiahnuť.
Domáci kontrovali o štyri minúty neskôr, krížna strela Ďatka však našla len ľavú tyč Bartelsovej bránky.
Zverenci Branislava Fodreka sympaticky bojovali, snažili sa o vyrovnanie, no v 84. minúte ich ambície definitívne ukončil španielsky útočník Homet, ktorý si v prvom štarte za A-tím MŠK otvoril strelecký účet v Niké lige a stanovil konečné skóre na 3:1.
Hlasy po zápase
Pavol Staňo, tréner MŠK: „Súhlasím, že zápas bol zaujímavý, myslím si, že DAC má dobrý tím na lopte. Chceli sme byť konsolidovaní v obrane, v prvom polčase sme získali veľa lôpt a mohli sme získať aj viac. Do druhého polčasu sme zmenili rozostavenie, dobre naskočili aj striedajúci hráči. Z perspektívy celého zápasu si myslím, že sme vyhrali zaslúžene.“
Branislav Fodrek, tréner DAC: „Po zápase sme sklamaní, aj keď diváci videli výborný duel. Na začiatku sme urobili nepochopiteľnú chybu, trvalo nám 20 minút, kým sme sa dostali do zápasu. Robili sme veľa nevynútených chýb a dostali sme gól do šatne. Do druhého polčasu sme vstúpili dobre, dali sme gól, potom sme mohli dať aj druhý, ale Ramadan nedal. Potom prišla znovu chyba, tretí gól a bolo to vybavené. Súper dal teda tri góly, my jeden, ťažko sme mohli pomýšľať na výhru.“
Jakub Badžgoň, brankár MŠK: „Fanúšikov aj divákov v televízii musel ten zápas baviť. Viackrát tam padla konštrukcia brány, oni trafili, my sme ju trafili a celkovo tam bolo veľa šancí. Na oko skvelý futbal so šťastným koncom pre nás.“
Matúš Kmeť, obranca DAC: „Škoda, do druhého polčasu sme vstúpili dobre, aj po mojom góle sme mali nejaké protiútoky, ktoré sme bohužiaľ nedotiahli do konca. Vieme, že Žilina je najsilnejšia z protiútokov a potrestali nás.“
