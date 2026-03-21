Žilina ovládla domáci šláger s Dunajskou Stredou, rozhodla už v prvom polčase

Sportnet, TASR|21. mar 2026 o 17:21
Žilina otvorila skóre už po siedmich minútach.

Niké liga - 3. kolo skupiny o titul

MŠK Žilina - Dunajská Streda 3:1

Góly: 7. Káčer, 42. Roginič, 84. Homet - 47. Kmeť. Bez kariet

Rozhodovali: Kráľovič - Štrbo, Čajka

Diváci: 1810

Žilina: Badžgoň - Minárik, Kaša, Narimanidze - Hranica (66. Szánthó), Káčer (57. Florea), Adang, Bari - Faško (81. Homet), Roginič (66. Iľko), Ďatko (57. Bzdyl)

DAC: Bartels - Kmeť, Blažek (46. Kapanadze), Kačaraba (76. Gueye), Nemanič, Mendez - Bationo, Tuboly (46. Corr), Ouro - Lábo (62. Gruber), Ramadan (87. Udvaros)

Futbalisti MŠK Žilina vyhrali v 3. kole nadstavby Niké ligy v skupine o titul na domácom trávniku nad Dunajskou Stredou 3:1.

Po treťom kole nadstavby sa tak zverenci Pavla Staňa na súpera bodovo dotiahli, no DAC má k dispozícii odložený zápas proti Trnave. Oba tímy strácajú tri body na vedúci Slovan.

Prvý polčas začali výborne Žilinčania. Po chybe v rozohrávke hostí sa k lopte dostal Ďatko, našiel Káčera, ktorý v 7. minúte spoza šestnástky namieril chirurgicky presne.

Hostia po inkasovanom góle ožili, no šance sa striedali na oboch stranách. Za domácich neuspel dvakrát Roginič, na strane DAC Tuboly krásnou strelou z diaľky opečiatkoval brvno.

V závere polčasu Ďatko vymyslel krásnu prihrávku na Roginiča, ktorý zo stredu šestnástky zvýšil vedenie MŠK na 2:0. Dunajská Streda otvorila výborne druhý polčas. V 47. minúte Kmeťovu strelu spoza šestnástky tečoval Narimanidze a Badžgoň už nemal šancu zasiahnuť.

Domáci kontrovali o štyri minúty neskôr, krížna strela Ďatka však našla len ľavú tyč Bartelsovej bránky.

Zverenci Branislava Fodreka sympaticky bojovali, snažili sa o vyrovnanie, no v 84. minúte ich ambície definitívne ukončil španielsky útočník Homet, ktorý si v prvom štarte za A-tím MŠK otvoril strelecký účet v Niké lige a stanovil konečné skóre na 3:1.

Sprava Timotej Hranica (Žilina) a Alejandro Mendez Garcia (Dunajská Streda) bojujú o loptu
Zľava hráči Žiliny Andrei Florea, Daniel Homet a Fabian Bzdyl sa radujú z gólu
Hlavný tréner Dunajskej Stredy Branislav Fodrek
Sprava Marko Roginič (Žilina) a Taras Kačaraba (Dunajská Streda) bojujú o loptu
Zľava Michal Faško (Žilina) a Matúš Kmeť (Dunajská Streda) bojujú o loptu
Uprostred hráči Žiliny sa radujú z gólu
Uprostred v popredí hráč Žiliny Miroslav Káčer sa raduje z gólu

Hlasy po zápase

Pavol Staňo, tréner MŠK: „Súhlasím, že zápas bol zaujímavý, myslím si, že DAC má dobrý tím na lopte. Chceli sme byť konsolidovaní v obrane, v prvom polčase sme získali veľa lôpt a mohli sme získať aj viac. Do druhého polčasu sme zmenili rozostavenie, dobre naskočili aj striedajúci hráči. Z perspektívy celého zápasu si myslím, že sme vyhrali zaslúžene.“

Branislav Fodrek, tréner DAC: „Po zápase sme sklamaní, aj keď diváci videli výborný duel. Na začiatku sme urobili nepochopiteľnú chybu, trvalo nám 20 minút, kým sme sa dostali do zápasu. Robili sme veľa nevynútených chýb a dostali sme gól do šatne. Do druhého polčasu sme vstúpili dobre, dali sme gól, potom sme mohli dať aj druhý, ale Ramadan nedal. Potom prišla znovu chyba, tretí gól a bolo to vybavené. Súper dal teda tri góly, my jeden, ťažko sme mohli pomýšľať na výhru.“

Jakub Badžgoň, brankár MŠK: „Fanúšikov aj divákov v televízii musel ten zápas baviť. Viackrát tam padla konštrukcia brány, oni trafili, my sme ju trafili a celkovo tam bolo veľa šancí. Na oko skvelý futbal so šťastným koncom pre nás.“

Matúš Kmeť, obranca DAC: „Škoda, do druhého polčasu sme vstúpili dobre, aj po mojom góle sme mali nejaké protiútoky, ktoré sme bohužiaľ nedotiahli do konca. Vieme, že Žilina je najsilnejšia z protiútokov a potrestali nás.“

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
24
15
4
5
50:32
49
P
V
V
R
P
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
25
13
7
5
49:29
46
V
V
P
R
R
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
24
13
7
4
42:24
46
P
V
R
V
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
24
12
4
8
36:29
40
P
V
P
P
R
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
24
11
3
10
47:32
36
P
P
V
V
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
25
10
5
10
35:39
35
V
V
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
25
9
3
13
23:41
30
V
V
P
V
P
2
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
24
8
4
12
38:43
28
R
V
V
R
V
3
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
24
6
8
10
27:34
26
R
V
R
R
R
4
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
25
6
8
11
26:41
26
P
R
P
R
R
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
24
4
10
10
22:36
22
R
P
P
R
P
6
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
24
4
7
13
22:37
19
P
V
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

