Košice potvrdili, že nad rivalom dominujú. Prešov zdramatizoval derby neskoro

Gólová radosť hráčov Košíc (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|21. mar 2026 o 19:57
Tatran od návratu do Niké ligy Košice ešte nezdolal.

Niké liga - 3. kolo skupiny o udržanie sa

FC Košice - FC Tatran Prešov 2:1 (1:0)

Góly: 12. Čerepkai (11 m), 56. Gallovič - 90.+1 Taraduda

Rozhodcovia: Kružliak – Hancko, Štofik, ŽK: Perišič, Kakay

Košice: Dabrowski - Kóša, Krivák, Kružliak - Kovács (60. Kakay), Zsigmund, Gallovič, Madleňák (77. Lukačevič) - Sovič (77. Julardžija) - Čerepkai (90.+2 Miljanič), Rehuš (60. Perišič)

Prešov: Bajza - Revenco (46. Kotula), Taraduda, Bondarenko, Tatolna - Medvedev, Šimko (60. Bernát) - Masaryk (72. Sagna), Olejník (81. Souček), Regáli - Barbosa (61. Simon)

Futbalisti FC Košice zvíťazili nad FC Tatran Prešov 2:1 v sobotňajšom zápase 3. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa.

Svoju sériu bez prehry natiahli už na desať zápasov a v tabuľke poskočili na 7. miesto pred Trenčín. Prešovčania sú naďalej predposlední so štvorbodovou stratou na Ružomberok.

V 11. minúte obranca hostí Šimko rukou zasiahol loptu po centri Kovácsa a Čerepkai z penalty otvoril skóre - 1:0.

Hostia sa dlho nevedeli dostať na dostrel košickej brány, no v 38. minúte bol blízko vyrovnania Regáli, ktorý však v sľubnej šanci neskóroval. Po následnej akcii Košičanov mohlo platiť nedáš-dostaneš, no Rehuš trafil iba do hornej žrde.

Domáci sa druhýkrát radovali v 52. minúte a hoci ich gól neplatil pre ofsajd, o štyri minúty už bolo všetko podľa pravidiel.

Košičania rozvinuli ofenzívnu akciu, v ktorej sa k strele dostal Gallovič a aj vďaka teču prešovského hráča zvýšil na 2:0.

Domáci kontrolovali dvojgólový náskok, ktorý mohol v závere zvýšiť Lukačevič, ale Bajza zneškodnil jeho strelu. Hostia znížili v nadstavenom čase, keď domáci obranca Krivák po rohovom kope neustrážil Taraduda, ktorý hlavičkou upravil na 2:1.

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
24
15
4
5
50:32
49
P
V
V
R
P
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
25
13
7
5
49:29
46
V
V
P
R
R
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
24
13
7
4
42:24
46
P
V
R
V
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
24
12
4
8
36:29
40
P
V
P
P
R
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
24
11
3
10
47:32
36
P
P
V
V
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
25
10
5
10
35:39
35
V
V
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
25
9
4
12
40:44
31
V
R
V
V
R
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
25
9
3
13
23:41
30
V
V
P
V
P
3
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
24
6
8
10
27:34
26
R
V
R
R
R
4
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
25
6
8
11
26:41
26
P
R
P
R
R
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
25
4
10
11
23:38
22
P
R
P
P
R
6
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
24
4
7
13
22:37
19
P
V
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

