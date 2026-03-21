Trnava odchádza z Michaloviec naprázdno. Prehru zariadil jej bývalý hráč

Zľava Hugo Ahl (Michalovce) a Martin Mikovič (Trnava) (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|21. mar 2026 o 17:34
Zemplínčania dosiahli prvú jarnú výhru na domácej pôde.

Niké liga - 3. kolo skupiny o titul

MFK Zemplín Michalovce - FC Spartak Trnava 1:0 (1:0)

Gól: 41. Ahl

Rozhodcovia: Glova - Poláček, Kmec, ČK: 90+7. Sabo (Trnava), ŽK: Park, Kalemi, Volanakis, Dzotsenidze, Stojsavljevič

Michalovce: Jakubech - Park (83. Lemiško), Dzotsenidze, Volanakis - Ahl, Kalemi (57. Mihailov), Zubairu, Čurma - Danek (66. Brosnan), Walczak (66. Theofanopoulos), Taylor-Hart (66. Ramos)

Trnava: Vantruba - Holík, Sabo, Stojsavljevič, Mikovič (46. Jureškin) - Kratochvíl (73. Ďuriš), Laušič - Chorcheli (57. Škrbo), Moiscrapišvili (56. Azango), Kudlička - Metsoko (57. Paur)

Futbalisti Spartaka Trnava prehrali v dueli 3. kola nadstavbovej časti Niké ligy na ihrisku Michaloviec 0:1.

Hostia nevyužili viacero sľubných príležitostí a v 41. minúte strelil jediný gól stretnutia Hugo Ahl. Michalovce vyhrali druhý zápas za sebou, no zostali na 6. mieste skupiny o titul.

Štvrtá Trnava stráca na dvojicu Žilina a Dunajská Streda šesť bodov. DAC a Spartak ešte čaká preložený vzájomný zápas.

Spartak neodohral svoj zápas 2. kola nadstavby, ktorý preložili pre chorobu v tíme D. Stredy na 22. apríla.

V úvode boli aktívnejší práve oddýchnutí zverenci Antonia Muňoza, čo využil najmä Timotej Kudlička.

Krídelník sa v rámci ôsmich minút dvakrát dostal za obranu domácich, kde však neuspel. Hostia sa dostali aj do zakončenia spoza pokutového územia, no strela Luku Chorcheliho mierila len do konštrukcie brány.

Michalovce skórovali po jednoduchom odkope jedného z obrancov, keď sa k lopte po pošmyknutí Erika Saba dostal Patrik Danek, našiel pred bránkou Ahla a ten sa už nemýlil.

Po zmene strán sa k lepším príležitostiam opäť dostali najmä hráči Spartaka. Najprv však nedokázali dotlačiť loptu do brány, brankár Adam Jakubech sa vyznamenal pri strele Stefana Škrba a nepresadil sa ani Kudlička.

V závere už hosťom smerom dopredu došli sily a Zemplínčania si udržali náskok. Sabo zároveň videl po údere do tváre Vasiliosa Theofanopoulosa červenú kartu.

Hlasy po zápase

Anton Šoltis, tréner Michaloviec: „Mali sme túžbu vyhrať nad Trnavou, čo sa nám aj podarilo oduševneným výkonom. Pri viacerých šanciach súpera nás podržal brankár Jakubech. Myslím si, že v defenzíve sme to odrobili a odbehali veľa metrov a povyhrávali sme veľa súbojov. Proti takému súperovi ako je Trnava musíte mať aj šťastie a dnes sme ho mali. V druhom polčase nás hostia pritlačili a mohli vyrovnať, ale ako som už povedal, v defenzíve sme pracovali dobre. Chválim chlapcov za bojovný a oduševnený výkon. Verím, že sa budeme aj naďalej zlepšovať, hlavne v ofenzíve. Takéto výsledky nám v tom určite pomôžu.“

Antonio Muňoz, tréner Trnavy: „Zápas sme začali veľmi dobre. Opäť sme mali tri alebo štyri čisté šance na skórovanie. Nevyužili sme ich a nakoniec sme z jednej nešťastnej situácie inkasovali gól. Aj v druhom polčase sme sa snažili vrátiť do zápasu gólom a mali sme aj šance, ale neskórovali sme. Stále hovoríme o tom istom, že si vytvárame veľa príležitostí, ale rozdiel je v tom, či ich premeníme alebo nie. Takže opäť sa stalo to isté. Ak chceme dosahovať lepšie výsledky, musíme takéto jasné situácie premieňať.“

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
24
15
4
5
50:32
49
P
V
V
R
P
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
25
13
7
5
49:29
46
V
V
P
R
R
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
24
13
7
4
42:24
46
P
V
R
V
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
24
12
4
8
36:29
40
P
V
P
P
R
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
24
11
3
10
47:32
36
P
P
V
V
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
25
10
5
10
35:39
35
V
V
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
25
9
3
13
23:41
30
V
V
P
V
P
2
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
24
8
4
12
38:43
28
R
V
V
R
V
3
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
24
6
8
10
27:34
26
R
V
R
R
R
4
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
25
6
8
11
26:41
26
P
R
P
R
R
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
24
4
10
10
22:36
22
R
P
P
R
P
6
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
24
4
7
13
22:37
19
P
V
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

