Slovan sa vrátil na víťaznú vlnu. Proti Podbrezovej úradoval dvojgólový Šporar

V popredí vľavo Andraž Šporar (Slovan) a vpravo brankár Matej Jurička (Podbrezová) (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|22. mar 2026 o 20:05
Bratislava vedie tabuľku o šesť bodov.

Niké liga - 3. kolo skupiny o titul

ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová 2:0 (1:0)

Góly: 29. a 64. Šporar. Rozhodovali: Kišš - Vorel, Jánošík, ŽK: Weiss ml., Bajrič - Chyla, Luka, Šiler

Diváci: 6039

Slovan: Takáč - Blackman, Markovič, Bajrič, Cruz - Ibrahim (90. Gajdoš), Pokorný, Weiss ml. (79. Kašia) - Barseghjan (90. Jankovič), Šporar (90. Mak), Marcelli (86. Matsuoka)

Podbrezová: Jurička - Lampreht, Luka, Paraj - Kováčik, Štefánik (79. Hakobjan), Chyla (72. Mrvaljevič), Sanusi (72. Silagadze) - Galčík (79. Havrylenko), Šiler, Palumets (88. Grexa)

Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v nedeľňajšom domácom stretnutí 3. kola nadstavbovej časti Niké ligy nad Podbrezovou 2:0 po góloch Andraža Šporara.

„Belasí“ majú na prvom mieste skupiny o titul šesťbodový náskok pred Žilinou a Dunajskou Stredou, pričom DAC odohral o zápas menej.

Zverenci trénera Vladimíra Weissa st. nastúpia v ďalšom kole po reprezentačnej prestávke práve proti Dunajskej Strede (4. apríla v MOL Aréne).

Slovan sa ujal vedenia v 29. minúte po tom, ako Šporar z uhla po prihrávke Marcelliho prekonal Juričku strelou medzi nohy.

Systém VAR skúmal možný ofsajd, gól však napokon platil. Podbrezová viaceré sľubné šance nedotiahla do konca a v 64. minúte inkasovala druhýkrát.

Barseghjan narysoval parádnu prihrávku na Šporara, ten si posunul loptu prsiami do gólovej šance a prestrelil hosťujúceho brankára. Zdramatizovať duel mohol Šiler, ale mieril iba vedľa žrde.

Slovan odčinil proti Podbrezovej predošlú domácu prehru 0:1 so Žilinou a súpera z Horehronia zdolal aj tretíkrát v tomto ročníku.

Podbrezová po dobrom vstupe do jarnej časti prehrala štvrtýkrát za sebou, z toho tretíkrát v najvyššej súťaži. V tabuľke jej patrí 5. priečka.

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
24
15
4
5
50:32
49
P
V
V
R
P
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
25
13
7
5
49:29
46
V
V
P
R
R
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
24
13
7
4
42:24
46
P
V
R
V
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
24
12
4
8
36:29
40
P
V
P
P
R
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
24
11
3
10
47:32
36
P
P
V
V
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
25
10
5
10
35:39
35
V
V
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
25
9
4
12
40:44
31
V
R
V
V
R
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
25
9
3
13
23:41
30
V
V
P
V
P
3
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
25
6
8
11
28:36
26
P
R
V
R
R
4
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
25
6
8
11
26:41
26
P
R
P
R
R
5
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
25
5
7
13
24:38
22
V
P
V
P
P
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
25
4
10
11
23:38
22
P
R
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

