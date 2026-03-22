Slovan sa vrátil na víťaznú vlnu. Proti Podbrezovej úradoval dvojgólový Šporar

Niké liga - 3. kolo skupiny o titul
ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová 2:0 (1:0)
Góly: 29. a 64. Šporar. Rozhodovali: Kišš - Vorel, Jánošík, ŽK: Weiss ml., Bajrič - Chyla, Luka, Šiler
Diváci: 6039
Slovan: Takáč - Blackman, Markovič, Bajrič, Cruz - Ibrahim (90. Gajdoš), Pokorný, Weiss ml. (79. Kašia) - Barseghjan (90. Jankovič), Šporar (90. Mak), Marcelli (86. Matsuoka)
Podbrezová: Jurička - Lampreht, Luka, Paraj - Kováčik, Štefánik (79. Hakobjan), Chyla (72. Mrvaljevič), Sanusi (72. Silagadze) - Galčík (79. Havrylenko), Šiler, Palumets (88. Grexa)
Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v nedeľňajšom domácom stretnutí 3. kola nadstavbovej časti Niké ligy nad Podbrezovou 2:0 po góloch Andraža Šporara.
„Belasí“ majú na prvom mieste skupiny o titul šesťbodový náskok pred Žilinou a Dunajskou Stredou, pričom DAC odohral o zápas menej.
Zverenci trénera Vladimíra Weissa st. nastúpia v ďalšom kole po reprezentačnej prestávke práve proti Dunajskej Strede (4. apríla v MOL Aréne).
Slovan sa ujal vedenia v 29. minúte po tom, ako Šporar z uhla po prihrávke Marcelliho prekonal Juričku strelou medzi nohy.
Systém VAR skúmal možný ofsajd, gól však napokon platil. Podbrezová viaceré sľubné šance nedotiahla do konca a v 64. minúte inkasovala druhýkrát.
Barseghjan narysoval parádnu prihrávku na Šporara, ten si posunul loptu prsiami do gólovej šance a prestrelil hosťujúceho brankára. Zdramatizovať duel mohol Šiler, ale mieril iba vedľa žrde.
Slovan odčinil proti Podbrezovej predošlú domácu prehru 0:1 so Žilinou a súpera z Horehronia zdolal aj tretíkrát v tomto ročníku.
Podbrezová po dobrom vstupe do jarnej časti prehrala štvrtýkrát za sebou, z toho tretíkrát v najvyššej súťaži. V tabuľke jej patrí 5. priečka.
