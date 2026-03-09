Pekné poháre sa dajú získať našťastie aj za nákup v Lidli (tréneroviny)

Týždeň sa s týždňom stretol, kulturáky vypredala vládna strana a ruže seniorkám po novom už rozdáva Attila Végh.
Z pohára vypadol po ďalšej facke s Podbrezovou obhajca z Trnavy, aby ho na druhý deň odprevadila aj Dunajská Streda. Vitrína s trofejami tak ostane aj tento rok prázdna.
Liga prišla konečne aj o slovenského trénera. Funkcie sa sám vzdal Vlado Cifranič, nahradil ho Jozef Kostelník a hneď v prvom zápase prehral v Skalici. To asi nemal na bingo karte.
Šlágrom kola pre nevidiacich mal byť zápas Žiliny s Trnavou a bol to teda súboj tímov, ktoré počas si počas zimnej pauzy zabudli nahrať trikrát po sebe, respektíve zakončiť akciu strelou na bránu.
MFK Zemplín Michalovce - ŠK Slovan Bratislava 1:3
3 487 divákov
Slovan na východe krajiny, treba povedať, že aj pred peknou kulisou, prekvapil zostavou. Nevidí sa naraz Matsuoka s Yirajangom v základnej zostave. A ten už od úvodu hrýzol obranu domácich.
Yirajang utiekol už v prvej minúte, ale so šancou naložil tak, ako svojho času s príchodom na predzápasový zraz. Nestihol ju poriadne zakončiť.
To už sa nedá povedať o Tigranovi, ktorého poslal kolmo na Braväcovo Šporar. Tigran dostal loptu pomedzi Jakubechove nohy a tá silou vôle preskákala za bránkovú čiaru. Aj keď Volanakis robil, čo mohol, aby ju zastavil.
Yirajang sa dostal znovu do šance, z dorážky pálil Tigran len do brvna. To už obrana pred Jakubechom horela pomerne silným plameňom, že by vedeli aj voliť pápeža pre každý okres.
Šporarove kolmice si s ňou stále robili, čo chceli a na 2:0 Slovan upravil po Andražovej penalte. To keď Volanakis zobral Tigrana na ortopédiu bez výmenného lístka. Do polčasu dal Mak na 0:3 už exhibične, Tona Šoltisa pred malou porážkou zachránil ofsajd.
Do 60. minúty mohlo byť pri šanciach Slovana 0:5. Buď ich vychytal Jakubech, alebo ich zakončili ako Fico program MDŽ, blbým vtipom.
A tak sa Zemplín nadýchol, keď Ahl načechral na Čurmu, ten vrátil na Lopeza a bolo 1:2.
Slovanisti mali celú cestu domov na to, aby postupne bozkávali ruky Takáčovi za to, čo pochytal. Istotu im dal až v 75. minúte Šporar, ktorého pri úniku nikto nedokázal odtlačiť od lopty a Slovan urobí všetko pre to, aby sa stal kráľom strelcov.
FK DAC Dunajská Streda - FK Železiarne Podbrezová 2:1
3 916 divákov
Už aj Braňo Fodrek pochopil jarnú únavu. Jeho mužstvo je matematicky v boji o titul, ale to by sa museli spojiť všetky postupové kalkulačky, aby im to vyšlo.
Pri lazarete, ktorý v kabíne DACu vládne a po opätovnom vypadnutí zo Slovnaft Cupu, privolal realizačný tím do kabíny dokonca aj kňaza. Ten by vzhľadom na vekový priemer určite radšej zavítal do šatne Žiliny, ale práca je práca.
Ultras DACu po vypadnutí z pohára vyhlásili v tomto zápase bojkot a tak ich na ich miestach nahradil samotný pán majiteľ.
Mal čas vyrobiť a vyvesiť akýkoľvek transparent, pokutu by aj tak ťahal z vlastného vrecka. Treba však povedať, že svojmu klubu priniesol šťastie a koniec peknej série Podbrezovej.
Hostia si veria, sú na vlne. DAC sa ich ale nezľakol a vytiahol niečo, čo nechutí naozaj nikomu. Pressing. A keď sa Jurička s loptou až veľmi pohrával, skončilo to celé faulom a premenenou penaltou Tubolyho.
Lenže Galčík, verzia z Podbrezovej, ten to vie ľavačkou trafiť. Dokázal to v 35. minúte a Bartels si mohol len prehodiť ofinu dozadu. Hostia sa chytili, dokonca skóre otočili, ale pred Silagadzeho gólom zahral Deml v páde rukou.
Podbrezová si chcela počkať na tú svoju šancu aj v druhom polčase a dostala ju. Galčík sa rútil na Bartelsa, ten si však na jeho obaľovačku počkal a dal DACu šancu vyhrať.
Ten svoju aktivitu vystupňoval a zakončil ju výletom Nemaniča, ktorý loptu pripravil Ourovi. Ten aj s pomocou obrany hostí poslal druhú PFku za Juričku. Podbrezová si ešte pýtala penaltu po zákroku na Kováčika, ale zo Žitného ostrova si odviezla len dobrý pocit.
MŠK Žilina - FC Spartak Trnava 0:1
2 247 divákov
Šošoni stále držia nádej na domáce finále Slovnaft Cupu, Spartak si dá konečne na 1. mája voľno. Nemôžeš prehrať finále, do ktorého sa nedostaneš.
Škrtel drží Muňoza a chudáci v TV Dajto, ktorým pripadol tento duel na televízny zápas. Podľa formy oboch mužstiev sa skôr hodil na TV Doma, prípadne TV Paprika.
Muňoz pokračuje v rotovaní postov a tým, že v klube nemá momentálne formu ani pani na výčape, sa do bránky postavil Vantruba. A mal šťastie, lebo Žilina je na jar už klasicky vybrakovaná ako benzín na Orave.
Nepomohlo jej ani to, že Trnava otvorila skóre už v štvrtej minúte, keď si Laušič sekol loptu a tá mu odskočila pod nohy Khorkheliho. A ten s tečom dostal loptu za Badžgoňa. Ak by mal jeden gól opísať formu Trnavy, je to tento. Aj preto, že je jeden z dvoch, ktoré Spartak v lige strelil.
Vtedy muselo byť každému jasné, že Spartak urobí všetko pre to, aby to znovu nepokazil a že španielska konštruktívna cesta ide na zopár týždňov bokom. Aj za cenu toho, že sa na to vôbec nebude dať pozerať. Čo vlastne platilo aj na posledné zápasy.
Čo letelo na Vantrubu, to pochytal a vďaka každej rozohrávke mal asi najdlhšie držanie lopty zo všetkých aktérov na ihrisku. Domáci sa na gól nezmohli, zažívajú presný opak toho, čo na jeseň. Nestačí na to ani Mišo Faško.
FC Košice - AS Trenčín 2:0
2 692 divákov
V Košiciach možno stačilo o trochu menej Franza Straku a nakoniec by sa dostali aj do hornej šestky.
V pohári sfúkli DAC a v spodnej šestke sa môžu pokojne pripravovať na finále, do ktorého by sa mali dostať. Trenčín vedel, že po nepozerateľnom nefutbale v Skalici ho na východe krajiny čaká pekný kolotoč.
A Košice na nič nečakali. Katiča zobrali útokom ako Slováci štátne dlhopisy, Sovičovu prvú šancu ale chytil. Za Trenčanov skúšal poslať odpoveď Soares, ktorý veľmi rýchlo pochopil, že na jar bude plniť všetky tri časti ofenzívneho trojlístka práve on.
Keď Košiciam nezabralo overené duo Rehuš - Kovács, začal štrikovať s loptou Perišič, pri druhej kľučke sa potkol o Križanove nohy a sám si penaltu aj premenil.
Košice dominovali aj v druhom polčase, takzvaný Škrbov hetrik zahodených šancí mal Sovič. Poistku tak pridal až po Gallovičovom centre Krivák. Nie životnú cez Igora Žofčáka, gólovú.
FK Skalica - FC Tatran Prešov 1:0
283 divákov
Cifraničov koniec znamenal príchod Kostelníka, na čo veľmi pružne zareagoval športový riaditeľ klubu Stanislav Šesták. Ten logicky, vzhľadom na ich výmenu názorov svojho času v zápase Skalica - Poprad, funkciu položil.
Aký región, taká Ruža pre nevestu. Čo otvára Ľubošovi Micheľovi možnosť priniesť do klubu ďalších minimálne osem futbalistov.
Prešov mal pred týmto zápasom pomerne pohodlný náskok 5 bodov. Inflácia je však všade, preto sú to po víkende už len 2 body a Kostelník bude mať ešte roboty ako na kostole.
O všetkom rozhodol Erik Daniel po akcii, ktorá vyzerala, ako keby sa Skalica pokúsila o narážačku.
Erik to však pekne upratal k žrdi a Prešov z tých svojich pološancí vyťažil iba jednu potentnú hlavičku Barbosu. Chudák Ivan Kružliak, ak ho po tomto zápase dajú pískať európsky zápas. Bez balíku kinedrilu sa mu bude ešte týždeň točiť hlava. Aby bola Skalica fér, víťazstvo o 2 góly odmietol zahodenou penaltou Nagy.
KFC Komárno - MFK Ružomberok 3:0
293 divákov
Pre veľký úspech sa v prvom nadstavbovom kole zopakoval trhák z minulého víkendu. Pred týždňom Komárno zachraňovalo bod tesne pred koncom zápasu, tento víkend si urobilo pohodičku a dokazuje, že do druhej ligy ho môže poslať iba nedostavaný štadión.
O 10 divákov viac sa tlačilo na štadióne v Zlatých Moravciach a jeden by si myslel, že tých takmer 300 ľudí je ten istý tím, ktorý sa snaží dostavať štadión v Komárne.
Radványimu vyšiel ťah s piatimi zmenami v zostave a Komárno pôsobilo oveľa agresívnejšie, ako jeho súper. Pressing sa oplatil už v tretej minúte, kedy loptu od Húsku zachytil Kiss, na ľavom krídle našiel Drugu a ten to lepšie trafiť nemohol.
Ružomberok koncept prvého polčasu veľmi nechytil, možno až na výnimku akcie cez Chobota, ktorý v druhej vlne našiel Múdreho, ale proti bol Dlubač.
Ani druhý polčas hostia nechytili a akékoľvek nádeje sekol v 75. minúte Zyan Jones. Po veľmi peknej narážačke s Elvisom, ktorý potom skazu hostí dokonal tretím kúskom. Asistenciu si pripísal pre zmenu Zyan Jones.
