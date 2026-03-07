Skalica zvládla kľúčový zápas v boji o udržanie. Prešov sa nedokázal presadiť

Niké liga - 1. kolo skupiny o udržanie sa
MFK Skalica - Tatran Prešov 1:0 (1:0)
Gól: 24. Daniel (Gaži)
Rozhodovali: Kružliak - Pozor, Juhas
ŽK: Masaryk, Regáli, Olejník (všetci Prešov), 402 divákov
Skalica: Junas - Suľa (84. Fabiš), Ujlaky, Černek, Gaži - Bariš (84. Nagy), Pudhorocký (84. Hollý) - Daniel (64. Niňaj), Smejkal, Abdullahi - Leginus (55. Mášik)
Prešov: Bajza - Kotula, Barbosa (76. Juritka), Bondarenko, Sipľak, Tatolna - Begala, Simon (82. Bernát), Regáli (82. Morim) - Masaryk (57. Sagna), Olejník
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalistom Tatrana Prešov nevyšiel premiérový zápas pod vedením nového trénera Jozefa Kostelníka.
V sobotňajšom stretnutí 1. kola nadstavbovej časti Niké ligy prehrali na trávniku MFK Skalica 0:1.
V skupine o udržanie sa zostali na predposlednej priečke, posledná Skalica na nich stráca už len dva body.
O triumfe Záhorákov rozhodol v 24. minúte krídelník Erik Daniel. V nadstavenom čase druhého polčasu mohol pridať bodku striedajúci Martin Nagy, ale z pokutového kopu medzi tri žrde netrafil.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Skupina o udržanie sa: