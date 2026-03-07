Skalica zvládla kľúčový zápas v boji o udržanie. Prešov sa nedokázal presadiť

Momentka zo zápasu MFK Skalica.
Momentka zo zápasu MFK Skalica. (Autor: Facebook/MFK Skalica)
Sportnet, TASR|7. mar 2026 o 17:27
V závere domáci nepremenili penaltu.

Niké liga - 1. kolo skupiny o udržanie sa

MFK Skalica - Tatran Prešov 1:0 (1:0)

Gól: 24. Daniel (Gaži)

Rozhodovali: Kružliak - Pozor, Juhas

ŽK: Masaryk, Regáli, Olejník (všetci Prešov), 402 divákov

Skalica: Junas - Suľa (84. Fabiš), Ujlaky, Černek, Gaži - Bariš (84. Nagy), Pudhorocký (84. Hollý) - Daniel (64. Niňaj), Smejkal, Abdullahi - Leginus (55. Mášik)

Prešov: Bajza - Kotula, Barbosa (76. Juritka), Bondarenko, Sipľak, Tatolna - Begala, Simon (82. Bernát), Regáli (82. Morim) - Masaryk (57. Sagna), Olejník

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalistom Tatrana Prešov nevyšiel premiérový zápas pod vedením nového trénera Jozefa Kostelníka.

V sobotňajšom stretnutí 1. kola nadstavbovej časti Niké ligy prehrali na trávniku MFK Skalica 0:1.

V skupine o udržanie sa zostali na predposlednej priečke, posledná Skalica na nich stráca už len dva body.

O triumfe Záhorákov rozhodol v 24. minúte krídelník Erik Daniel. V nadstavenom čase druhého polčasu mohol pridať bodku striedajúci Martin Nagy, ale z pokutového kopu medzi tri žrde netrafil.

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
23
15
4
4
50:31
49
V
V
R
P
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
22
12
7
3
39:20
43
R
V
R
P
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
22
11
7
4
45:27
40
R
R
R
V
P
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
22
11
4
7
35:28
37
P
P
R
R
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
22
11
3
8
46:29
36
V
V
V
V
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
23
8
5
10
33:39
29
P
P
V
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
23
8
3
12
37:42
27
V
V
R
V
V
2
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
22
6
7
9
24:34
25
R
R
P
V
R
3
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
23
7
3
13
18:39
24
P
V
P
V
P
4
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
22
5
7
10
24:34
22
R
R
R
P
P
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
23
4
9
10
22:36
21
P
P
R
P
P
6
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
23
4
7
12
21:35
19
V
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

