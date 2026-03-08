Komárno vybojovalo prvé jarné víťazstvo v lige. Ružomberok sa nezmohol ani na gól

Momentka zo zápasu Komárno - Ružomberok.
Momentka zo zápasu Komárno - Ružomberok. (Autor: Facebook/KFC Komárno)
Sportnet, TASR|8. mar 2026 o 17:24
Skóre otváral už v 3. minúte domáci Druga.

Niké liga - 1. kolo skupiny o udržanie sa

KFC Komárno - MFK Ružomberok 3:0 (1:0)

Góly: 4. Druga (Kiss), 76. Jones (Mashike Sukisa), 90.+3 Mashike

Rozhodovali: Dohál – Pacák, Kmec, ŽK: Mustafič, Jones - Múdry

Komárno: Dlubáč – Šmehyl, Špiriak, Šimko, Rudzan – Kiss (73. Jones), Mustafič (90.+1 Szűcs) – Ganbold (73. Gamboš), Ožvolda, Druga (61. Tamás) – Boďa (46. Mashike)

Ružomberok: Húska – Luterán, Král, Mojžiš, Mašek – Chobot (65. Šašinka), Murgaš (46. Bačík), Múdry, Selecký (46. Tučný) – Jackuliak, Hladík

Futbalisti KFC Komárno zvíťazili v nedeľňajšom stretnutí 1. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa nad MFK Ružomberok 3:0. Vďaka zisku troch bodov sa v tabuľke posunuli na ôsme miesto.

Domáci sa ujali vedenia v 4. minúte po exportnej strele Borisa Drugu spoza šestnástky.

V 76. minúte pridal poistku striedajúci Zyen Jones a v závere nadstaveného času spečatil triumf Komárna Elvis Mashike.

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
23
15
4
4
50:31
49
V
V
R
P
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
22
12
7
3
39:20
43
R
V
R
P
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
23
12
4
7
36:28
40
V
P
P
R
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
23
11
7
5
45:28
40
P
R
R
R
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
22
11
3
8
46:29
36
V
V
V
V
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
23
8
5
10
33:39
29
P
P
V
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
23
8
3
12
37:42
27
V
V
R
V
V
2
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
22
6
7
9
24:34
25
R
R
P
V
R
3
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
23
7
3
13
18:39
24
P
V
P
V
P
4
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
22
5
7
10
24:34
22
R
R
R
P
P
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
23
4
9
10
22:36
21
P
P
R
P
P
6
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
23
4
7
12
21:35
19
V
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

