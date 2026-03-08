Komárno vybojovalo prvé jarné víťazstvo v lige. Ružomberok sa nezmohol ani na gól

Niké liga - 1. kolo skupiny o udržanie sa
KFC Komárno - MFK Ružomberok 3:0 (1:0)
Góly: 4. Druga (Kiss), 76. Jones (Mashike Sukisa), 90.+3 Mashike
Rozhodovali: Dohál – Pacák, Kmec, ŽK: Mustafič, Jones - Múdry
Komárno: Dlubáč – Šmehyl, Špiriak, Šimko, Rudzan – Kiss (73. Jones), Mustafič (90.+1 Szűcs) – Ganbold (73. Gamboš), Ožvolda, Druga (61. Tamás) – Boďa (46. Mashike)
Ružomberok: Húska – Luterán, Král, Mojžiš, Mašek – Chobot (65. Šašinka), Murgaš (46. Bačík), Múdry, Selecký (46. Tučný) – Jackuliak, Hladík
Futbalisti KFC Komárno zvíťazili v nedeľňajšom stretnutí 1. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa nad MFK Ružomberok 3:0. Vďaka zisku troch bodov sa v tabuľke posunuli na ôsme miesto.
Domáci sa ujali vedenia v 4. minúte po exportnej strele Borisa Drugu spoza šestnástky.
V 76. minúte pridal poistku striedajúci Zyen Jones a v závere nadstaveného času spečatil triumf Komárna Elvis Mashike.
