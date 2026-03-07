Slovan nadviazal na vysokú výhru s Trnavou. Do nadstavby vstúpil suverénne

Niké liga - 1. kolo skupiny o titul
Zemplín Michalovce - Slovan Bratislava 1:3 (0:2)
Góly: 66. López (Čurma) – 4. Barseghjan (Šporar), 45. Šporar (pen.), 75. Šporar (Barseghjan)
Rozhodovali: Marhefka - Jánošík, Čajka
ŽK: Dzotsenidze - Kašia
Michalovce: Jakubech - Čurma, Volanakis, Dzotsenidze, Makrygiannis (46. Ahl) - Bednár - Taylor-Hart (75. Ramos), Walczak (46. Lopez), Kalemi (46. Zubairu), Cottrell - Brosnan (46. Danek)
Slovan: Takáč - Blackman, Kašia, Markovič, Cruz (89. Wimmer) - Barseghjan, Matsuoka (68. Ibrahim), Gajdoš (68. Jankovič), Bajrič, Yirajang (30. Mak) - Šporar (89. Ignatenko)
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v zápase 1. kola skupiny o titul Niké ligy na pôde Michaloviec 3:1.
Slovan sa udržal na čele súťaže, pred druhou Dunajskou Stredou má náskok šiestich bodov.
„Belasých“ poslal do vedenia už vo 4. minúte hry Tigran Barseghjan, ktorý prekonal Adama Jakubecha strelou medzi nohy. Domáci brankár sa v závere polčasu ocitol v ťažkej situácii, keď hlavný rozhodca odpískal pokutový kop po faule Polydefkisa Volanakisa na Barseghjana.
Penaltu bez problémov premenil Andraž Šporar. Za domácich po hodine hry znížil svojím premiérovým zásahom v súťaži Jose Lopez, ale víťazstvo Slovana spečatil v 75. minúte dvojgólový Šporar.
Hlasy po zápase
Anton Šoltis, tréner Michaloviec: „Nachádzame sa vo fáze hľadania a skúšania. Dal som od začiatku príležitosť mladším hráčom, ktorí ešte len začínajú v mužskom futbale. Možno to bol pre nich veľký krok, ale nech vedia, o čom je futbal. Nemali sme veľké oči, začali sme v defenzívnejšom rozostavení. Vo vrchnej zóne mi však chýbal pohyb všetkých troch útočníkov, bol tam priveľký rešpekt voči súperovi. Slovan to využil, po ziskoch lôpt mal rýchle brejky. Prejavila sa jeho kvalita a šiel do zaslúženého vedenia. Cez prestávku sme niečo zmenili, prišli skúsenejší hráči, tam už bola vidno aj naša vyššia kvalita. Súper mal svoje šance, rovnako my, a to aj za stavu 1:2. Nestihli sme tam však zavrieť Šporara, a ten ukázal svoju kvalitu. Futbal v druhom polčase sa musel páčiť aj ľuďom. My dávame šancu aj širšiemu kádru, aby sme sa sčasti pripravili na ďalšiu sezónu. Chceme však byť vyrovnaným partnerom, a to sme boli len druhý polčas.“
Vladimír Weiss st., tréner Slovana: „Tešíme sa, že sme zvíťazili. V Michalovciach sa nikdy nehrá ľahko, domáci majú svoju kvalitu. Trochu nás prekvapili vynechaním niektorých hráčov i rozostavením, no boli sme pripravení aj na to. Dobre sme začali, dostali sme sa do vedenia. V prvom polčase sme kontrolovali hru, nepustili sme súpera do šance. Paradox je, že sme dali na 2:0, a potom prišiel taký útlm. Hráčov som pritom upozorňoval, že ešte nie je rozhodnuté, že treba hrať aktívne a pridať tretí gól. Za stavu 2:0 sme mali štyri vyložené šance, namiesto toho sme dostali kontaktný gól po zlom bránení centrovanej lopty. Andraž Šporar potom ukázal, že je pre nás zlatý, gólový hráč, teším sa z neho a verím, že sa takto bude presadzovať pravidelne. Takýto duel však musíme rozhodnúť skôr. Mali sme aj zdravotné problémy, kvôli ktorým nám chýbali Nino Marcelli a Mykola Kucharevič, v zápase sa zranil Alasana Yirajang, ktorý bol nebezpečný, pokiaľ hral. V ofenzíve sme tým mali trochu obmedzené možnosti na striedania. Sme radi, že máme tri body. Druhý polčas nebol z našej strany taký ako sme chceli, ale vyhrali sme, a to je podstatné.“
