Skvelá forma Košíc pokračuje. Na domácej pôde zdolali dvoma gólmi Trenčín

Niké liga - 1. kolo skupiny o udržanie sa
FC Košice - AS Trenčín 2:0 (1:0)
Góly: 37. Perišić (pen.), 75. Krivák (Gallovič)
Rozhodovali: Gemzický - Poláček, Vorel
ŽK: Lichý, Dabrowski - Hájovský, Križan, Soares, 2692 divákov
Košice: Dabrowski - Kóša, Krivák, Ďurko - Kovács (69. Kakay), Gallovič (86. Julardžija), Sovič (69. Zsigmund), Lichý, Madleňák - Perišič (86. Miljanič), Rehuš (59. Čerepkai)
Trenčín: Katič - Hussar, Križan, Pavek, Skovajsa (57. Brandis) - Poom (79. Doesburg) - Hájovský (57. Nadareišvili), Musaba (46. Bazdarič) - Soares, David, Kam (46. Adyrbekov)
Futbalisti FC Košice zvíťazili v druhom zápase Niké ligy za sebou. V sobotňajšom stretnutí 1. kola nadstavbovej časti zdolali v skupine o udržanie sa hráčov AS Trenčín 2:0. V tabuľke sa posunuli na priebežnú siedmu priečku, Trenčín zostal deviaty.
Košičanov poslal do vedenia Vladimir Perišič z pokutového kopu v 37. minúte. Domáci boli strelecky aktívnejší, čo napokon v 75. minúte zužitkoval obranca Ján Krivák a úspešnou hlavičkou spečatil triumf svojho tímu.
Hlasy po zápase
Peter Černák, tréner Košíc: „Máme za sebou ťažký náročný týždeň, hrali sme sobota-streda-sobota. Ustáli sme to, dokázali sme z toho vyťažiť postup a šesť bodov, takže veľká spokojnosť. Dnes bolo ťažké udržať chalanov po strede dobre nastavených. Myslím si, že sme si vypracovali ďalšie príležitosti, ktoré sme mohli premeniť, ale berieme to. Vyhrali sme, myslím si, zaslúžene, aj keď súper mal nepríjemných hráčov.“
Ricardo Moniz, tréner Trenčína: „Na začiatok by som rád pogratuloval súperovi. Veľký rešpekt, majú veľmi dobrú formu. Proti ich systému je veľmi náročné hrať. Prvý polčas sme boli vyrovnaní, aspoň čo sa týka držania lopty, ale, samozrejme, Košice boli nebezpečnejšie. Chceli sme so zápasom ešte niečo urobiť, zareagovali sme zmenami, ale pri štandardnej situácii sme opäť chybovali a prehrávali sme 0:2. Musíme sa z toho pozviechať, čaká nás náročné pohárové stretnutie v Žiline.“
