Skvelá forma Košíc pokračuje. Na domácej pôde zdolali dvoma gólmi Trenčín

Momentka zo zápasu Košice - Trenčín. (Autor: Facebook/FC Košice)
Sportnet, TASR|7. mar 2026 o 17:22
Hostia sa nedokázali strelecky presadiť.

Niké liga - 1. kolo skupiny o udržanie sa

FC Košice - AS Trenčín 2:0 (1:0)

Góly: 37. Perišić (pen.), 75. Krivák (Gallovič)

Rozhodovali: Gemzický - Poláček, Vorel

ŽK: Lichý, Dabrowski - Hájovský, Križan, Soares, 2692 divákov

Košice: Dabrowski - Kóša, Krivák, Ďurko - Kovács (69. Kakay), Gallovič (86. Julardžija), Sovič (69. Zsigmund), Lichý, Madleňák - Perišič (86. Miljanič), Rehuš (59. Čerepkai)

Trenčín: Katič - Hussar, Križan, Pavek, Skovajsa (57. Brandis) - Poom (79. Doesburg) - Hájovský (57. Nadareišvili), Musaba (46. Bazdarič) - Soares, David, Kam (46. Adyrbekov)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti FC Košice zvíťazili v druhom zápase Niké ligy za sebou. V sobotňajšom stretnutí 1. kola nadstavbovej časti zdolali v skupine o udržanie sa hráčov AS Trenčín 2:0. V tabuľke sa posunuli na priebežnú siedmu priečku, Trenčín zostal deviaty.

Košičanov poslal do vedenia Vladimir Perišič z pokutového kopu v 37. minúte. Domáci boli strelecky aktívnejší, čo napokon v 75. minúte zužitkoval obranca Ján Krivák a úspešnou hlavičkou spečatil triumf svojho tímu.

Hlasy po zápase

Peter Černák, tréner Košíc: „Máme za sebou ťažký náročný týždeň, hrali sme sobota-streda-sobota. Ustáli sme to, dokázali sme z toho vyťažiť postup a šesť bodov, takže veľká spokojnosť. Dnes bolo ťažké udržať chalanov po strede dobre nastavených. Myslím si, že sme si vypracovali ďalšie príležitosti, ktoré sme mohli premeniť, ale berieme to. Vyhrali sme, myslím si, zaslúžene, aj keď súper mal nepríjemných hráčov.“

Ricardo Moniz, tréner Trenčína: „Na začiatok by som rád pogratuloval súperovi. Veľký rešpekt, majú veľmi dobrú formu. Proti ich systému je veľmi náročné hrať. Prvý polčas sme boli vyrovnaní, aspoň čo sa týka držania lopty, ale, samozrejme, Košice boli nebezpečnejšie. Chceli sme so zápasom ešte niečo urobiť, zareagovali sme zmenami, ale pri štandardnej situácii sme opäť chybovali a prehrávali sme 0:2. Musíme sa z toho pozviechať, čaká nás náročné pohárové stretnutie v Žiline.“

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
23
15
4
4
50:31
49
V
V
R
P
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
22
12
7
3
39:20
43
R
V
R
P
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
22
11
7
4
45:27
40
R
R
R
V
P
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
22
11
4
7
35:28
37
P
P
R
R
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
22
11
3
8
46:29
36
V
V
V
V
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
23
8
5
10
33:39
29
P
P
V
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
23
8
3
12
37:42
27
V
V
R
V
V
2
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
22
6
7
9
24:34
25
R
R
P
V
R
3
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
23
7
3
13
18:39
24
P
V
P
V
P
4
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
22
5
7
10
24:34
22
R
R
R
P
P
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
23
4
9
10
22:36
21
P
P
R
P
P
6
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
23
4
7
12
21:35
19
V
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

