Trnava sa po debakloch dočkala. Body nás stálo prvých päť minút, kritizoval Káčer

Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v prvom kole nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul na pôde MŠK Žiline 1:0.
Spartak dokázal zahodiť za hlavu predošlé tri nevydarené stretnutia, v ktorých prehral dvakrát s Podbrezovou (0:5 v lige, 1:4 v pohári) a hladko podľahol aj v ligovom derby Slovanu Bratislava (0:4).
Žilinčania aj Trnavčania majú zhodne po 40 bodov, vzhľadom na lepšie skóre je na 3. mieste tabuľky MŠK s deväťbodovým mankom na vedúci Slovan.
Omladená obrana
Ak niekto v Žiline očakával jednoznačný či ľahký súboj pre domácich futbalistov, musel byť pod Dubňom sklamaný.
MŠK nastúpil do súboja s omladenou obrannou formáciou, ktorá v úvode zápasu nebola úplne istá a to v konečnom dôsledku rozhodlo o výsledku zápasu.
Po viacerých nepresnostiach v zadných radoch „šošonov“ sa totiž vo štvrtej minúte zápasu dostal ku strele z hranice šestnástky Luka Chorcheli a lopta aj s prispením teču Tobiáša Pališčáka skončila v sieti Jakuba Badžgoňa.
„Prvých päť minút zápasu nás dnes stálo body,“ povzdychol si na úvod rozhovoru pred novinármi evidentne nespokojný žilinský kapitán Miroslav Káčer a pokračoval:
„V úvode zápasu sme boli pomalí, nesústredení, chýbala nám energia, emócia, nebolo to dobré. Dostali sme rýchly gól a potom sme na to 85 minút nedokázali zareagovať.“
Nedoťahujú veci do konca
Približne od desiatej minúty zápasu už bola hra minimálne vyrovnaná, Žilinčania si vytvorili aj gólové šance, ktoré však nedokázali premeniť.
„Neskôr sme už hrali dobre, boli sme agresívni, ale nedali sme góly, trošku sa s tým v úvode jarnej časti trápime,“ poznamenal odchovanec domáceho tímu, pričom rozvíjal svoje myšlienky ďalej:
„Nedoťahujeme veci do konca tak, ako sme to robili na jeseň. Sme však silný tím, stále ideme naplno, viem, že keď budeme hrať 90 minút tak ako dnes tých 85, tak budeme vyhrávať,“ povedal Káčer.
Absencia Freliha
Miernym prekvapením bola absencia Žigu Freliha v bránke Trnavy. Slovinský gólman ostal na striedačke a v bránke ho nahradil 28-ročný Martin Vantruba.
V premiérovom zápase aktuálnej sezóny podal brankár Spartaka výborný výkon, zaskvel sa najmä pri zakončení Roginiča, keď loptu bravúrne vyrazil na rohový kop. „Že pôjdem do bránky som sa dozvedel po piatkovom tréningu,“ vyhlásil Vantruba a pokračoval:
„Ťahali sme nie dobrú sériu, z tohto pohľadu to bol dnes náročný zápas. Začali sme zápas rýchlym gólom, potom to bolo trochu hektické, ale som nesmierne rád, že sme to zvládli. Do druhého polčasu sme išli s tým, že nesmieme inkasovať a to sa podarilo.“
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Skupina o udržanie sa: