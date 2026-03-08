Dunajská Streda vybojovala domáce víťazstvo napriek bojkotu. Rozhodol gól legionára

Niké liga - 1. kolo skupiny o titul
DAC Dunajská Streda - Železiarne Podbrezová 2:1 (1:1, 1:0)
Góly: 2. Tuboly (pen.), 76. Ouro (Nemanič) – 35. Galčík (Deml)
Rozhodovali: Kráľovič – Štrbo, Ferenc, ŽK: Jurička, Luka, Štefánik (všetci Podbrezová), 3916 divákov
DAC: Bartels – Blažek (65. Kapanadze), Kačaraba, Nemanič, Mendez - Bationo, Ouro (89. Jenčuš), Tuboly – Kmeť (69. Sylla), Gruber (89. Blaško), Lábo (65. Kukovec)
Podbrezová: Jurička - Lampreht, Luka, Mielke - Kováčik, Štefánik, Palumets (73. Chyla), Deml (46. Sanusi) - Galčík (82. Chiminec), Šiler (73. Paraj), Silagadze (82. Mrvaljevič)
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda zdolali v nedeľnom stretnutí 1. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul FK Železiarne Podbrezová 2:1.
Domáci tak zastavili rozbehnutého súpera, ktorý predtým na jar vyhral štyri ligové zápasy a aj štvrťfinále Slovenského pohára s obhajcom trofeje Spartakom Trnava.
- ONLINE: FK DAC 1904 Dunajská Streda - FK Železiarne Podbrezová, Niké liga LIVE (Skupina o titul - 1. kolo)
Tradičná atmosféra chýbala v MOL Aréne, keďže po vypadnutí z pohára fanúšikovia ohlásili bojkot. Jediným v sektore ultras bol majiteľ klubu Oszkár Világi.
Priebeh zápasu
Napriek vnútorným problémom DAC začal zápas výborne. V 11. minúte Ouro zachytil rozohrávku brankára Juričku, ktorý hráča Dunajskej Stredy fauloval zozadu v pokutovom území a rozhodca nariadil pokutový kop. Z bieleho bodu Tuboly otvoril skóre.
Aktívnejšia bola Podbrezová, ale Dunajská Streda postupne prebrala iniciatívu a v 30. minúte Ouro z desiatich metrov trafil žrď. V 35. minúte hostia vyrovnali, Galčík urobil peknú kľučku a z 25 metrov prekonal Bartelsa – 1:1.
Druhý polčas začali lepšie hostia, boli aktívnejší na lopte. V 55. minúte Kováčik zachytil zlú rozohrávku, vysunul Galčíka, ktorého strelu Bartels vyrazil na roh.
V 76. minúte Dunajská Streda išla do vedenia, po Nemaničovej prihrávke Ouro z hranice pokutového územia vystrelil a lopta aj vďaka teču Mielkeho skončila v bráne – 2:1. Vyrovnať mohli „železiari“ v 85. minúte, ale z uhla Chiminec trafil žrď.
Hlasy po zápase
Branislav Fodrek, tréner Dunajskej Stredy: „Pre nás je to veľmi dôležité a cenné víťazstvo, zvlášť po vypadnutí v Košiciach. Chlapci ukázali správnu reakciu po vypadnutí. Od úvodu zápasu sme boli aktívnejší, dali sme gól z pokutového kopu. Súper potom zo strely vyrovnal. Chlapci počas celého zápasu podali bojovný výkon a vrátilo sa to. Boli sme aktívnejší. Súper mal jednu šancu v druhom polčase, ale brankár Bartels nás podržal. Dali sme druhý gól a z môjho pohľadu sme vyhrali zaslúžene.“
Štefan Markulík, tréner Podbrezovej: „Zaujímavý zápas, z môjho pohľadu remízový. Vstup do zápasu nebol úplne optimálny, v úvodných 30 minút sme mali veľké ihrisko. Z pohľadu defenzívy sme mali problém s prechodovou fázou. Čo sa týka útočnej fázy, najväčší problém bol, že sme mali veľa strát. V úvodných zápasoch to tak nebolo a tým sme nevytvorili také množstvo šancí. Dôležitá bola aj šanca Galčíka za stavu 1:1, keď zasiahol domáci brankár. Boli tam aj nejaké situácie, aj situácia domáceho Syllu, po ktorom sme inkasovali. Kúsok nám chýbal, to musím priznať. Prehra je krutá, bol to zápas na remízu. Tie príčiny viem pomenovať a prenesieme to do kabíny. Urobíme všetko pre to, aby Podbrezová bola v ďalšom kole presnejšia a naštartovala dobrú sériu.“
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Skupina o udržanie sa: