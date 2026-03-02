Pozerať na výkony Trnavy je ako mať investičný byť v Dubaji (tréneroviny)

Snem komunistickej strany SFZ je za nami a skončil sa v duchu hesla Dlhy, široký a bystrozraký.
Pamprezident obhájili svoj mandát, asi to dobre robí. Síce by najradšej založil hnuteľný majetok SFZ a tri doživotné členstvá v Sokol klube, ale na ďalšie štyri roky má funkciu istú.
Aj keď, keď človek počúval tú alternatívu, ktorá natajnáša chodila za Huliakom, je to ako sa dobrovoľne vybrať na zápas Skalice s Trenčínom.
Bolo tu aj derby a Slovan Trnave vrátil požíčané z pohára, k tomu pridal úroky za Savvidisa a ak sa nejaké iPhony zo zväzu dostali aj do Trnavy, výber operátora bude mať Martin Škrtel ľahký.
"Vyzývatelia" si pre istotu body podelili a tak do nadstavby vstupuje Slovan s náskokom troch bodov. Do štvrťfinále vstupuje Slovnaft Cup, tento týždeň Košice proti DACu a Podbrezová proti Trnave.
Železiari si pre fanúšikov pripravili vynikajúcu akciu. Domáci za euro, hostí ošklbať pre istotu za 8. Slovakia travel v plnej paráde.
ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava 4:0
14 539 divákov
Spartak po fasovaní doma s Podbrezovou v tréningovom procese zapracoval a už behom jedného týždňa sa rapídne zlepšil.
Z 0:5 doma to vytiahol na 0:4 na pôde úradujúceho majstra. Ak to takto pôjde ďalej, okolo Veľkej noci by mohli prísť prvé góly a forma vygraduje v závere ligy prvým víťazstvom.
Majo Miezga vydal povolávací rozkaz pre fanúšikov Slovana a tak ich na Tehelné pole prišlo takmer 15 tisíc.
Bol to preto znovu ten Slovan, ktorému sa chce behať a nie ten, ktorý chudobným dáva a bohatým berie.
Aj keď to bol Spartak, kto začal lepšie. Muňozovi sa nedá uprieť, že si to vpredu občas hráči vedia pekne ťuknúť.
Ale pri Škrbovej kolmici sa Mestsoko až veľmi tešil za Takáčom. Gól pekný, ofsajd ale tiež.
Slovan to najhoršie prečkal a o pár minút si Marcelli všimol asi 30 metrový rozostup medzi stopérmi Trnavy, kam poslal Šporarovi gólovú prihrávku.
Frelih dostal za protesty proti Twardzikovmu bráneniu rovno aj žltú kartu. Spartak mal do polčasu pološance, najväčšiu po zlom vyrazení Takáča.
Slovan sa spoliehal na to, v čom je najlepší. Preplatení hráči a protiútoky. Jeden zahodil Šporar a na rozlúžku do šatní mohol na 2:0 upratať Markovič.
Chlieb sa lámal v prvých 15tich minútach druhého polčasu. Metsoko pri nájazde na Takáča nevyrovnal a keď Gajdoš pri svojej strele nastrelil Twardzikovu ruku, pískala sa penalta, ktorá keby sa nepískala, bolo by to možno rozumnejšie. A keďže ju nekopal Tigran, ale Šporar, bolo 2:0.
Tigran svoju ľavačku zobudil zo zimného spánku v 85. minúte, keď to obalil spoza šestnástky a krajší bol už len o minútu Marcelliho gól pätičkou.
Ak niečo Spartaku na jar ide veľmi dobre, sú to inkasované góly v krátkom čase po sebe. Ak mu niečo ide veľmi zle, je to futbal.
MŠK Žilina - FK DAC Dunajská Streda 0:0
2 083 divákov
Aby mal tréner Weiss aspoň od ligových klubov trochu pokoja, dopriali mu najväčší rivali znovu trochu krajší náskok na čele tabuľky.
Druhý s tretím si body podelili ako celé Slovensko iPhony od SFZ a majster tak môže o týždeň v Michalovciach znovu len vyklusať a vyhádzať ruky.
Zápas začal v ŽIline tak, ako už tradične, až na výnimky mládežníckej Ligy majstrov, ktorá ako jediná dokáže štadión vypredať.
Pani hlásateľka postupne spočíta každého diváka a prichádza k výkopu. A tí, čo prišli, videli dobrý futbal. Ale len dobrý futbal bez gólov je ako DAC, titul vám nevyhrá.
Nemanič trafil prvé brvno zápasu po Gruberovom rohovom kope a to by si človek myslel, že sa dnes brankári pekne vykúpu. Na opačnej strane kontroval proti svojim bývalým spoluhráčom Rege Szantho, ale od Bartelsa na brvno.
V 55. minúte už Mišo Faško po centri Roginiča začal variť svoj šípkový čaj. Z gólu sa síce potešil, ale gól a právo hrať tú pesničku na verejnosti mu zrušil VAR.
Do konca zápasu sme videli viac kolmíc ako na písomke z geometrie, ale body sa delili.
FK Železiarne Podbrezová - FC Tatran Prešov 4:1
1 467 divákov
Podbrezová je na dostrel tretieho miesta z ktorého bez parkovacích senzorov cúva Trnava. Nezastavila ju ani neexistujúca obrana Prešova a absencia Šilera, ktorý za odmenu po štvrtej žltej karte nemusel absolvovať zápas na bagrovisku.
A ono sa ťažko hrá, keď už v prvých minútach po penalte otvorí skóre Silagadze. Podbrezová, ktorá v zápase vedie a stačí jej si počkať na to, kedy z vlastnej polovice vystrelí do kontry, je nebezpečnejšia ako daňovo-odvodové zaťaženie zamestnávateľov na Slovensku.
Galčík tú svoju ešte nevyužil, ale pri ďalšej už sa Kováčik potešil. Druhýkrát v týždni.
Štefánik centroval, Šimko s Revencom loptu pekne posklepávali Galčíkovi a ten už ju len pripravil novozvolenému prezidentovi SFZ.
Pred gólom na 3:0 zase prišiel faul Bondarenka na Štefánika a pískala sa penalta. Aj keď teda na tomto teréne to mohlo byť čokoľvek od faulu až po potknutie sa o ornú pôdu. Galčík, 3:0.
Takúto formu mali v Podbrezovej naposledy počas kupónovej privatizácie. Naozaj všetko, na čo siahnu, im na jar vychádza.
Možno by mohli skúsiť aj diaľnicu cez mesto potiahnuť. Ako aj v 58. minúte, keď sa vyhli penalte po faule Paraja na Regáliho.
Tú rozhodca Koreň nepískal ani v 80. minúte, ale VAR ho opravil a Sipľak znižoval na 1:3A posledné slovo mal aj tak Palumets.
MFK Zemplín Michalovce - FC Košice 0:2
2 049 divákov
Musíme si pomáhať po východniarsky. Pekné gesto od Zemplína, že podporil jedného zo svojich 2 geografických rivalov v boji o záchranu. Zároveň aj pekné gesto na rozlúčku, keďže si Anton Šoltis v pohodičke ťukne hornú šestku.
V kraji vychádzajúceho slnka sa začalo zhurta. Košice tiež obľubujú kolmice stredom ihriska. Na tú Gallovičovi utekal okrem Rehuša aj Lukáč, ktorý po chvíli radšej zacúval a Rehuš centrom našiel Perišiča. 0:1.
A kto pozorne sleduje Košice na jar, musí vždy zbystriť, keď si loptu mení Kovács s Rehušom. Druhý menovaný si v šestnástke pozasekával obrancov Michaloviec a k bližšej to upratal na 0:2.
Iskru chcel vykresať po priamom kope Ramos, gól na 0:3 visel vo vzduchu na druhej strane, keď znovu zakombinoval Rehuš s Kovácsom. Michalovce neboli tak nebezpečné, ako inokedy a snáď si chlapci už nepovedali, že liga skončila vo februári.
KFC Komárno - MFK Ružomberok 1:1
283 divákov
Divácky najatraktívnejší zápas sa hral podľa očakávania v Zlatých Moraviach. Tam si bude Komárno celú jar volať súperov, ktorým hrozí baráž. Na adaptáciu.
A po zápase sa obaja tréneri zhodli, že terén bol horší ako angličtina Petra Struhára, ktorý slovami I will free in summer, reagoval na ponuku práce pre trénera, kde jednou z podmienok bola plynulá angličtina.
Čo je pre niekoho zlý terén, to je pre Ružomberok ako umelka v Beleku. Hostia prvú veľkú šancu zahodili po Chobotovom krížnom pase na Tučného.
Toho tak prekvapilo, že mu lopta napreskočila hlavu, že ju spracoval pre stopéra Komárna. Domáce mužstvo sa herne prebralo až po polhodine, ale vyšlo z toho len na Gambošovu šancu.
Chobot sa v druhom polčase poučil a preto to namiesto Tučného naservíroval Seleckému, ktorý z metra nedal Dlubáčovi šancu.
Keď to Komárnu nevychádzalo cez Boďu, poslal Radványi do hry Elvisa Mashikeho, ktorý ma chrbát ako dokorán otvorená AVIA a v 88. minúte po rohu využil to, že sa Mojžiš pri bránení až priveľmi spoliehal na vyššie sily. Ale zase s takým menom mu to môže len málokto vyčítať.
MFK Skalica - AS Trenčín 0:1
445 divákov
No posledné miesto s 5 bodovou stratou už nie je sranda, najmä pri pohľade na to, ako mužstvá nad Skalicou, snáď s výnimkou Prešova, vedia zbierať aspoň nejaké body. A Prešov na rozdiel od Skalice vie zbierať aspoň fanúšikov na tribúny.
Na penalty bohaté kolo pokračovalo aj na Letňáku. Černek letel do lopty ako Wizzair do Košíc a so sebou zobral aj Hájovského.
A voľný lístok na Trenčiansky hrad za služby, ktorými sa zapríčiní o záchranu klubu v lige, dostane pravdepodobne Soares, ktorý sa z penalty nemýlil.
Bol to inak zápas, ktorý je lepšie nevidieť, ako vidieť. Ak mal Skalica ambíciu z neho v druhom polčase brať aspoň bod, po druhej žltej karte pre Mareka Ujlakyho sa jej potenciálne výnosové percento znížilo na nulu. Tu už nepomôže ani Roman Kružliak v Money Talk.
