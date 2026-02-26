Súperi netušia, s kým nastúpia. V ambicióznom béčku sa prestriedalo štyridsať hráčov

Cez víkend sa začína jarná časť III. ligy Západ. Lídrom tabuľky je B-mužstvo AS Trenčín, ktoré na jeseň získalo 34 bodov. Pred druhou Myjavou má trojbodový náskok.
Povzbudenie na úvod
Trenčania začali prípravu 8. januára. Prvý prípravný zápas odohrali s druholigovou Lehotou pod Vtáčnikom, ktorú zdolali 2:0.
„Bolo to povzbudenie na začiatku prípravy, že sa nám podarilo vyhrať s mužstvom z vyššej súťaže. Väčšina kádra bola vo veku dorastencov,“ vravel pre Sportnet tréner Marek Ďanovský.
Ďalšími súpermi jeho mužstva boli najmä tímy z českej tretej ligy a na záver prípravy sa stretli s maďarským treťoligistom ETO Győr.
„Česká tretia liga má väčšiu kvalitu v porovnaní s našou. Hrali sme najmä s béčkami mužstiev z najvyššej českej súťaže, so Slováckom a so Zlínom. Ich prístup je trochu iný, oni nedávajú toľko priestoru hráčom, ktorí sú vekovo dorastenci, skôr ide o hráčov, ktorí už dva-tri roky sú po dorasteneckej kategórii. Nastúpili sme teda s oveľa mladším tímom, ako súperi,“ poznamenal tréner.
O mladých hráčov bol záujem
V kádri Trenčanov nastalo niekoľko zmien. „Naše výkony zanechali dobrý dojem. Po konci jesennej časti bol záujem o našich mladých hráčov. Niektorým sme umožnili posunúť sa vyššie,“ skonštatoval Ďanovský.
„Samo Bednár išiel do Šamorína, podpísal profesionálny kontrakt. Dávid Straka išiel na hosťovanie do Púchova a Nicholas Dmitrovič tiež na hosťovanie do Lehoty pod Vtáčnikom. Samo Bagín nám viackrát pomohol v jesennej časti, on išiel na hosťovanie do Šamorína,“ uviedol tréner.
V jarnej časti podľa možností ráta aj s hráčmi z áčka. „Ak nebude kolízia termínov áčka a béčka, určite nám pomôžu nejakí mladí hráči, ktorí nebudú vyťažení v A-tíme,“ poznamenal.
Vrátiť požičané
V prvom jarnom kole privítajú Trenčania Galantu, ktorej majú čo vracať, na jej pôde prehrali vysoko 0:5.
„Bolo to výborné zobudenie na začiatku sezóny v lete. Možno aj my ako realizačný tím, ani hráči ešte úplne nevedeli, aká je kvalita tretej ligy. Hneď sme dostali veľmi kvalitného, organizovaného súpera s výborným trénerom,“ vravel kouč trenčianskeho béčka.
„Hrali trochu jednoduchšie a to nám nevyhovuje, ak niekto hrá na dlhé lopty za chrbát obrany. Prehrali sme si to v prvom polčase. Verím však tomu, že sme sa posunuli a zápas bude oveľa vyrovnanejší. Verím, že im tú prehru športovo vrátime,“ prízvukoval Ďanovský.
Pre súperov ťažko čitateľní
Rezerva Trenčína je jedným zo siedmich B-tímov, ktoré boli do tretej ligy zaradené pred začiatkom aktuálneho ročníka v rámci reorganizácie.
„Jar bude podľa mňa náročnejšia. Na jeseň súperi ešte nevedeli presne, s akým tímom majú do činenia, a teraz si na nás už budú dávať väčší pozor. Určite sme vzbudili nejaký rešpekt,“ myslí si tréner.
„Pre súperov je však ťažko čitateľné, s kým nastúpime do zápasu. Fluktuácia je veľká, prestriedalo sa u nás približne štyridsať hráčov,“ vravel kouč.
Preto je príprava na trenčianske béčko náročná. „Máme nejaké princípy, ale individuality sa často menia. Nastupujú za nás najlepší mládežnícki hráči, plus hráči nevyťažení v áčku,“ vysvetľoval Ďanovský.
Ich hlavným vyzývateľom bude pravdepodobne druhá Myjava, ale do bojov o postup chcú zasiahnuť aj iné kluby.
„Myjava vyzerá ako veľmi stabilizovaný klub. Dlhodobo pracujú pod jedným trénerom, majú pekné zázemie. Určite budú patriť k špičke. Sledujeme aj posilnenie Prievidze. Nové Zámky a Galanta tiež chce bojovať hore. Myslím si, že Dunajská Streda B bude veľmi nepríjemný tím a bude brať body viacerým mužstvám,“ uviedol tréner Trenčína B.
Chcú vyhrať súťaž
Na to, aby rezerva Trenčína mohla pomýšľať na prípadný postup do druhej ligy, je kľúčové, aby sa áčko udržalo v najvyššej súťaži.
Situácia v dolnej polovici tabuľky Niké ligy je veľmi vyrovnaná a boj o záchranu nebude jednoduchý.
„Stále sa nebavíme o tom, že náš cieľ je postup do vyššej súťaže. Béčko sme vytvorili hlavne preto, aby naši mladí hráči mali kde hrávať a hráči áčka by mali kde naberať herné minúty. Vrchol pyramídy je áčko,“ zdôraznil Ďanovský.
„Robíme všetko preto, aby sa áčko zachránilo. Potom na druhom mieste je náš rezervný tím. Vnímame situáciu v klube, ale verím, že kvalita v A-tíme je natoľko dobrá, že ligu zachránia,“ doplnil.
O postupových ambíciách sa zatiaľ v Trenčíne nebavia, ale netvária sa, že sa ich to netýka.
„Po štvrtom jarnom kole sa bude inak pozerať na tabuľku. Pokiaľ budeme stále takto vysoko, tak môžeme sa baviť o tom. Chceme vyhrať súťaž a potom bude rozhodnutie skôr na klube. Ak bude taká možnosť, radi by sme postúpili,“ uzavrel Marek Ďanovský.