Líder z východu prišiel o kľúčových hráčov. Musíme sa vrátiť na zem, vraví tréner

Priebežným lídrom III. ligy Východ je FK Spišská Nová Ves. Spišiaci získali na jeseň 35 bodov a pred druhým Humenným vedú o skóre.
Počas zimného obdobia však prišli o viacerých kľúčových hráčov.
Stále hľadajú hráčov
Kreatívny Erik Pačinda prestúpil do Lokomotívy Košice, defenzívny stredopoliar Mateus De Oliveira Silva posilnil priameho konkurenta z Humenného.
Mužstvo opustil aj Kamil Karaš a zatiaľ sa nevrátil ani Breyner Zapata Uzuriaga.
Miloš Lačný po skončení jesennej časti odišiel do najvyššej súťaže na Maledivy, do mužstva FC Victory, ktoré trénuje Gergely Geri. V jeho prípade je ešte možné, že po návrate na Slovensko sa pripojí k mužstvu.
„Musím priznať, že nie je to jednoduché. Stále hľadáme potencionálnych hráčov, ktorí by nasadli na rozbehnutý vlak. Zaväzuje to, že sme momentálne prví a ambícia Spišskej bola vždy hrať o čo najvyššie priečky,“ vravel pre Sportnet športový riaditeľ a tréner Marek Janečka.
„Mali sme hráčov dlhšie na skúške, ale v pondelok som urobil radikálny rez a už nás nepokračujú. Hráč, ktorý príde do Spišskej, musí byť hráčom do základnej zostavy. Futbalistov do širšieho kádra si viem vybrať aj z vlastnej liahne,“ zdôraznil Janečka.
Odchod Mateusa nečakal
S Kamilom Karašom sa rozlúčili už v novembri, po vyhodnotení situácie. „Má bohaté skúsenosti aj s ligou, ale na jeseň nastúpil iba raz v základnej zostave a potom vždy naskakoval ako striedajúci hráč,“ vysvetľoval Janečka.
Dlhšie sa hovorilo aj o záujmu Lokomotívy Košice o Erika Pačindu, ktorý dal na jeseň za Spišskú šesť gólov a bol tvorcom hry.
„Chvíľu sme možno mysleli, že ho udržíme, ale napokon ešte pred koncom roka sme si definitívne povedali, že Pači u nás nebude pokračovať. Prišli sme o hráča, ktorý dával našej hre myšlienku, ale treba vidieť aj to, že už má svoj vek, a podľa mňa pri rozhodovaní bral do úvahy aj cestovanie,“ vravel Janečka.
Najviac ho mrzí odchod Mateusa. „Je to pre mňa najväčšie sklamanie. Mate je vynikajúci futbalista, stále tvrdím, že je to najlepší defenzívny záložník tretej ligy. Ak by som mal možnosť trénovať v druhej či v prvej lige, vedel by som si predstaviť jeho pôsobenie aj tam,“ zdôraznil.
S 31-ročným brazílskym záložníkom si podali ruku na ďalšie pôsobenie, aj mu vylepšili podmienky, no po dvoch týždňoch prípravy sa rozhodol odísť do Humenného, kde mu dali profesionálnu zmluvu. „Nečakali sme jeho odchod, okolo neho by sme to mali ľahšie s vyskladaním kádra. To je veľké mínus,“ prízvukoval športový riaditeľ Spišiakov.
„Povedal som mu, že celá správna rada nesúhlasí s jeho odchodom, ale vieme, že mu zabrániť nemôžeme. A ani nechceme, keď už on nechce byť v našom klube,“ vravel na rovinu Janečka.
Nemôže rátať ani s Kolumbijčanom Zapatom, ktorý sa zatiaľ nevrátil na Slovensko. „Je tam možnosť nejakého jedného percenta, že príde, lebo stále nemá klub. Chcel pokračovať niekde v Mexiku, ale momentálne je stále doma,“ poznamenal Janečka.
Zatiaľ len jedna posila
Najlepší strelec Spišskej Novej Vsi Miloš Lačný odišiel po skončení treťoligovej jesene do najvyššej súťaže na Maledivy.
„Išiel tam ako profesionál. Uvidíme, čo bude po skončení sezóny. Možno sa vráti, ale toto teraz neriešim. Zaoberám sa vecami, ktoré viem ovplyvniť. Ak tu bude, môžeme si sadnúť,“ uviedol Janečka.
„My sme amatérsky klub a hráčov neplatíme za december. Nie je to tajomstvo, viacero amatérskych klubov takto funguje. Miloš zvážil ponuku, ktorú dostal. Akceptujem to a absolútne mu to nezazlievam,“ zdôraznil.
Uvedomuje si však, že odchody sú veľkým zásahom do tímu. Odišli hráči, ktorí tvorili os mužstva.
Zatiaľ prišla len jedna posila, mladý hráč z Ukrajiny, Arsen Slobodian. „Už je naším hráčom, ale tiež musí ešte pridať,“ upozornil športový riaditeľ.
Hrať takticky a kolektívne
Spišiaci v príprave zdolali Kežmarok 2:0, so Sninou a so Starou Ľubovňou remizovali znodne 2:2.
Potom prišli dve prehry, s béčkom Ružomberka 1:4 a s Vranovom nad Topľou doma 0:3.
Generálku pred jarným štartom absolvuje Spišská Nová Ves proti Spišskému Podhradiu a v prvom jarnom kole III. ligy Východ nastúpi 7. marca v Medzeve.
„Nemáme ideálnu prípravu, ale dôležité budú majstrovské zápasy. Momentálne nie sme v pozícii, že by sme boli pod tlakom. Pod tlakom je Humenné,“ zdôraznil Janečka.
Po poslednom prípravnom zápase s Vranovom vo svojom hodnotení povedal: „Potrebujeme sa vrátiť na zem.“ Bol znechutený najmä z výkonu v druhom polčase. Zdôraznil, že aj hráči si musia uvedomiť, že individuality odišli a o to dôležitejší bude kolektívny výkon.
„Je to memento, že mužstvo musí zabrať a bez tých hráčov, ktorí už tu nie sú, musí o to viac hrať takticky a plniť pokyny. Už to nie je o tom, že je tam Pačinda, ktorý je taký kreatívny, že som vedel, že ak mu dám voľnosť, tak nám vytvorí obrovské množstvo šancí a ostatní musia naňho robiť. Momentálne to tak nie je, ale musíme hrať o to viac kolektívne a taktickejšie,“ uzavrel Marek Janečka.ň