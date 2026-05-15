V Sparte hrala Ligu majstrov, čelila aj Realu. Skúsená Slovenka chce pri futbale ostať aj po kariére

Slovenský ženský futbal funguje prevažne na amatérskej úrovni a najmä vďaka ľuďom, ktorí sú ochotní obetovať svoj voľný čas aj vlastné peniaze na fungovanie dievčenských družstiev.
O niečo priaznivejšia situácia je pravdepodobne v Myjave a v bratislavskom Slovane. Tieto dva tímy vedú tabuľku najvyššej súťaže, výkonnostne sú na inej úrovni ako ostatné družstvá a práve medzi nimi sa rozhodne o držiteľkách titulu aj účastníkovi Ligy majstrov.
Zväz má pravidelne iné priority, a tak sa riešia mobily či platy reprezentačných trénerov, pričom na systematickú podporu ženského futbalu nezostáva priestor.
Fanúšikovia už roky čakajú na výraznejší úspech reprezentácie či klubov na európskej scéne. Zatiaľ to však vyzerá tak, že si ešte budú musieť počkať.
To však neznamená, že na Slovensku nerastú vynikajúce futbalistky. Väčšina reprezentantiek pôsobí v zahraničí. Túžba hrať v kvalitných súťažiach a, povedzme si otvorene, aj existenčné dôvody ich vedú do klubov mimo Slovenska.
Jedným z výrazných talentov slovenského ženského futbalu je Patrícia Chládeková. Dnes už skúsená brankárka precestovala vďaka futbalu značnú časť Európy.
„Moja futbalová cesta sa začala na Slovensku, kde som pôsobila v kluboch ako ZP Sport Podbrezová, Selce Banská Bystrica, Skloplast Trnava či Partizán Bardejov.
Neskôr som mala možnosť zbierať skúsenosti aj v zahraničí – v Nemecku, Rakúsku, Česku či Turecku.
Obliekala som dresy klubov ako FC Neunkirch, 1. FC Saarbrücken, Wacker Innsbruck, AC Sparta Praha, SV Elversberg alebo Beylerbeyi Istanbul.
Veľkým momentom v mojej kariére bolo pôsobenie v FC Neunkirch, kde sa nám podarilo získať Švajčiarsky pohár aj ligový titul.
V Sparte Praha som si zase splnila sen zahrať si Ligu majstrov. Rada spomínam aj na priateľský zápas s Realom Madrid v drese Innsbrucku.
Momentálne pôsobím v 1. FC Saarbrücken, kde hráme Regionalligu. Na poste brankárky sa snažím tímu pomáhať čo najviac skúsenosťami aj výkonmi,“ hovorí Patrícia Chládeková.
Vo svojom súčasnom klube je slovenská brankárka spokojná.
„Práve v Saarbrückene som sa po futbalovej aj ľudskej stránke cítila najlepšie. Klub mal od začiatku jasnú ambíciu vrátiť sa späť do 2. Bundesligy, čo ma veľmi motivovalo a bolo jedným z hlavných dôvodov môjho rozhodnutia.
V aktuálnej sezóne sa tímu darí výborne. Podarilo sa nám stať majsterkami ligy a teraz nás čaká rozhodujúci zápas o postup do 2. Bundesligy.“
Futbal však prináša aj zdravotné problémy a zranenia. Patrícia momentálne čaká na úplné zotavenie: „Momentálne prechádzam náročnejším obdobím, keďže sa zotavujem zo zranenia zápästia a absolvovala som dve operácie.“
Chládeková má za sebou množstvo reprezentačných zápasov od mládežníckych kategórií až po seniorský výber.
„Veľkou súčasťou mojej kariéry bola reprezentácia Slovenska. Prešla som všetkými mládežníckymi kategóriami od U15 až po seniorskú reprezentáciu, čo si veľmi vážim.
Do budúcnosti je mojím hlavným cieľom dať si zdravotne do poriadku zápästie a opäť byť naplno pripravená,“ hovorí.
Skúsená brankárka si uvedomuje, že hráčska kariéra nie je nekonečná, a preto už premýšľa aj nad svojou budúcnosťou. Pri futbale by však rada zostala.
„Okrem hráčskej kariéry ma čoraz viac zaujíma trénerstvo, ktorému by som sa možno chcela venovať aj v budúcnosti.
Futbal je veľkou súčasťou môjho života už dlhé roky, takže verím, že pri ňom zostanem aj po skončení hráčskej kariéry,“ dodáva na záver.