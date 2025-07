Na Orave padla ďalšia obec. Hráči berú futbal ako biznis, tvrdí šéf klubu

CHLEBNICE. Veličná, Krušetnica, Vasiľov, Ťapešovo, Beňadovo, Mútne, Kraľovany, Žaškov, Sedliacka Dubová, Bziny, Oravská Poruba, Habovka či Oravský Biely Potok. To všetko sú oravské obce, kde sa ešte nedávno hral súťažný futbal, no z rôznych dôvodov tam skončil. Futbal berú ako biznis Pokles hráčov, trénerov a tímov sa už stal trendom. Na Slovensku však nie je región, kde by mal tak klesajúcu tendenciu. To, čo sa na Orave deje označujú mnohí za katastrofu. A aby toho nebolo málo, pred pár dňami prišla ďalšia smutná správa.

Pred sezónou sa zo VI. ligy B Stredoslovenského futbalového zväzu odhlásil tradičný účastník TJ Tatran Chlebnice. „Nemáme dostatok hráčov a už nezvládame platiť cudzích,“ hlavný dôvod konca opísal pre Sportnet predseda TJ Tatran Chlebnice František Strapec. Koniec Chlebníc je o to viac prekvapujúci, že na Orave nie je obec, kde by na futbal chodilo toľko ľudí. Tristo priaznivcov na domáci zápas boli bežné čísla oravskej obce. „Dnes hráči na dedinách berú futbal ako biznis. Za našej éry sme hrali pre zábavu a stretnutia s kamarátmi, ale doba sa zmenila. Keďže máme málo domácich hráčov a na cudzích už nemáme peniaze, museli sme sa odhlásiť,“ dodal. Chodilo množstvo divákov Ešte minulý rok hrali Chlebnice v Slovnaft Cupe s Podbrezovou (0:8), v roku 2017 hostili AS Trenčín (0:5). „Boli to sviatky, na ktoré prišlo tisíc divákov. Na naše zápasy chodilo celkovo množstvo fanúšikov, ktorí budú teraz sklamaní. No už sme to nemali ako dať dokopy.

Pred sezónou sme sa stretli a prišlo šesť ľudí z vedenia, no len sedem hráčov. Neviem si predstaviť, ako by sme to lepili, a tak sme sa radšej odhlásili,“ lamentoval Strapec.

Podľa šéfa klubu už na dedinách nie je o futbal taký záujem, ako kedysi. Problémy na Orave sú však podľa neho ešte väčšie. „Veľa ľudí z Oravy cestuje za prácou. A potom sú tu ďalší, ktorí od rána do večera pracujú a už nemajú energiu cez víkend cestovať na futbal. Dnes je doba iná, rýchlejšia. Aj ja mám tri deti, preto chápem, že sa chcú hráči venovať aj rodine,“ uviedol.

Chcú to ešte skúsiť Chlebnice skončili v minulej sezóne na solídnom siedmom mieste. Na konte mali 38 bodov za desať výhier, osem remíz a osem prehier. „Dnes je problém robiť aj dorast. Najlepšie je to s menšími deťmi, ktoré ešte majú záujem. No vo vyšších kategóriách je to horšie a horšie. Napriek problémom sa o rok pokúsime mužstvo obnoviť. Hrali by sme v okrese, kde by to bolo jednoduchšie na cestovanie. Budeme však hrať s domácimi hráčmi, bez nároku na honorár,“ vyhlásil.

Oravský futbal v poslednom období postihlo množstvo negatívnych správ. Svetlou výnimkou je však Zábiedovo, ktoré sa po dlhých 30 rokoch prihlásilo do súťaže.