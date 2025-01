Nemajú s kým hrať. Na Orave sa odhlásil trinásty futbalový klub, konkuroval mu aj florbal

ORAVSKÝ BIELY POTOK. Veličná, Krušetnica, Vasiľov, Ťapešovo, Beňadovo, Mútne, Kraľovany, Žaškov, Sedliacka Dubová, Bziny, Oravská Poruba, Habovka a teraz aj Oravský Biely Potok. Je to až neuveriteľné, ale za posledné štyri roky ukončilo na Orave svoju činnosť trináste mužstvo dospelých. Predseda: Tri roky sme to lepili Ôsmy tím siedmej ligy Oravského futbalového zväzu do jarnej časti nenastúpi. „Žiaľ, je to pravda,“ potvrdil predseda klubu Ján Kaššák. V sezóne 2022/2023 skončil Oravský Biely Potok na štvrtom mieste. Teraz z futbalovej mapy zmizne.

„Mali sme dvanásť, trinásť chlapcov. Niektorým sa narodili deti a povedali, že na jar chodiť nebudú. Ťažko by sme dávali dokopy jedenástku, preto sme sa radšej odhlásili,“ dodal. Šéf klubu tvrdí, že najbližších desať rokov sa Oravský Biely Potok do súťaže neprihlási. „Problémom je, že nemáme mládežnícke družstvo. Tri roky sme to lepili, ale nemáme deti. Po odhlásení sme platili pokutu tristo eur,“ lamentoval Kaššák. Nemajú rozhodcov, platia pokutu Každý klub v siedmej lige Oravského futbalového zväzu musí mať minimálne troch rozhodcov. Oravský Biely Potok nemá ani jedného, preto okrem štartovného platil aj pokutu. „Zväz svoje problémy alibisticky zhodil na kluby. Takto vysoké poplatky si nemôžeme dovoliť, sponzorov nemáme, našimi jedinými podporovateľom sú obec a Urbár. Po novom zväz vymyslel, že klub musí na najbližšie školenie poslať dvoch rozhodcov, z toho aspoň jeden musí aktívne rozhodovať. Ak tak klub neurobí, musí uhradiť tisíc eur. Nám sa nepodarilo nájsť ani jedného záujemcu, takže by sme platili veľkú pokutu. Ako som vravel, hlavný dôvod nášho odhlásenia je, že sme nemali s kým hrať. Na kolená nás však zrážali aj takéto poplatky,“ uviedol s tým, že väčšina hráčov Oravského Bieleho Potoka neostane na jar bez súťažného futbalu.

Štyria odišli na hosťovanie do Trstenej, dvaja do Podbiela a ostatní sú v štádiu riešenia. Hrajú extraligu vo florbale Až šesť hráčov Oravského Bieleho Potoka hrá extraligu vo florbale za Nižnú. Aj to sa malej obci stalo osudným. „Na jar hrajú chalani play off a na prvé zápasy by teda neprišli. Na druhej strane je to však pochopiteľné, extraliga je viac ako dedinský futbal,“ podotkol. Pre nedostatočný počet hráčov skončila v minulej sezóne aj susedná Habovka. Podľa predsedu Oravského Bieleho Potoka je možné, že sa tieto dva kluby spoja.

„Je to celkom reálne. Neviem však, kde by sme hrávali domáce zápasy, v Habovke majú lepšie ihrisko, no my zas máme viac fanúšikov. Možno budeme hrať na jeseň tam a na jar tu,“ zamyslel sa Kaššák a poďakoval všetkým fanúšikom a podporovateľom klubu. O zlúčení dvoch susedných klubov sa v Habovke špekulovalo už pred začiatkom aktuálnej sezóny. „Oravský Biely Potok, Zuberec, Habovka. Sme studená dolina, kde je problém aj v iných oblastiach, nie iba vo futbale. Jedno z riešení do budúcna by mohlo byť spájanie klubov. Iné východisko nevidím. Aj tak sa nevyhneme tomu, že časom bude na Orave iba jedna súťaž,“ pre Sportnet pred časom uvažoval, ako amatérsky futbal na dedinách zachrániť, predseda TJ Blatná Habovka Alexander Pilarčík.

TJ Tatran Oravský Biely Potok. (Autor: archív - JK)

Stále patria medzi najväčších Trinásť klubov za posledné štyri rokov je vysoké číslo. Stále však Oravský futbalový zväz patrí medzi najväčšie zväzy na Slovensku.

„V prepočte na počet obyvateľov stále patríme medzi najfutbalovejšie regióny na Slovensku. Trend je taký, že futbalistov ubúda. My však stále zastrešujeme vyše sto družstiev. A máme prísľub od ďalších dvoch, že sa o rok prihlásia. O budúcnosť futbalu na Orave sa preto neobávam. Aj vďaka dobre fungujúcej mládeži,“ pre Sportnet povedal predseda Oravského futbalového zväzu Vladimír Mušák. Mužstvá sa húfne odhlasujú aj v iných regiónoch Slovenska. Končia hlavne tímy z menej rozvinutých častí. „Oravci sú pracovití. Veľa chlapcov chodí za prácou do zahraničia, a teda nám chýbajú na ihrisku. V okrese Námestovo zatiaľ neevidujeme problém. V okrese Dolný Kubín je to horšie. Nie, že by chýbali peniaze, ale jednoducho niet ľudí, ktorí by hrali. Okres Tvrdošín ide dobrým smerom, takže myslíme pozitívne,“ dodal na záver Mušák.

