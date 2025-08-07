Šiestoligista šokoval v Slovnaft Cupe. Aj v nižších súťažiach sa hrá dobrý futbal, tvrdí tajomník klubu

VYSOKÁ NAD KYSUCOU. Hrajú až v šiestej najvyššej súťaži, preto veľké oči nemali.
Futbalisti TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou sa však proti štvrtoligovej Radôstke pokúsili o prekvapenie.
„Súpera dobre poznáme a vieme, akým štýlom sa prezentuje. Radôstka hrá bojovný futbal na dlhé, nakopávané lopty, na čo sme sa pripravovali,“ prezradil tajomník TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou a hráč v jednej osobe Dávid Nekoranec.
Šance na oboch stranách
V prvom dejstve to bol pomerne vyrovnaný zápas so šancami na oboch stranách.
Domáci nevyužili samostatný únik na brankára, a tak prišiel trest. V 39. minúte otvoril skóre hosťujúci kapitán Anton Fekula – 0:1.
„Dávali sme si pozor, no po dlhom vhadzovaní sme zaspali a súper sa ujal vedenia. Napriek tomu sme však boli naďalej koncentrovaní a išli si za svojím cieľom,“ dodal.
Vysoká nad Kysucou mala aj ďalšiu šancu, no po rohu sa blysol gólman hostí. V samom závere prvého dejstva však po dlhej lopte preloboval brankára Filip Jančík a bolo 1:1.
„Toto bol kľúčový moment stretnutia. Do druhého polčasu nás nakopol a išli sme za víťazstvom,“ opisoval Nekoranec.
Oslavy na štadióne
Vstup do druhého dejstva vyšiel domácim brilantne. V 50. minúte center na zadnú žrď zakončil hlavou Nicolas Sýkora a poslal svoje mužstvo do vedenia – 2:1.
Aby toho pre hostí nebolo málo, striedajúci Lukáš Masnica dal v 77. minúte na 3:1 a začalo sa schyľovať k veľkému prekvapeniu.
„Po tomto momente sme verili, že sa to podarí. Hostia síce v poslednej minúte stav zdramatizovali na 3:2, no rozhodca hneď po rozohrávke odpískal koniec a na štadióne vypukli veľké oslavy,“ radostne opisoval.
Keď tím porazí klub, ktorý hrá o dve súťaže vyššie, vždy je to veľké prekvapenie.
„Dali sme do toho všetko a výsledok sa dostavil. Mali sme však veľkú motiváciu,“ uviedol muž, ktorý odohral celých deväťdesiat minút.
Ľahkú cestu si vážia
Pavúk Slovnaft Cupu bol v tomto ročníku pre Vysokú nad Kysucou mimoriadne priaznivý. Stačilo vyhrať jeden zápasu a už privíta zástupcu Niké ligy - MŠK Žilina.
„Keď sme to prvý raz uvideli, zavládlo v klube veľké nadšenie. Uvedomovali sme si šancu, ktorá sa nemusí opakovať.
Niektoré kluby musia zdolať štvrtoligistu, potom druholigistu a až neskôr majú tím z Niké ligy. No my sme mali celkom ľahkú cestu, čo si nesmierne vážime,“ povedal Nekoranec.
Stretnutie Vysoká nad Kysucou – MŠK Žilina je na programe 27. augusta o 17:00 h.
„Každý, aj amatérsky futbalista má svoje ciele a chce niečo dosiahnuť. Pre náš malý klub je zápas so Žilinou veľká vec. Sme mimoriadne nadšení a poctení,“ dodal.
Pre starších hráčov to podľa tajomníka bude odmena. Pre mladších zas veľká šanca ukázať sa.
„Proti takému tímu hráte raz za život a možno nikdy. Aj preto dáme do zápasu všetko.
Uvedomujeme si, kde je kvalita a sila, sme realisti a vieme, ako to s veľkou pravdepodobnosťou dopadne. Žiline to však rozhodne nedarujeme a pokúsime sa uhrať čo najlepší výsledok,“ uviedol.
Porazili druholigový Púchov
V prospech outsidera by mohlo hrať malé ihrisko. Tímu z Niké ligy by mohlo robiť problém.
„V minulosti sme tu porazili druholigový Púchov a privítali sme prvoligovú Sereď. Tá síce vyhrala 4:0, no trvalo jej, kým sa prispôsobila,“ prezradil.
Slovnaft Cup je podľa neho výnimočný projekt. Vďaka nemu majú amatérski hráči zážitky na celý život.
„Je to výborný nápad. Vďaka Slovnaft Cupu môžeme ukázať, že sme tu aj my, amatérski hráči, ktorí robia futbal s láskou.
V pohári už neraz došlo k prekvapeniu, čo je dôkaz, že aj v nižších súťažiach sa hrá dobrý futbal,“ uzavrel tajomník TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou a hráč v jednej osobe Dávid Nekoranec.