Lopta ostala stáť v bahne. Nováčika druhej ligy podržal v rozstrele mladý brankár

„Čo sa týka terénu, vyzeralo to hrozne. V nedeľu sme hrali zápas a ihrisko bolo rozbité. Dali sme ho ako-tak do poriadku, ale nevyschlo to. Do toho navyše ešte pršalo, takže to naozaj bolo na hranici regulárnosti,“ potvrdil aj manažér domáceho klubu Mário Háronik.

Nikto však nezvažoval možnosť, že by sa zápas neuskutočnil pre nespôsobilý terén.

„Ak by to bol ligový zápas, možno by sa nehralo. Ale aj my sme to chceli odohrať, keď sme cestovali tri hodiny,“ zdôraznil Marek Janečka.

Hrdinom bol mladý brankár

Terén značne ovplyvnil dianie na trávniku. Na kombinačnú hru mohli súperi zabudnúť.