Eufória v Devínskej. Tréner plakal od radosti, strelec poslednej penalty si nič nepamätá

Tamojšia piatoligová Lokomotíva v 4. kole Slovnaft Cupu senzačne vyradila AS Trenčín, donedávna lídra najvyššej súťaže.

Hoci sa hralo v pracovný deň o tretej, tribúna sa zaplnila a ľudia prichádzali aj počas prvého polčasu. Medzi nimi aj takí, ktorí podľa vlastných slov už roky neboli v Devínskej na futbale. Súboj proti Trenčínu lákal 550 divákov. Tí na stretnutie určite budú dlho spomínať.

„Myslieť na víťazstvo by bolo asi bláznovstvo, ale my sme takí blázni, že sa o to pokúsime,“ povedal ešte po žrebe tréner Devínskej Novej Vsi Lukáš Luknár.

„V týchto zápasoch sa viac odoláva sile súpera, ako sa ukazuje vlastná sila,“ vyzdvihol.

Dianie na trávniku presne odzrkadľovalo jeho slová.

Za hostí okrem Artura Gajdoša nastúpili hráči, ktorí v lige zasahujú do hry ako náhradníci, prípadne nehrávajú vôbec. Bola to pre nich dobrá príležitosť ukázať sa.

Domáci však umne bránili a vychádzali im aj ofsajdové pasce. Istým bodom bol americký brankár Luke Ryan Kleinpeter.