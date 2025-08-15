Po ročnej pauze sa vracajú na scénu. Hrajúci tréner poslal na ihrisko seba a rozhodol

BRATISLAVA. Pred rokom sa odhlásili z piatej ligy. Dôvodom boli financie, pri mužstve sa rozhodol skončiť hlavný sponzor.
Mládež bola zabezpečená, ale mužský futbal padol. Už vtedy však dúfali, že po roku sa im podarí oživiť tím mužov a prihlásia sa aspoň do oblastnej súťaže.
Naozaj sa tak stalo. TJ Sklotatran Poltár sa po ročnej pauze vracia na futbalovú scénu.
V 1. kole 7. ligy ObFZ Lučenec predviedol Poltár skvelý obrat proti TJ Santrio Láza. Hoci hostia vyhrávali už 2:0, Poltárčania v druhom polčase strelili tri góly a zvíťazili 3:2.
Bolo zle, musel tam ísť
„Pre fanúšikov to bol pekný zápas, pre mňa veľmi nervózny. Prvý polčas som skoro ošedivel. Povedal som chalanom, že už pozerám v drogérii farby na vlasy,“ smial sa hrajúci tréner Patrik Husaník.
Santrio Láza viedlo po prvom polčase 2:0 gólmi Jakuba Lapina a Petra Petíka.
„Chlapci sa však zomkli a dokázali sme to otočiť. Teším sa, lebo to bol prvý zápas po roku v Poltári,“ vravel.
Na druhý polčas poslal na ihrisko aj sám seba. „Sú tam mladší chlapci, tak som im chcel dať šancu od začiatku, nech sa ukážu. Za stavu 0:2 bolo zle, musel som tam ísť. Cez polčas som spravil dve zmeny, našťastie to vyšlo. Ak by sme to neotočili, možnože som teraz zlý,“ poznamenal.
Poltár znížil v 53. minúte, kedy premenil pokutový kop Slavomír Nosáľ, o šesť minút neskôr vyrovnal Michal Prečuch.
Posledný gól vsietil deväť minút pred koncom sám hrajúci tréner. Stalo sa tak po rohovom kope.
„Lopta mi padla na hlavu a útočník je tam na to, aby góly dával,“ usmieval sa Husaník.
Každému chce dať šancu
Husaník hral za Poltár od roku 2020. Keď sa klub rozhodol odhlásiť zo súťaže, na dočasnú registráciu išiel do Radzoviec, kde strávil uplynulú sezónu.
„Po tom, čo sa futbal v Poltári obnovil, som sa znovu automaticky stal hráčom Poltára. Ponúkli mi trénerstvo. Keďže už nie som najmladší, povedal som si, že to vyskúšam,“ vravel 34-ročný útočník.
S futbalom začínal v Lučenci, v dorasteneckom veku pôsobil v Trenčíne, odkiaľ sa dostal do Sparty Praha. Prvú českú dorasteneckú ligu si zahral za Slovácko.
Obliekol si aj dres reprezentácie do 19 rokov.
S mužským futbalom získaval prvé skúsenosti vo vtedy druholigovej Rimavskej Sobote, neskôr hrával v Maďarsku za Mezőkövesd a Békéscsabu a v Rakúsku za Bad Goisern.
Nasledovali angažmány v Lučenci, Fiľakove a znovu v Rimavskej Sobote a potom nižšie súťaže v Tisovci, Poltári a v spomínaných Radzovciach.
„Zisťujem, čo to znamená byť trénerom. Už chápem aj svojich bývalých trénerov,“ poznamenal Husaník.
„Vnímam zodpovednosť voči hráčom. Som ten typ trénera, ktorý chce, aby každý dostal šancu. Je to už na chlapcoch, či to využijú, alebo nie,“ zdôraznil.
Nepatria do siedmej ligy
Novým prezidentom klubu sa stal Andrej Rončák. Predtým pôsobil v susednej dedine v Uhorskom. Tam hrali prevažne starší hráči a futbal tam po minulej sezóne padol.
„Oslovilo nás s bratom vedenie mesta Poltár. Keďže sme rodení Poltárčania, aj tu bývame, zobrali sme to, lebo chceme pomôcť, aby v meste fungoval aj mužský futbal,“ vravel pre Sportnet Rončák.
Pri skladbe kádra sa v prvom rade spoliehali na odchovancov, ktorí hrávali v okolitých obciach.
Gro rozpočtu tvorí dotácia od mestskej samosprávy. Hráči hrajú zadarmo, iba „cezpoľní“ dostávajú príspevok na cestovné na základe cestovného príkazu.
Mužstvo trénuje trikrát do týždňa. „Účasť je pomerne dobrá, vždy je tam aspoň desať chlapcov,“ uviedol funkcionár.
Klub si zatiaľ dáva postupné ciele. „Bude to ťažké, lebo proti Poltáru sa všetci budú chcieť ukázať,“ myslí si Rončák.
„Poltár nepatrí do siedmej ligy. Máme tu zázemie, chodí viac fanúšikov ako dakde na tretiu-štvrtú ligu. Je to však nový káder, musíme sa na ihrisku zosúladiť. Cieľom je skončiť čo najvyššie, najlepšie by bolo postúpiť,“ skonštatoval aj tréner Husaník.