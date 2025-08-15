    Slovensko má prvý Real. Vznikol v krčme, hrať bude v deviatej lige

    Futbalisti Real C.F. Uhrovské Podhradie si zahrali proti Uhrovcu.
    Futbalisti Real C.F. Uhrovské Podhradie si zahrali proti Uhrovcu. (Autor: archív - JLE)
    Ivan Mriška|15. aug 2025 o 15:22
    ShareTweet0

    Obec má len 43 obyvateľov a nemá ihrisko. Starosta v tom problém nevidí.

    UHROVSKÉ PODHRADIE. Nedostatok hráčov, finančné problémy či neochota hrať.

    Pomaly každý týždeň píšeme o kluboch, ktoré z rôznych dôvodov ukončili svoju činnosť.

    Aktívnych futbalových klubov na Slovensku je stále menej, preto je vzácnosť, keď vznikne nový.

    V článku sa dočítate

    • Ako vznikol klub v obci, ktorá má len 43 obyvateľov?
    • Nemajú štadión. Kde budú hrať súťažné zápasy?
    • Prečo sa budú volať Real a ako snívajú o Lige majstrov?
    • Prečo je prepojenie s kráľovským klubom trefné?
    • Aké sú ich ciele v najnižšej súťaži na Slovensku?

    V doline zaniklo viacero tímov

    Do nového ročníka sa prihlásilo viacero tímov, ktoré po rokoch obnovili svoju činnosť. Zo všetkých vyčnieva klub, ktorý vnikol v obci, ktorá má len 43 obyvateľov!

    Je ním mužstvo s prozaickým názvom - Real C.F. Uhrovské Podhradie.

    „Klub začal vznikať minulý rok. Sedeli sme v krčme a rozprávali sme sa o tom, že v doline zaniklo viacero tímov. Položili sme si preto otázku, čo keby hralo Uhrovské Podhradie,“ prezradil starosta obce, zakladateľ a predseda klubu Javier Linde Esteban.

    Uhrovské Podhradie má len 43 obyvateľov a nemá futbalový štadión. Aj preto sa tejto myšlienke mnohí smiali. Starosta obce sa však s partiou nadšencov nedal odradiť.

    „Z doliny hrá už len Uhrovec v šiestej lige, ostatní skončili. Oslovili sme preto bývalých hráčov, ktorí už nemajú záujem hrať tak vysokú súťaž a cestovať. Ohlasy boli okamžite pozitívne,“ dodal.

    Nejde o výsledok

    Hráči pribúdali, skúsených bývalých futbalistov začali dopĺňať mladí. Stále však nebola vyriešená základná otázka, kde bude nový klub hrať.

    „U nás v obci máme ihrisko, ale len na malý futbal. Išli sme preto po obciach a začali sme hľadať alternatívu.

    Ako prvá sa nám núkala Žitná-Radiša, ale tam by sme museli do ihriska investovať značné finančné prostriedky.

    Išli sme teda ďalej a nakoniec sme sa dohodli s neďalekými Hornými Našticami, kde sme našli ideálne podmienky na svoj rozvoj,“ prezradil Javier Linde Esteban.

    Uhrovské Podhradie má za sebou prvé prípravné zápasy a turnaj, ktorý zorganizovalo. Na konte má prvé výhry i prehry.

    „V stretnutiach nám nešlo o výsledok. Naším cieľom bolo doplniť súpisku a spoločne sa zabaviť,“ dodal muž, ktorý pochádza zo Španielska, no už 19 rokov žije na Slovensku. Dotiahla ho sem práca obchodníka v strojárstve.

    Tribúna na domáce zápasy je pripravená.
    Tribúna na domáce zápasy je pripravená. (Autor: archív - JLE)

    Chcel zaujať, podarilo sa

    Aj pre španielske korene šéfa ponesie klub názov Real C.F. Bude prvým Realom na Slovensku.

    „Na území obce stojí hrad Uhrovec, takže spojenie s kráľovským klubom je aj v tomto smere trefné,“ uviedol muž, ktorý je veľkým fanúšikom slávneho Realu Madrid.

    V mestečku po troch rokoch oživili A-tím. Hrajúcim trénerom je futbalista storočia
    Súvisiaci článok
    V mestečku po troch rokoch oživili A-tím. Hrajúcim trénerom je futbalista storočia

    Esteban priznáva, že názvom klubu chcel zaujať. Podarilo sa mu to.

    „Dnes treba hráčov a fanúšikov motivovať, vzbudiť pozornosť. Mnohé obce končia aj preto, že sa im to nedarí, no my ideme proti prúdu.

    Predtým sa v našej krčme U Kohúta bavilo na rôzne témy. Teraz je hlavnou témou futbal,“ teší sa.

    Trénerom mužstva, ktoré bude pôsobiť v deviatej lige ObFZ Prievidza, teda najnižšej možnej súťaži, bude Dušan Duranzia.

    „Za dvadsať rokov budeme v Lige majstrov. Snívať treba,“ žartoval Esteban a pokračoval:

    „Ale nie. Nemáme ciele postúpiť ani vyhrávať. Našou prioritou je, aby sme boli dobrá partia a zároveň priniesli do obce kultúru, ktorá tu veľmi chýba.

    Pretože po pandémii sa ľudia prestali socializovať, čo chceme zmeniť.“

    Doma budú hrať v sobotu

    Nováčik deviatej ligy trénujme každý piatok. Domáce zápasy bude hrávať v sobotu.

    „Uhrovec hrá doma v nedeľu, preto sme sa rozhodli pre soboty. Aby mohli fanúšikovia z doliny chodiť na ich a aj naše zápasy,“ uviedol.

    Uhrovské Podhradie je malá obec z okresu Bánovce nad Bebravou, ktorá nemá ani 50 obyvateľov. Aj preto peniaze na podporu futbalového klubu nemá.

    „Financovanie klubu je zatiaľ v mojej réžii, nutné bolo zabezpečiť dresy, lopty a iné veci potrebné k fungovaniu.

    Neskôr chceme otvoriť bufet, dať reklamy na ihrisko a vytvoriť merch. Zatiaľ si však z toho veľkú hlavu nerobím, potrebujeme sa najskôr poriadne zakoreniť a potom sa uvidí,“ vysvetlil.

    V Uhrovskom Podhradí sa nikdy súťažný futbal nehral. Ide o úplne nový klub, ktorý si odkrúti premiéru 31. augusta na pôde TJ Partizán Miezgovce.

    Na prvé domáce stretnutie v histórii nastúpi 6. septembra proti TJ OFK Dežerice.

    „V archíve sme našli staré fotky, na ktorých boli chlapi v dresoch. Bola to však len snímka, nikdy sa tu totiž súťažný futbal nehral.

    Toto bude naša premiéra, čo je v dnešnej dobe malý zázrak,“ uzavrel starosta obce, zakladateľ a predseda klubu Javier Linde Esteban.

    Tabuľka IX. ligy ObFZ Prievidza

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    Real C.F. Uhrovské PodhradieReal C.F. Uhrovské PodhradieReal C.F. Uhrovské Podhradie
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    TJ Partizán MiezgovceTJ Partizán MiezgovceTJ Partizán Miezgovce
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    TJ OFK DežericeTJ OFK DežericeTJ OFK Dežerice
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    TJ Sokol ŠišovTJ Sokol ŠišovTJ Sokol Šišov
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    5
    TJ Družstevník NadliceTJ Družstevník NadliceTJ Družstevník Nadlice
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    6
    TJ Malá HradnáTJ Malá HradnáTJ Malá Hradná
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    7
    TJ Sokol ZlatníkyTJ Sokol ZlatníkyTJ Sokol Zlatníky
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    8
    TJ Iskra RadobicaTJ Iskra RadobicaTJ Iskra Radobica
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    9
    FK PrusyFK PrusyFK Prusy
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    10
    FK 956 52 PodlužanyFK 956 52 PodlužanyFK 956 52 Podlužany
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    11
    TJ Slovan NávojovceTJ Slovan NávojovceTJ Slovan Návojovce
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
    Futbalnet

    Futbalnet

      Lukáš Endl
      Lukáš Endl
      Ružomberok posilňuje obranu. Z Česka prichádza bývalý mládežnícky reprezentant
      dnes 15:47
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Futbalnet»Slovensko má prvý Real. Vznikol v krčme, hrať bude v deviatej lige