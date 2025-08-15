Slovensko má prvý Real. Vznikol v krčme, hrať bude v deviatej lige

UHROVSKÉ PODHRADIE. Nedostatok hráčov, finančné problémy či neochota hrať.
Pomaly každý týždeň píšeme o kluboch, ktoré z rôznych dôvodov ukončili svoju činnosť.
Aktívnych futbalových klubov na Slovensku je stále menej, preto je vzácnosť, keď vznikne nový.
V článku sa dočítate
- Ako vznikol klub v obci, ktorá má len 43 obyvateľov?
- Nemajú štadión. Kde budú hrať súťažné zápasy?
- Prečo sa budú volať Real a ako snívajú o Lige majstrov?
- Prečo je prepojenie s kráľovským klubom trefné?
- Aké sú ich ciele v najnižšej súťaži na Slovensku?
V doline zaniklo viacero tímov
Do nového ročníka sa prihlásilo viacero tímov, ktoré po rokoch obnovili svoju činnosť. Zo všetkých vyčnieva klub, ktorý vnikol v obci, ktorá má len 43 obyvateľov!
Je ním mužstvo s prozaickým názvom - Real C.F. Uhrovské Podhradie.
„Klub začal vznikať minulý rok. Sedeli sme v krčme a rozprávali sme sa o tom, že v doline zaniklo viacero tímov. Položili sme si preto otázku, čo keby hralo Uhrovské Podhradie,“ prezradil starosta obce, zakladateľ a predseda klubu Javier Linde Esteban.
Uhrovské Podhradie má len 43 obyvateľov a nemá futbalový štadión. Aj preto sa tejto myšlienke mnohí smiali. Starosta obce sa však s partiou nadšencov nedal odradiť.
„Z doliny hrá už len Uhrovec v šiestej lige, ostatní skončili. Oslovili sme preto bývalých hráčov, ktorí už nemajú záujem hrať tak vysokú súťaž a cestovať. Ohlasy boli okamžite pozitívne,“ dodal.
Nejde o výsledok
Hráči pribúdali, skúsených bývalých futbalistov začali dopĺňať mladí. Stále však nebola vyriešená základná otázka, kde bude nový klub hrať.
„U nás v obci máme ihrisko, ale len na malý futbal. Išli sme preto po obciach a začali sme hľadať alternatívu.
Ako prvá sa nám núkala Žitná-Radiša, ale tam by sme museli do ihriska investovať značné finančné prostriedky.
Išli sme teda ďalej a nakoniec sme sa dohodli s neďalekými Hornými Našticami, kde sme našli ideálne podmienky na svoj rozvoj,“ prezradil Javier Linde Esteban.
Uhrovské Podhradie má za sebou prvé prípravné zápasy a turnaj, ktorý zorganizovalo. Na konte má prvé výhry i prehry.
„V stretnutiach nám nešlo o výsledok. Naším cieľom bolo doplniť súpisku a spoločne sa zabaviť,“ dodal muž, ktorý pochádza zo Španielska, no už 19 rokov žije na Slovensku. Dotiahla ho sem práca obchodníka v strojárstve.
Chcel zaujať, podarilo sa
Aj pre španielske korene šéfa ponesie klub názov Real C.F. Bude prvým Realom na Slovensku.
„Na území obce stojí hrad Uhrovec, takže spojenie s kráľovským klubom je aj v tomto smere trefné,“ uviedol muž, ktorý je veľkým fanúšikom slávneho Realu Madrid.
Esteban priznáva, že názvom klubu chcel zaujať. Podarilo sa mu to.
„Dnes treba hráčov a fanúšikov motivovať, vzbudiť pozornosť. Mnohé obce končia aj preto, že sa im to nedarí, no my ideme proti prúdu.
Predtým sa v našej krčme U Kohúta bavilo na rôzne témy. Teraz je hlavnou témou futbal,“ teší sa.
Trénerom mužstva, ktoré bude pôsobiť v deviatej lige ObFZ Prievidza, teda najnižšej možnej súťaži, bude Dušan Duranzia.
„Za dvadsať rokov budeme v Lige majstrov. Snívať treba,“ žartoval Esteban a pokračoval:
„Ale nie. Nemáme ciele postúpiť ani vyhrávať. Našou prioritou je, aby sme boli dobrá partia a zároveň priniesli do obce kultúru, ktorá tu veľmi chýba.
Pretože po pandémii sa ľudia prestali socializovať, čo chceme zmeniť.“
Doma budú hrať v sobotu
Nováčik deviatej ligy trénujme každý piatok. Domáce zápasy bude hrávať v sobotu.
„Uhrovec hrá doma v nedeľu, preto sme sa rozhodli pre soboty. Aby mohli fanúšikovia z doliny chodiť na ich a aj naše zápasy,“ uviedol.
Uhrovské Podhradie je malá obec z okresu Bánovce nad Bebravou, ktorá nemá ani 50 obyvateľov. Aj preto peniaze na podporu futbalového klubu nemá.
„Financovanie klubu je zatiaľ v mojej réžii, nutné bolo zabezpečiť dresy, lopty a iné veci potrebné k fungovaniu.
Neskôr chceme otvoriť bufet, dať reklamy na ihrisko a vytvoriť merch. Zatiaľ si však z toho veľkú hlavu nerobím, potrebujeme sa najskôr poriadne zakoreniť a potom sa uvidí,“ vysvetlil.
V Uhrovskom Podhradí sa nikdy súťažný futbal nehral. Ide o úplne nový klub, ktorý si odkrúti premiéru 31. augusta na pôde TJ Partizán Miezgovce.
Na prvé domáce stretnutie v histórii nastúpi 6. septembra proti TJ OFK Dežerice.
„V archíve sme našli staré fotky, na ktorých boli chlapi v dresoch. Bola to však len snímka, nikdy sa tu totiž súťažný futbal nehral.
Toto bude naša premiéra, čo je v dnešnej dobe malý zázrak,“ uzavrel starosta obce, zakladateľ a predseda klubu Javier Linde Esteban.