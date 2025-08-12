V mestečku po troch rokoch oživili A-tím. Hrajúcim trénerom je futbalista storočia

BRATISLAVA. Pred tromi rokmi sa umiestnili na poslednom mieste III. ligy Východ a znamenalo to koniec mužského futbalu v meste s 8500 obyvateľmi.
Po trojročnej pauze sa A-mužstvo FK Pokrok SEZ Krompachy vracia do futbalového kolotoča.
Obnovený tím dospelých má za sebou prvé dva vystúpenia v VII. lige Spišského oblastného futbalového zväzu.
V prvom kole doma deklasoval béčko Spišskej Novej Vsi 6:0, v druhom remizoval v Mníšku nad Hnilcom 1:1.
Dlhá futbalová tradícia
Symbolicky prvý gól po návrate na futbalovú mapu strelil 56-ročný srdciar a futbalista storočia Krompách, Ľuboš Ontko. Je hrajúcim trénerom.
„Mesto Krompachy má dlhú futbalovú tradíciu, futbal sa tu hrá viac ako sto rokov. V doraste však bolo stále menej chlapcov a už sa nedal dopĺňať káder treťoligového mužstva,“ vysvetľoval pre Sportnet Ontko.
Vtedy hrali za Krompachy najmä hráči z iných miest, často aj z Košíc. Domáci futbalisti už pre vek pomaly končili a z mládeže sa nedali vytiahnuť hráči. To viedlo k dočasnému zániku tímu dospelých.
„Futbalová verejnosť sa stále pýtala, kedy tu bude nejaký futbal. Som rád, že pán primátor Dárius Dubiňák navrhol, aby sme skúsili oživiť tradíciu,“ uviedol Ontko.
Začali nad tým uvažovať už pred pol rokom. „Samozrejme, museli sme sa prihlásiť do najnižšej ligy. Oslovil som chlapcov, ktorí hrali za mládežnícke tímy vtedy, keď sa tu hrala tretia liga a nedostali sa do áčka.
Preto išli hrávať za okolité dediny. Dali sa presvedčiť, že sa vrátia do Krompách, kde začali svoje futbalové kroky,“ opísal fungovanie klubu záložník s obávanou kopacou technikou.
Šesť gólov na úvod
Ontko hral väčšinu svojej kariéry za Krompachy, istý čas aj v druhej lige, pod hlavičkou Lokomotívy Košice.
V roku 2013 pri príležitosti storočnice futbalu v meste ho zvolili za hráča storočia.
Ontko však dal nezabudnuteľný gól aj vo farbách Tornale, ktorý v polovici devätdesiatych rokoch znamenal historický postup do tretej ligy.
V posledných rokoch pôsobil v neďalekej Kluknave v šiestej lige. „Aj tam už v predstihu vedeli, že pôjdem pomôcť rozbehnúť klub v Krompachoch. Nemáme postupové ciele, ale veríme, že ľudia, ktorí boli zvyknutí chodiť každú druhú nedeľu na ihrisko, z toho budú mať potešenie,“ zdôraznil.
Na prvý zápas s béčkom Spišskej Novej Vsi prišlo 160 divákov a hneď videli šesť gólov.
„Myslel som si, že hostia prinesú viac hráčov z A-tímu, ale prišiel asi len jeden. Možno sme to preto mali trochu jednoduchšie, ale aj ja som bol z vysokej výhry prekvapený, lebo absolvovali sme len niekoľko tréningov, jedno prípravné stretnutie a hneď sme vhupli do sezóny,“ vravel Ontko.
Nebol najstarší
Tešilo ho, že sa mu podarilo aj skórovať. „Som rád, že sme týmto tak symbolicky nakopli túto sezónu. Bol to gól z hry, dostal som loptu po centri do pokutového územia a zakončil som k žrdi,“ opísal gólový moment.
So smiechom poznamenal, že nebol najstarší hráč na ihrisku. V drese súpera nastúpil Pavol Hudáček, ktorý je tiež ročník 1969, ale trochu starší.
„V takom veku je najdôležitejšia chuť do futbalu. Títo hráči tam už naozaj nie sú na to, že by si chceli niečo dokázať, ale naozaj ich to stále baví,“ podčiarkol.
„Ďakujem za to, že stále som zdravotne na tom tak, že môžem hrať futbal. V siedmej lige naozaj ide o to, že máme dobrý pocit z futbalu,“ vyzdvihol.
Odmeny? Samozrejme!
Po dvoch zápasoch sú Krompachy na piatom mieste bez prehry. V druhom kole sa im podarilo remizovať aj napriek tomu, že takmer hodinu hrali v oslabení.
„Rýchlo sme išli do vedenia, no súper vyrovnal a prišli sme o jedného hráča v poli. Remízu sme si však udržali, náš brankár zneškodnil šance súpera. Aj keď sme hrali desiati, snažili sme sa hrať futbal, ale bez gólového efektu,“ zhodnotil zápas hrajúci tréner.
V kádri Krompách figuruje 16-17 hráčov, trénujú dvakrát do týždňa. Tréningová účasť je uspokojivá.
„Odmeny? Samozrejme, každý hráč dostáva u nás odmeny, ale len slovné,“ trefne poznamenal Ľuboš Ontko.
„Sú to všetci hráči z mesta alebo z blízkeho okolia. Berú to tak, ako keď pôjdu do fitnescentra si zašportovať a musia tam platiť aj vstupné. My od nich vstupné vyberať nebudeme, ale ani oni nečakajú od nás, že by sme im platili za to, že hrajú v siedmej lige futbal,“ doplnil.
V Krompachoch fungujú prípravky, družstvo mladších a starších žiakov, aj dorast. „Ide o to, aby ich neprestal futbal baviť v osemnástke, ale aby ich to ťahalo hrať ďalej, či už tu alebo niekde inde,“ uzavrel Ľuboš Ontko.