Za sebou majú sedem miest, dedina chce preskočiť ešte dve a bude prvá

Hráčov však musím pochváliť, pretože to bol tretí zápas za osem dní a my sme domácich kondične v závere prevýšili. Bod z Lednických Rovní je dobrý, vzadu sme opäť udržali nulu, hoci sme pristúpili k zmene v obrane, keď Bálinta Bekeho nahradil Dávid Csontos. Okrem toho som však pristúpil k rotácii hráčov aj na ďalších postoch.“

S ašpirantom na postup deľba

Predtým prišiel v strede týždňa do dediny v okrese Komárno bývalý prvoligista Dubnica nad Váhom, aký to bol duel, zisťujeme.

„Bol to jeden kvalitný a krásny štvrtoligový zápas. Dubnica je jedným z najväčších ašpirantov na postup, jej mladí hráči z vlastnej liahne už dorastajú do kvality, navyše, v zime sa aj posilnila. V prvom polčase mali hostia o niečo viac z hry, no svoje šance nepremenili, prestávke to však bolo presne naopak.“