Majú veľa zranených, napriek tomu udivujú. My hráme srdcom, nie pre peniaze, odkazujú

RIŠŇOVCE. Dostať sa do veľkého finále na ligovom štadióne, to je sen každého amatérskeho klubu.
Veľmi blízko je aj TJ Družstevník Rišňovce, ktorý je už v semifinále pohárovej súťaže pod názvom Prezidentský pohár.
Zástupca ObFZ Nitra si v pohári číslo 2 prešiel mimoriadne náročnou cestou, všetky kolá totiž pre nízky koeficient musel absolvovať na ihriskách súperov.
Diváci boli sklamaní
Na úvod cestoval v predkole do Červeníka, ktorý pôsobí pod ObFZ Trnava. Nitriansky tím triumfoval vysoko 4:0.
„Bol to kvalitný súper, ale my sme prekvapili po všetkých stránkach. Dlho bol zápas vyrovnaný, ale v poslednej polhodine sme súpera dorazili.
Domáci diváci boli sklamaní, pretože ich tím dlho neprehral. A hlavne nie takým rozdielom. O našom zaslúženom triumfe však nebolo pochýb,“ hodnotil prezident TJ Družstevník Rišňovce Rudolf Látečka.
Po triumfe v predkole cestovali Rišňovce opäť von. Tento raz triumfovali na pôde ŠK Čajkov z ObFZ Levice 4:2.
„Po krásnych góloch spoza šestnástky sme vyhrávali 2:0. Domácim sa síce podarilo stav znížiť, no bez väčších problémov sme si postup ustrážili,“ dodal.
Súpera sa obávali
V druhom kole čakal na šampióna ObFZ Nitra zástupca Bratislavského futbalového zväzu - TJ Malinovo.
„Tohto súpera sme sa obávali, pretože minulý rok neprehral ani zápas. Aj v tomto ročníku má na konte samé výhry, takže sme boli opatrní.
Chalani však odohrali fantastický zápas a i keď sa nám zranil kľúčový útočník, zvládli sme to.
Nakoniec sme vyhrali 1:0 a postúpili do semifinále,“ spokojne opisoval Látečka.
Rišňovce aktuálne pôsobia v VI. lige Stred, v ktorej sú na deviatom mieste.
„Škoda, že máme množstvo zranených hráčov, niektorí sú po operáciách.
Verím však, že v zime sa dáme dokopy a zaútočíme na triumf v Prezidentskom pohári.
Pred dvomi rokmi sme vyhrali Campri Cup, minulý rok siedmu ligu a teraz chceme Prezidentský pohár. Aby sme každý rok mali niečo,“ pousmial sa.
Trikrát vonku vyhrali
V semifinále vyzvú Rišňovce šampióna siedmej ligy na Liptove OŠK RENOP Liptovská Teplá. Na súpera si veria.
„Keď sme vonku trikrát vyhrali, prečo nie aj štvrtý.
V kabíne majú bývalých hráčov Ružomberka, no u nás zas máme kolektív mladých chlapcov.
Určite sa súpera nebojíme, my hráme futbal srdcom, nie pre peniaze. A sme hlavne patria, čo je základ,“ tvrdí.
Semifinále je na programe až na jar 22. apríla o 16:30 h.
„Keď budeme komplet zdraví, verím, že uspejeme.
Máme mladý káder, preto sa chceme prezentovať našou, behavou hrou. Verím, že budeme sláviť úspech.
Keď sme sa dostali takto ďaleko, chceme ísť do finále,“ vyhlásil.
Bola to náročná cesta
Šéf klubu verí, že za náročnú cestu (pozn. všetky zápasy hrali vonku) bude jeho mužstvo odmenené.
„Vieme, že nás čaká kvalitný súper, ale aj iné silné tímy sme zdolali.
Vo februári ideme na sústredenie na Štrbské Pleso, čo by nám mohlo pomôcť,“ dúfa.
Medzi pamätné triumfy Rišňoviec patrí víťazstvo v Campri Cupe v sezóne 2023/24. Obec s 2 000 obyvateľmi v ňom zdolala AC Nitra po pokutových kopoch.
„Zápas sledovalo vyše 1 700 divákov a bol to skvelý zážitok.
Nitra bola favoritom, no my sme hrali srdcom, vďaka čomu sme dotiahli duel do rozstrelu. A penalty sú už lotéria.
Ak predvedieme podobnú bojovnosť, budeme úspešní aj v Prezidentskom pohári,“ tvrdí.
Klub z ObFZ Nitra aktuálne prežíva jedno z najlepších období v histórii. Úspechy sa prejavujú aj na morálke mužstva.
„Chalani chodia hojne na tréningy, majú skvelého trénera, vďaka čomu sme výborná partia.
V Rišňovciach máme dobré podmienky a viacero mládežníckych družstiev, čo nám môžu mnohí závidieť. Teraz od nás berú troch chlapcov do Trnavy, čo je dôkaz, že futbal robíme dobre,“ pochválil sa.
Slovnaft Cup? Chvála Bohu
Rišňovce sa ako nováčik šiestej ligy predstavili aj v Slovnaft Cupe. Hneď v prvom kole však podľahli Veľkému Zálužiu 0:1.
„Chvála Bohu. Pretože naši chalani pracujú a nedá sa hrať cez víkend a aj v strede týždňa.
A na druhej strane, nemohli sme dostať atraktívneho súpera, takže sme nemali extra motiváciu.
V budúcnosti sa však tejto myšlienke nebránime, radi by sme si zahrali s tímom z Niké ligy,“ prezradil.
V roku 1999 si Rišňovce zahrali prípravný zápas proti Spartaku Trnava. Ten bol súčasťou osláv klubu.
„Je to už dávno, Miroslav Karhan vtedy odchádzal do Betisu Sevilla. Ešte odohral zápas v Rišňovciach a išiel.
Prehrali sme síce 1:8, ale dali sme čestný gól a náš brankár chytil penaltu, takže emócie boli dobré,“ zaspomínal.
Semifinále je úspech, ale chcú viac
TJ Družstevník Rišňovce má aktuálne 95 rokov. Triumf v Prezidentskom pohári by sa do histórie klubu zapísal zlatými písmenami.
„Našim cieľom je, aby sa ľudia futbalom bavili. Aktuálne pôsobíme v súťaži, v ktorej hráme viacero derby, takže nám to vyhovuje.
Ciel ísť vyššie preto nemáme, no našou ambíciou je práca s mládežou. Možno vychováme aj reprezentanta,“ zamyslel sa.
Do posledných jesenných kôl dajú napriek zraneniach všetko. V zime chcú načerpať sily a pripraviť sa na jarnú časť, ktorá podľa šéfa klubu môže byť pamätná.
„Už semifinále Prezidentského pohára je pre nás úspech. No chceme viac. Keď sme už tu, chceme ísť do finále. Určite svoju kožu lacno nepredáme,“ uzavrel prezident TJ Družstevník Rišňovce Rudolf Látečka.