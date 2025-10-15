Hrali proti reprezentácii, po nezhodách padli na dno. Zachránili ich Rómovia a opäť stúpajú nahor

GIRALTOVCE. Na futbalovej mape sú od roku 1916. Hrali v II. SNL, viedli ich tréneri ako Jozef Bubenko či Igor Novák.
Najväčší zápas histórie odohral MFK Slovan Giraltovce 30. mája 1993.
Na svojom trávniku privítal reprezentáciu Československa do 21 rokov, a teda hviezdy ako Pavel Nedvěd, Karel Poborský, Patrik Berger, Vladimír Šmicer, Radek Bejbl, Jozef Kožlej a Vladislav Zvara.
V článku sa dočítate
- Ako ich zachránili Rómovia a za čo im ďakujú?
- Ktoré pamätné zápasy odohrali?
- Aké problémy mali?
- Aké sú dnes ich ciele?
Pád z tretej ligy
Od ročníka 2014/2015 pôsobili v tretej lige Východ, no pred sezónou 2023/24 prišla šokujúca správa. Mesto so štyritisíc obyvateľmi sa zo súťaže odhlásilo a jeho osud bol po takmer desiatich rokoch v tretej lige otázny.
„Končíme z dôvodu hromadného odchodu hráčov v prestupovom termíne a taktiež z finančných dôvodov.
Mesto Giraltovce, ktoré je hlavným sponzorom nášho klubu, sa nachádza v zlej finančnej situácii. Zvýšilo nám poplatky za energie a prenájom priestorov, ktoré využívame v administratívnej budove na štadióne.
Taktiež nám poslanci mestského zastupiteľstva Giraltovce znížili dotáciu v rámci VZN mesta. Po dôkladnom zvážení situácie sme boli nútení pristúpiť k tomuto kroku,“ v júli 2023 znelo oficiálne stanovisko MFK Slovan Giraltovce.
Aspoň do siedmej ligy
Budúcnosť futbalu v bývalej druholigovej bašte bola ohrozená. Klub sa však prihlásil aspoň do siedmej ligy ObFZ Svidník.
„Po nezhodách s mestom sme padli až do okresnej súťaže.
V tomto čase nám pomohli Rómovia, ktorí za nás hrali v sezóne 2023/24, aby sme zachránili futbal v meste. A nezmizli z futbalovej mapy,“ pre Sportnet vysvetlil prezident klubu Jozef Mati.
Giraltovce sa v premiérovom ročníku v okresnej súťaži trápili. Nakoniec však skončili na jedenástom mieste a v súťaži sa zachránili.
„Po záchrane futbalu sa do klubu vrátili starší odchovanci, ktorí pred 15 rokmi hrali za nás tretiu ligu. Začal tak reštart kedysi slávneho klubu,“ dodal.
Vrátili sa skúsení hráči
V sezóne 2024/25 skončili Giraltovce suverénne na prvom mieste a postúpili do šiestej ligy Vihorlatsko-dukelskej.
Do klubu sa vrátili skúsení hráči ako Lukáš Makara, Peter Štefanik, Jozef Hudáček, Ľuboslav Hvišč či bratia Michalkovci.
„Pán primátor a poslanci nás požiadali, aby sme sa staré vedenie vrátili a dostali 110-ročný klub tam, kde si zaslúži byť. Minimálne do tretej ligy.
Poďakovať treba hráčovi Lukášovi Makarovi, ktorý všetko zorganizoval a pozháňal bývalých hráčov, ktorí ukázali, že ich srdce bije pre Giraltovce,“ poďakoval Mati.
Vďaka triumfu v okresnej súťaži dostali Giraltovce možnosť predstaviť sa v Prezidentskom pohári, súťaži, ktorá je určená pre šampiónov oblastných futbalových zväzov z celého Slovenska. Svoju možnosť využili.
V prvom kole hostili TJ Inter Roma Ostrovany.
„Privítali sme Rómov, ktorí zachránili futbal v Giraltovciach, takže sme čakali skvelú divácku kulisu.
V zápase sa potvrdili naše kvality a zvíťazili sme 2:0, vďaka čomu sme postúpili do ďalšieho kola.
Na tomto mieste treba miestnym Rómom ešte raz poďakovať. Že nám pomohli v najťažších časoch,“ vysvetlil.
Nikdy tam nehrali
V štvrťfinále Prezidentského pohára nastúpili Giraltovce na pôde TJ Tvarona Ulič z ObFZ Humenné.
„Z tohto zápasu sme mali obavy, nakoľko sme cestovali 110 kilometrov až na ukrajinské hranice, kde Giraltovce nikdy v histórii nehrali.
Zostali sme však milo prekvapení z priateľského privítania hráčov a funkcionárov, za čo im ďakujeme.
V stretnutí sa výborne ukázali naši najlepší strelci Martin Michalko a Lukáš Makara, vďaka ktorým sme bez väčších problémov vyhrali 6:2,“ vravel nadšene.
V semifinále pohárovej súťaže budú cestovať opäť von. V stredu 22. apríla nastúpila na pôde TJ Sokol Jakubany z ObFZ Stará Ľubovňa.
„Už po štvrťfinálovom víťazstve sme boli predbežne informovaní, že dostaneme Jakubany, na ktoré si veríme, pretože hrajú len v okresnej súťaži.
Myslím, že máme mužstvo, ktoré sa dostane do finále.
Jakubany pôsobia v lige, v ktorej je len sedem mužstiev, vďaka čomu majú dobrý koeficient a budú hrať opäť doma.
Ich súťaž ich však nedokáže dostatočne preveriť, preto verím v naše víťazstvo,“ uviedol.
Zisťujú si informácie
O súperovi z ObFZ Stará Ľubovňa si zisťujú informácie. Nič nechcú nechať na náhodu.
„Vraj je tam pekné a veľké ihrisko, čo nám bude vyhovovať.
Tiež sú tam dobrí funkcionári a hráči, preto verím, že v kvalitnom prostredí sa odohrá jeden dobrý semifinálový zápas,“ praje si a dodáva, že Giraltovce nikdy proti tomuto súperovi nehrali. Z okresu stáli len proti Starej Ľubovni a Plavnici.
V Prezidentskom pohári sa stretávajú kluby, ktoré nikdy predtým proti sebe nehrali. Aj to ich na súťaži láka.
„Opäť nás čaká cez sto kilometrov, ale bude to cesta cez Prešov po rovine. Keďže sa hrá až 16:30 h, hráči si nebudú musieť brať dovolenky,“ pousmial sa.
Chcú sa zapísať do histórie
Odvetná jarná časť bude aj vzhľadom na účasť v Prezidentskom pohári pre Giraltovce mimoriadne dôležitá. Aj preto začnú zimnú prípravu už 15. februára.
„Máme kvalitný tím, no chceme sa posilniť ešte o útočníka, stredného záložníka a obrancu. Aby sme dokázali svoju kvalitu. Veľmi sa na to tešíme,“ nadšene povedal a pokračoval:
„Počítam, že druhým finalistom bude Liptovská Teplá, kde majú bývalých hráčov z Ružomberka. Oni to majú sto kilometrov, my sto, takže očakávam, že sa bude hrať v Poprade.
V tomto zápase to bude 50 na 50, no ja verím, že sa usmeje šťastie na našu stranu. A zapíšeme sa medzi víťazov Prezidentského pohára, ktorý vyhrali samé veľké mužstvá.
Tie síce padli na dno, no dokázali to naštartovať a vrátiť sa späť. Podobne ako to dokážeme my.“
Na derby 2 500 divákov
V Giraltovciach radi spomínajú na obdobie, počas ktorého pôsobili v 2.SNL, postúpili do nej v sezóne 1981/82.
V súťaži hrali proti klubom ako Lokomotíva Košice, ZŤS Martin, BZVIL Ružomberok či VTJ VVTŠ Liptovský Mikuláš.
„Pred vyše štyridsiatimi rokmi sme hrali pamätné derby proti Bardejovu, na ktoré prišlo vyše 2 500 divákov.
Bol to hneď prvý domáci zápas po postupe do 2.SNL a prehrali sme ho tesne 1:2. Mal som vtedy 18 rokov a dodnes mám z tej atmosféry zimomriavky.
V prvom kole sme vtedy vyhrali v Podbrezovej 1:0, gól sme dali zo 40-tich metrov. Bola to veľká sláva,“ zaspomínal.
V premiérovej sezóne v 2.SNL skončili na desiatom mieste. Napríklad v ročníku 1988/1989 však skončili na skvelej štvrtej priečke.
„Súťaž mala vtedy veľmi dobrú úroveň, chodili sem kvalitné celky a tešili sme sa skvelým návštevám.
Aj preto sa chceme vrátiť minimálne do tretej ligy, ktorá však po reorganizácii stratila kvalitu.
V tretej lige chodili k nám mužstvá ako Rimavská Sobota, Lučenec, čo boli skvelé zápasy. Keď sa sľúbilo, že súťaž sa bude hrať päť rokov, mali ju zachovať.
Takto to po reorganizácii upadlo, čo tvrdí množstvo funkcionárov i trénerov,“ uviedol.
Pokúsia sa o nemožné
Budúci rok oslavuje klub 110. výročie od vzniku. Funkcionári si prajú, aby boli oslavy výnimočné.
Aktuálne sú Giraltovce v šiestej lige na druhom mieste. Na lídra z Lackoviec strácajú štyri body, no tie majú o zápas k dobru.
„Čakali sme, že šiesta liga bude ľahšia súťaž. Dnes však aj vo svete vidíme, že futbal vie hrať každý.
Musíme preto ešte zabojovať a pokúsiť sa o nemožné,“ dodal.
V posledných dvoch rokoch Lackovce súťaž vyhrali, no vyššie nepostúpili. Giraltovce by prijali aj možnosť postupu z druhého miesta.
„Spravíme všetko preto, aby sme to súperovi znepríjemnili. Ak sa nám to nepodarí, pokúsime sa o to na rok a iný cieľ ako postup mať nebudeme,“ vyhlásil.
Giraltovce mrzia najmä stratené body s Kamenicou, s ktorou v štvrtom kole prehrali 1:3.
„V tom zápase vyhorel brankár. Aj preto sme požiadali 49-ročného gólmana Petra Štefanika, aby sa vrátil.
On to prijal a pod ním sme vyhrali všetko okrem posledného zápasu, v ktorom sme remizovali 0:0,“ dodal.
V máji budúceho roka oslávi skúsený gólman päťdesiatku. V klube si prajú, aby ju oslávil triumfom v Prezidentskom pohári.
„Budeme ho prehovárať, aby pokračoval a pomohol nám k veľkému úspechu. Päťdesiatka, Prezidentský pohár - bolo by to krásne zavŕšenie jeho bohatej kariéry.
Za to, čo pre Giraltovce spravil, si to zaslúži,“ uzavrel prezident MFK Slovan Giraltovce Jozef Mati.