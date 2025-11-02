Nielen áčko je v kríze. Rezerva Košíc po skvelom začiatku nevyhrala siedmy zápas v rade

MOLDAVA NAD BODVOU. Rezerva Košíc zakončila jesennú časť III. ligy východ domácou prehrou 1:2 so Spišskou Novou Vsou. Tá bude zimovať na prvom mieste.
FC Košice B nevyhral už siedmy zápas v rade a po silnom vstupe do sezóny tak strávi zimnú prestávku na ôsmej priečke.
Omladina vs. skúsenosti
Béčko Košíc nastúpilo do zápasu iba s dvomi hráčmi z A-tímu, takže duel odohrali prevažne so svojimi mladíkmi.
,,S lídrom tabuľky sme sa snažili spraviť maximum. Hrali sme s omladeným kádrom proti veľmi skúsenému mužstvu, ktoré má veľa skúsených hráčov, dobre poskladaný tím a nepríjemných, rýchlych hráčov na krajoch. Zápas nebol jednoduchý,“ zhodnotil tréner domácich Miroslav Sovič.
Košičania začali lepšie a po chybe súpera v strede poľa sa dostali do úniku. Následne si vlastný gól strelil Samuel Smorada. O pár minút neskôr, po krásnom pase od smoliara Smoradu, vyrovnal Miloš Lačný. O štyri minúty neskôr upravoval po rohovom kope na 1:2 Viliam Valent.
VIDEO: Góly Spišskej Novej Vsi v zápase s FC Košice B
„Myslím si, že chlapci dnes spravili maximum, aby sme dosiahli úspešný výsledok. Mali sme dobrý začiatok, no potom prišli chvíle nepozornosti. Súper je natoľko skúsený, že mu stačí ponúknuť minimálnu šancu a vie ju využiť, a presne to sa aj stalo. Výsledok si potom už ustrážili,“ pokračoval tréner Sovič.
Druhý polčas priniesol viac bojovnosti, ale menej futbalových momentov. Platonický tlak Košíc nevyústil do žiadnej vážnejšej príležitosti. Naopak, skórovať mohli hostia, no samostatný únik Klaudia Slebodníka zostal nepotrestaný.
Náročná druhá polovica jesene
Hráči košického béčka mali vstup do tretej ligy ako z najkrajšieho sna. Počas prvých siedmich zápasov päťkrát vyhrali a dvakrát remizovali.
„Začiatok bol z našej strany výborný, ale samozrejme vieme, že vtedy nastúpilo viac hráčov z A-tímu. Postupne ich však bolo menej a menej,“ poznamenal tréner domácich.
Zlom prišiel po domácom zápase s Medzevom, keď Košičania stratili víťazstvo v úplnom závere zápasu. Odvtedy už mužstvo nevyhralo.
Tretia liga je pre hráčov veľkou zmenou a prechodom z mládežníckeho futbalu do mužského.
„Je to príležitosť pre mladých hráčov. Vidia, že tretia liga má svoju kvalitu, je to mužský futbal – rýchlejší a súbojovejší. Pre nich je to výborná škola. Nie každý zvládne ten prechod, ale aspoň vedia, že musia na sebe ešte veľa pracovať, v rýchlosti, nasadení, práci s loptou a v súbojovosti. Je to o úroveň vyššie než dorast,“ podčiarkol Sovič.
Bez jedinej prehry na čele
Spišská Nová Ves je po jeseni na prvom mieste, má zhodný počet bodov s druhým Humenným. V ich vzájomnom zápase sa zrodila remíza a tak rozhoduje ďalšie kritérium: skóre.
Spišiaci si do Moldavy prišli po všetky tri body a svoj cieľ splnili.
„Z našej strany to bol celkom fajn zápas, dá sa povedať, že celý v našej réžii. Aj keď sme inkasovali, sme skúsené mužstvo a máme kvalitných hráčov. Terén bol síce ťažší, ale máme zaslúžené tri body,“ zhodnotil líder Erik Pačinda.
Jesenná časť im vyšla takmer dokonale. Z 13 zápasov vyhrali až jedenásťkrát a dvakrát remizovali.
„Jeseň sme zvládli bez prehry aj bez zranení, takže sme mohli hrať stále v plnej sile. Dvakrát sme zakopli, v Humennom a vo Vranove, ale to sa stáva. Nula prehier hovorí za všetko. Máme skúsené mužstvo, dobrých legionárov, a je na čom stavať. Verím, že Spišská to dotiahne do druhej ligy,“ dodal Pačinda.
Dlhá prestávka, krátke voľno
Jarná časť tretej ligy sa začne 7. marca 2026, takže hráčov čaká dlhé obdobie bez súťažných zápasov.
Košičania však ešte nekončia, keďže viacerí z nich ešte nastúpia v kategórii U19.
„Sme prepojení s devätnástkou, dá sa povedať, že to je naše béčko. Pokračujeme teda ďalej. U19 má po prestávke ešte dva zápasy, takže trénujeme ďalej,“ uzavrel tréner domácich.
Hráči Spišskej budú trénovať počas celého novembra, následne ich čaká krátka dovolenka.
„Trénujeme celý november, voľno máme až v decembri a v polovici januára začíname prípravu. Budú aj nejaké zábavné a herné tréningy. Bude to fajn, teším sa na to,“ dodal na záver Pačinda.