Zápas storočia? Tohto určite. Stropkov si chystá na Slovan špeciálne dresy

Pred začiatkom stretnutia Stropkovčania ocenia hráčov svojho klubu, ktorí súperili so Slovanom v 80-tych rokoch 20. storočia v 1. slovenskej národnej lige. A neboli to hocijaké zápasy, Slovan v nich v Stropkove ani raz nezvíťazil!

„Malo by byť vypredané, očakávame dva a pol tisíc ľudí. V pondelok bolo v predaji ešte asi päťsto lístkov,“ priblížil Brendza.

„Je to pre nás doposiaľ určite najväčší zápas v 21. storočí. Slovan navyše privítame v sezóne, v ktorej sa mu podarilo postúpiť do vyraďovacej časti európskej súťaže a po sedemnástich rokoch si v nej znova zahrá slovenský tím. Je to veľká pocta a česť,“ netají Ondrej Brendza, bývalý medzinárodný rozhodca FIFA a od roku 2014 primátor Stropkova.

Futbal je tam podľa neho druhým náboženstvom.