Preslávil ho bicykel. Robili sme zbojstvá, ale dali sa zatĺkať, tvrdí

Dostalo sa mi to do povedomia a začal som to využívať ako kľučku. Využíval som to počas celej mojej kariéry. Páčilo sa to ľuďom a mne tiež. Z miesta som bol pomerne rýchly, čo sa obrancom ťažko bráni. Prischla mi prezývka bicykel, na ktorej sa s mojimi deťmi občas zasmejem.