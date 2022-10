Na ten deň nezabudne. Kuriózne vyradil ligistu, jeho mama vyhrala tombolu

Prešovčan Martin Pribula naňho dobiedzal, snažil sa loptu zblokovať. Podarilo sa mu to tak, že bol z toho lob, ktorý zapadol za brankára Ivana Reháka do siete. Prekvapení ostali nielen aktéri tejto situácie, ale všetci prítomní na štadióne.

Ustáli tutovky, šance mali aj oni

„Išiel som do pressingu a padlo to tam náhodne. Šťastie nám v tomto zápase prialo. Mali sme svoj plán, ktorý sme do bodky splnili,“ vravel Pribula.