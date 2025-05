Dohodli sa. Dukla Banská Bystrica a Hamšík Academy sa spájajú, v hre je aj nový štadión

Šéf klubu a legenda slovenského futbalu Marek Hamšík urobil všetko preto, aby futbalisti peniaze dostali. Avizoval však, že do budúcna to takto fungovať nemôže.

O spojení Hamšík Academy a MFK Dukla sa hovorilo už dávnejšie. Kluby ho však odmietali. Dohodli sa až teraz.

"Nie sú to debaty, ktoré prišli minulý týždeň. Sú to debaty niekoľkoročné. Stále dookola sa opakovalo, že by to bola dobrá myšlienka, ale nenašla sa k tomu cesta.

Teraz prišiel ten čas. Možno ťažké rozhodnutie, ktoré sa nebude páčiť veľa ľuďom. Ale iba čas ukáže, či bolo správne," vysvetlil.