Vlastný gól i štyri červené karty. Záver podtatranského derby bol vypätý

SPIŠSKÁ BELÁ/KEŽMAROK. Obe mestá od seba delí len sedem kilometrov. Bolo to derby ako vyšité, v ktorom obom o niečo šlo. Jeden tím dovtedy nebodoval, druhý atakuje čelo tabuľky. Podtatranské derby V. ligy Sever VsFZ Spišská Belá – Kežmarok prinieslo okrem dvoch gólov až štyri červené karty. Napätie vygradovalo v závere. Spúšťačom emócií bol vlastný gól domácich, po ktorom hostia vyrovnali stav stretnutia na konečných 1:1.

Chceli čo najrýchlejšie rozohrať Spišská Belá viedla od 59. minúty, po góle Mareka Barnáša. Ešte viac ju do sedla posadilo vylúčenie hosťujúceho Dominika Vidu, ktorý videl v 84. min červenú kartu za zmarenie jasnej gólovej príležitosti.

„Domáci sa na nás dobre pripravili a my sme sa nedokázali presadiť tak, ako v predchádzajúcich zápasoch. Individuálne výkony hráčov neboli na takej úrovni, ako by mali byť. Mali sme cez týždeň v tíme zdravotné problémy a to sa prenieslo aj do zápasu,“ priznal tréner 1. MFK Kežmarok Stanislav Koch.

V závere sa jeho tímu podarilo vyrovnať, loptu pri snahe o odkop nešťastne nasmeroval do vlastnej brány domáci Anton Čup. „Chceli sme vyhrať, ale nakoniec sme so šťastím získali bod. Určite sme mali na viac, v prvom polčase sme mali tri sľubné situácie. Žiaľ, nedali sme gól a po prestávke sme z brejku inkasovali. Celý zápas sme hrali do plných, súper mal prehustenú obranu a nedokázali sme sa presadiť,“ hovoril Koch. Vyrovnávajúci gól Kežmarku a následná strkanica

Hoci Kežmarok hral v oslabení, po vyrovnaní skóre chceli jeho hráči dostať loptu čo najrýchlejšie do stredového kruhu a v nadstavenom čase sa pokúsiť o dokonalý obrat. Pri snahe o zisk lopty sa Arben Hazrolli dostal do potýčky s domácim 18-ročným brankárom Adamom Majerčákom. Rozhodca Rastislav Olejár ukázal Majerčákovi červenú kartu a Hazrollimu žltú, keďže však už jednu mal, putovali pod sprchy obaja. To ešte nebolo všetko, v zápase padlo aj štvrtá červená karta. Za urážku rozhodcu ju videl tretí hráč Kežmarku Michal Bacula. Ten pritom už v tej chvíli sledoval zápas len z lavičky po tom, čo bol v 60. min vystriedaný.

Z troch vylúčení súhlasí s dvoma „Prvé vylúčenie bolo problematické. Bol to normálny súboj a navyše nešlo o posledného hráča. Súboj sa odohral na kraji ihriska a v strede bol ešte náš stopér. Je to vec rozhodcu, potom však hra stratila plynulosť,“ tvrdil Koch. „Druhé naše vylúčenie beriem. Ak hráč už má žltú kartu a dostane sa do strkanice s brankárom, musí za to byť červená. To je jasné. Aj u hráča, ktorý bol vylúčený na lavičke, platí, že sa musí vedieť ovládať a neriešiť situáciu tak, ako ju riešil,“ vravel Koch. Jeho slová, ktorými upozorňoval svojich hráčov majúcich už žltú kartu, na úrodnú pôdu príliš nepadli.

Kežmarku vlani o chlp ušla miestenka v štvrtej lige, ktorá je v súčasnosti najvyššou regionálnou súťažou. Dostať sa do nej môže v aktuálnom ročníku. Momentálne mu patrí druhé miesto, v piatich kolách ešte ani raz neprehral. Na vedúce Bystré stráca päť bodov a má zápas k dobru. „Treba byť vždy pri zemi. Chceme hrať tak, aby sme do hľadiska pritiahli čo najviac divákov. Keď toto dokážeme, tak si myslím, že budeme aj vyhrávať. Futbal je šport pre ľudí a v poslednej dobe prestali chodiť na zápasy. Tu sa to teraz oživilo, je cítiť záujem,“ dodal tréner Kežmarku.

Vymenili trénera, chcú ísť vyššie Spišská Belá sa nachádza v opačnej situácii než jej geografický sused. V derby získala vôbec svoj prvý bod v sezóne, ale ten sa domácim vzhľadom na priebeh stretnutia málil. „Chlapci na ihrisku odovzdali všetko. Bol to snáď prvý zápas v tomto ročníku, v ktorom príkladne bojovalo celé mužstvo. Víťazstvo sme mali na dosah, jeden gól nám nebol uznaný pre ofsajd. V závere sme nešťastne inkasovali, čo nás mrzí. Sme vďační aj za jeden bod,“ skonštatoval asistent trénera a vedúci mužstva MŠK Slavoj Spišská Belá Matúš Heutschy.

Futbalistom Spišskej Belej úvod sezóny príliš nevyšiel. (Autor: MŠK Slavoj Spišská Belá)

Ako videl hektický záver stretnutia? „Po vyrovnávajúcom góle sa to vyhrotilo. Dvaja súperovi hráči šli do nášho brankára, začali sa škriepiť a navzájom do seba skočili. Hráč súpera, ktorý dostal červenú kartu na lavičke, nadával na rozhodcu takmer celý čas, odkedy zišiel z ihriska,“ ponúkol svoj pohľad Heutschy. Futbalistov Spišskej Belej vedie v súčasnosti nový tréner. Prednedávnom prebral mužstvo Mikuláš Dvorožnák, ktorý v nedávnej minulosti viedol A-tím Popradu i tamojší ligový dorast. V novom klube čelí novej výzve.