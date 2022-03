Poprad bol klinicky mŕtvy. Som v šoku, že existujú takí ľudia, vraví tréner

„Či sme druhá Senica? My na činnosť peniaze máme. Nemáme na vyrovnanie dlhu. Aj keď dlhom sa to nazvať v podstate ani nedá,“ hovorí VLADIMÍR LAJČÁK , tréner Popradu. Klubu, ktorý je farmou lídra druhej ligy z Podbrezovej.

Povedali sme si, že súpera nemôžeme pustiť do tlaku. Snažili sme sa o aktívnu a vysunutú obranu, aby sme Spišskú udržali čo najďalej od našej bránky, pretože má fyzicky silných hráčov, ktorí sa vedia presadiť po štandardných situáciách. Darilo sa nám kombinovať, mali sme viac z hry, aj keď do čistých šancí sme sa príliš nedostávali.

Určite áno. Spišská Nová Ves má veľmi kvalitné, vyvážené a dobre trénované mužstvo. Zdolať ho - dovolím si tvrdiť, že zaslúžene - je pre nás dobrým stimulom do ďalšej práce. A zároveň posilnením odolnosti v ťažkých časoch.

Popradský futbal zažíva neľahké obdobie. Teší vás o to viac víťazstvo nad lídrom tabuľky ?

Hneď z prvej príležitosti sme dali gól, čo nás povzbudilo. Aj po vyrovnaní sme pokračovali v organizovanej hre, z čoho sme po ďalšej krídelnej akcii dali tesne pred polčasom druhý gól.

Po prestávke sme sa ešte viac sústredili na to, aby sme kontrolovali loptu. Pomohla nám aj odvážna hra brankára Reháka. Zekucia sa síce dostal do gólovej šance, ale mali sme šťastie, trafil len do žrde. V záverečnej desaťminútovke sme po ďalšej dobrej akcii dali tretí gól a následne sme ustáli tlak zo štandardiek.