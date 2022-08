Hovoria otvorene o pomeroch i financiách. Na východe sa odhlásil ďalší klub

V uplynulých rokoch šlo o stabilného účastníka regionálnych súťaží. Dotiahol to až do tretej ligy, po reorganizácii mal pokračovať v piatej. Napokon je všetko inak. Klub sa krátko pred začiatkom sezóny odhlásil zo súťaže.

Jeho otec je prezident klubu, v tíme mal aj svojho syna. On sám je hrajúci tréner a ikona klubu.

Končí len A-mužstvo Bardejovskej Novej Vsi? Či aj mládežnícke tímy?

Mládež funguje ďalej. Akurát pri mužoch sme to nevyskladali.

Koľko mládežníckych tímov v súčasnosti máte?

Jeden žiacky, spoločne s Dlhou Lukou, a jeden dorastenecký. Oba účinkujú v oblastných súťažiach. Nie je to žiadna sláva, lepší hráči odchádzajú do Bardejova. Nemáme tu školu, takže pre deti je to pohodlnejšie.