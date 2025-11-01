Našla sa stratená tabuľa trénera, nováčik z východu po šiestich zápasoch bodoval naplno

MEDZEV. Nováčik III. ligy Východ MFK Spartak Medzev uzavrel jesennú časť výhrou 1:0 nad MFK Vranov nad Topľou.
Domáci bodovali naplno po šiestich zápasoch a prezimujú na šiestom alebo siedmom mieste.
Hostia síce mali viac z hry, ale tak ako počas celej sezóny, trpeli na efektivitu a v tabuľke im patrí desiata priečka.
Vydreli víťazstvo
Medzev pred týždňom prehral po dramatickom závere v Snine 3:4 a prišiel o vylúčených a zranených hráčov.
"Mal som obavy, ako vôbec dám dokopy mužstvo. Samozrejme, na tomto ťažkom teréne sa nemohol hrať nejaký ľúbivý futbal, ale chlapci vydreli víťazstvo," zhodnotil zápas tréner domácich Tomáš Danko.
Kapitán Medzeva Ievgenii Kovalenko už v 3. minúte otestoval pozornosť brankára Tomáša Drába, v ďalšom priebehu však boli aktívnejší hostia.
Mali niekoľko náznakov šancí, ale hlavičky Thierryho Moryho aj Jakuba Rozkoša mierili vedľa.
Pred koncom prvého polčasu vyšiel domácim rýchly brejk. Na ľavej strane potiahol loptu Vladyslav Olyniik a Michal Vilkovský po jeho prihrávke doklepol loptu do bránky.
V druhom polčase viackrát ukázal svoje umenie domáci brankár Norbert Fedor. Domáci mohli definitívne uzavrieť zápas v 87. a 89. minúte, keď mali samostatné nájazdy Kovalenko a Vilkovský, ale Drába neprekonali.
"Veľmi trpká prehra. Nielenže sme si nezaslúžili prehrať, ale mali sme na víťazstvo. Chýba nám však strelec, ktorý by rozhodol zápasy, tak ako je u domácich Vilkovský. Do ničoho sme ho nepustili, bola jedna situácia a vyriešil ju," zhrnul zápas tréner Vranova Roman Lazúr.
Nováčikovia sa etablovali
Bolo to piate víťazstvo Medzeva v aktuálnej sezóne a prvé po šiestich zápasoch. V nich získal MFK Spartak tri body za tri remízy. Predtým pritom mal výbornú sériu štyroch výhier po sebe.
"Nie som poverčivý, ale pred šiestimi zápasmi som stratil svoju tabuľu, ktorú nosím so sebou od začiatku trénerskej kariéry. Neuveriteľné, ale dnes sa našla, v sklade u hospodára," vravel so smiechom kouč domácich.
Medzev predtým zdolal Poprad, Lipany, Lokomotívu Košice a Spišské Podhradie. V týchto štyroch zápasoch inkasoval tri góly.
Následne v šiestich stretnutiach bez víťazstva dostal 15 gólov.
"Rozdiel bol najmä v defenzíve. V poslednom období sme dostali veľa gólov a boli to strašne lacné a naivné góly," vysvetľoval Tomáš Danko.
"V tabuľke pravdy sme skončili s plusovým bodom, ale osobne mi chýba k spokojnosti päť-šesť bodov," zhodnotil jesennú časť tréner Medzeva.
V III. lige Východ sú v tejto sezóne až štyria nováčikovia, okrem Medzeva aj Sabinov, Kežmarok a Raslavice.
"Chceli sme postúpiť preto, aby sme sa popasovali so silnými mužstvami. Niektorými kolegami podceňované štvrtoligové kluby sa nakoniec všetky etablovali v tretej lige," podčiarkol tréner Medzeva.
"Výsledkovo aj herne nám veľmi vyšiel zápas s Lipanmi, čo sme vyhrali 4:0. Dobre sme hrali aj v úvodnom kole v Spišskej Novej Vsi, hoci sme napokon prehrali 1:3. Z prehratých stretnutí ma najviac mrzí zápas v Raslaviciach. Hrali sme dobre, ale prehrali sme 1:2," skonštatoval Danko.
Chýbajú výsledky
Vranov v minulosti patril k špičke tretej ligy, ale po odchode viacerých kľúčových hráčov nedokázal výsledkovo nadviazať na predchádzajúce úspešne sezóny.
"Chýba nám šesť bodov, doma sme len remizovali s Kežmarkom, Lokomotívou aj béčkom Košíc. Nepatríme v tabuľke tam, kde sme," tvrdí Lazúr.
Jeho mužstvo si po úvodných zápasoch našlo hernú tvár, ale trápi ho efektivita.
"V zmysle prestavby mužstva som čakal oveľa väčšie problémy. Ale chlapci sú šikovní, mrzí nás akurát tá horná tretina. Pracujeme na tom, ale ten inštinkt typického zakončovateľa hráči majú mať v sebe, nedá sa to len dotrénovať. Po hernej stránke som vcelku spokojný, len tá výsledková nám ušla. A keď nemáme výsledok, nie je ani psychická pohoda," zdôraznil Lazúr.
Spomedzi jesenných zápasov vyzdvihol remízu 1:1 so Spišskou Novou Vsou.
"Z defenzívneho pohľadu sme v tom zápase veľmi dobre pracovali. Mali sme dve príležitosti a jednu sme premenili. Dobre sme bránili, všetci jazdili, dodržali systém, inkasovali sme len z pokutového kopu. Z ofenzívneho hľadiska ťažko niečo vybrať. S Lokomotívou sme mali veľa príležitostí, ale nevedeli sme ich využiť," povzdychol si tréner Vranova.
Štvormesačná prestávka
Jarná časť III. ligy Východ sa začína 7. marca 2026, prestávka teda bude trvať viac ako štyri mesiace.
"Môžem teda pustiť kozy na ihrisko?", reagoval jeden fanúšik, keď sa dozvedel, že to bolo posledné jesenné kolo.
Futbalisti Medzeva budú ešte týždeň ľahšie trénovať a zimnú prípravu začnú 13. januára.
Vranovčania budú v tréningovom procese do polovice novembra. Začiatok prípravy predbežne je naplánovaný na posledný januárový alebo na prvý februárový týždeň.