Kane opäť stojí na strane porazených. Bude to bolieť ešte dlho, priznáva

BERLÍN. Anglický futbalista Harry Kane nedosiahol na titul ani na EURO 2024 a v zbierke úspechov mu naďalej chýba tímová trofej. Informácie o EURO 2024 (prehľad) Ani on sa nestal anglickým hrdinom, ktorý dovedie reprezentáciu k historickému triumfu na ME a k prvej veľkej trofeji po 58 rokoch. Po prehre so Španielskom 1:2 hovoril o veľkom sklamaní, ktoré bude dlho bolieť, ale aj o podpore trénera Garetha Southgatea. Vyhlásený kanonier Kane tromi gólmi na turnaji potvrdil očakávania a to aj napriek tomu, že mu tréner dal aj defenzívne úlohy. Vo finále hral do 61. minúty, keď ho Southgate vystriedal za stavu 0:1.

Dovtedy sa prezentoval jednou strelou a iba jedným dotykom s loptou v šestnástke súpera. Ďalší k rekordným 66 reprezentačným gólom (v 97 zápasoch) nepridal, no viac ho mrzel tímový neúspech vo finále. "Je extrémne bolestivé prehrať druhé finále po sebe. Bude to ešte dlho bolieť. Dostali sme sa blízko k vrcholu našich kariér, no nenašli sme spôsob ako vyhrať trofej. Nedokázali sme spraviť posledný krok. Je to ďalší ťažký okamih pre tím a aj pre mňa osobne. Nie je jednoduché dostať sa do finále a keď už ste tam, tak sa musíte chopiť šance. My sme to znovu nedokázali," poznamenal Kane.

Tréner Southgate dostal po prehranom finále otázku o svojej budúcnosti v reprezentačnom tíme, keďže mu koncom roka vyprší zmluva. Uviedol k nej, že ide o tému, ktorej sa nechce venovať tak krátko po prehratom finále. Kane má na prípadné Southgateove pokračovanie jednoznačný názor: "Bol by som rád, keby pokračoval pri mužstve. Dali sme jasne najavo, že stojíme za ním. Bude to o jeho rozhodnutí, no teraz nie čas hovoriť o tom. Chceli sme turnaj vyhrať aj pre neho." Kane si z ME 2024 odniesol nielen ocenenie pre najlepšieho strelca, ktoré získal spoločne s ďalšími štyrmi hráčmi vrátane Slováka Ivana Schranza, ale aj jeden rekord. Úspešná penalta v semifinále proti Holandsku bola jeho deviaty gól vo vyraďovacej časti ME a MS, čím sa stal v tejto fáze najlepším strelcom histórie.