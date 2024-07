Povedal mame, že nechce darčeky. Yamal môže osláviť 17 rokov titulom majstra Európy

BERLÍN. Najzaujímavejší hráč najzaujímavejšieho tímu na EURO 2024 - Španiel Lamine Yamal - má v sobotu 17 rokov, ale narodeninové oslavy musia počkať, kým sa pripraví na nedeľňajšie finále proti Anglicku.

"Povedal som mame, že ak vyhráme, nechcem žiadne darčeky, chcem len oslavovať v Madride s kamarátmi," povedal Lamine v rozhovore pre španielsky denník Marca.

"To by bolo šialené, oslavovať s ľuďmi na uliciach až z letiska. Všetci by sa zbláznili! Prišli by sme s neuveriteľnou eufóriou."