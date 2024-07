Horúčka pred finále stúpa. Anglické krčmy budú otvorené dlhšie, španielsky kráľ príde do šatne

Španielsky kráľ Filip VI. avizoval, že bez ohľadu na to, akým výsledkom sa skončí nedeľňajšie finále, chce prísť po stretnutí do šatne španielskych futbalistov, aby im poďakoval za reprezentovanie krajiny.

BRATISLAVA. Nedeľňajšie finále EURO 2024 medzi Španielmi a Angličanmi priťahuje pozornosť fanúšikov na celom kontinente, no predovšetkým v týchto dvoch krajinách. A to až tak, že na zápas sa chystajú aj poprední štátni predstavitelia.

Zatiaľ žiadne prognózy neponúkli počet, koľko by ich mohlo byť, ale neočakáva sa invázia podobná tej holandskej, keď na semifinále v Dortmunde pricestovalo zhruba 100-tisíc Holanďanov.

Ako uviedol web nemeckého denníka Kicker , na Olympijskom štadióne v Berlíne by mal byť aj nemecký kancelár Olaf Scholz.

Berlínske letisko oznámilo, že okrem bežných pravidelných liniek bolo do finále zaregistrovaných približne 50 charterových lietadiel pre približne 10-tisíc fanúšikov.

Britské médiá v sobotu informovali, že rezervovať let do Berlína je prakticky nemožné. Zasiahnuté sú vraj aj manželky hráčov.

Dodatočným stimulom pre Španielov pred nedeľňajším finále ME by mohla byť suma, ktorú ponúkla Španielska futbalová federácia (RFEF) a ktorú dostanú hráči a realizačný tím v prípade zisku titulu.

Podniky v Anglicku dostali na základe rozhodnutia vlády výnimku z otváracích hodín a namiesto tradičnej záverečnej o 23.00 h môžu mať otvorené do pondelka 1.00 h.

Tréner anglickej reprezentácie Gareth Southgate vraví, že „neverí rozprávkam, ale verí na sny“. Aj on má jeden nesplnený - titul pre Anglicko na veľkom podujatí. Dosiaľ má „Albión“ v zbierke iba jeden, z domácich MS v roku 1966.

„Asi sa budem musieť držať za nos, pretože neznášam ten zápach,“ povedal 25-ročný hráč, ktorý doteraz na európskom šampionáte nevynechal ani minútu. Rice si občas zvykne dať pivo, no nie klasické, ale zmiešané s limonádou.

Defenzívny záložník Arsenalu FC má odpor k pivu, no sľúbil, že ak Anglicko získa kontinentálny titul, spraví výnimku a dá si „skutočné pivo“.

„Neverím v rozprávky, ale v sny. Na tomto turnaji si prešli určitou cestou, neskoré góly a penalty... Vo finále musíme podať skvelý výkon. Bol by to krásny príbeh. Je to v našich rukách, ale najdôležitejšia vec je výkon. Chcem, aby sa hráči nebáli,“ povedal Southgate podľa spravodajského webu BBC.

Päťdesiattriročný rodák z Watfordu môže dokázať niečo, o čom snívali mnohí jeho predchodcovia. Jedným z nich bol aj Sven-Göran Eriksson.

Sedemdesiatšesťročný Švéd, ktorý je smrteľne chorý, viedol Angličanov v rokoch 2001 až 2006 a doviedol ich do dvoch štvrťfinále MS a jedného na ME. Eriksson pred finále požiadal Southgatea, aby dokončil misiu mnohých jeho predchodcov.

„Drahý Gareth, urob to pre mňa, Bobbyho Robsona a Anglicko. Práca trénera Anglicka prináša obrovský tlak. Toľko ste počuli o roku 1966 a tíme Sira Alfa Ramseyho. Viete, aké veľké sú očakávania. Veríme, že ukončíte všetky tie roky bolesti,“ skonštatoval Eriksson pre The Telegraph.