Remízu mladíkov Slovana zariadil 16-ročný talent, v Žiline sa blysli dvaja dvojgóloví strelci

Žilinské béčko vďaka zisku bodu potvrdilo definitívu záchrany v druhej lige.

„O to viac chcem vyzdvihnúť charakteru tímu, ktorý to po polčase nevzdal. Je to veľká úľava, že sme udržali definitívne druhú ligu. Vo zvyšných dvoch kolách sa pokúsime v tabuľke vyšvihnúť ešte vyššie,” povedal asistent trénera MŠK Žilina B Peter Galadík.

MONACObet liga (II. liga) - 24. kolo:

Žilina B - Považská Bystrica 2:2 (0:2)

Góly: 53. a 80. Prokop - 11. a 26. Boris

Rozhodovali: Gnio - Cisko, Capik, ŽK: Ziblim - Boris, Teplan

Diváci: 168

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Slovan Bratislava U21 - Petržalka 1:1 (0:1)

Góly: 50. Mateáš - 20. Danek

Rozhodovali: Sidenko - Tokoš, Farkaš

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>