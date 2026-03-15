Slovan padol v šlágri a môže prísť o náskok. So Skalicou to začína vyzerať zle

Róbret Mak (Slovan) a Dominik Sváček (Žilina) vo futbalovom zápase 2. kola nadstavby Niké ligy o titul.
Róbret Mak (Slovan) a Dominik Sváček (Žilina) vo futbalovom zápase 2. kola nadstavby Niké ligy o titul. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|15. mar 2026 o 20:26
Pozrite si súhrn 2. kola nadstavbovej časti Niké ligy.

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava si v 2. kole nadstavbovej časti Niké ligy skomplikovali cestu za obhajobou titulu.

Na domácom trávniku podľahli MŠK Žilina 0:1, keď o triumfe hostí rozhodol v 84. minúte striedajúci Michal Faško.

„Belasí“ majú na čele tabuľky už iba trojbodový náskok na Dunajskú Stredu, ktorá má k dobru zápas v Trnave.

Ten bol na programe v sobotu 14. marca, no pre chorobu v tíme DAC ho preložili na zatiaľ neurčitý termín.

Druhé kolo nadstavbovej časti Niké ligy sa nieslo v duchu pomoci organizácii IPčko, ktorá sa venuje psychologickej pomoci a podpore ľudí v krízových životných situáciách.

Artur Gajdoš, vpravo Daiki Matsuoka (obaja Slovan) a uprostred Marek Okál (Žilina) vo futbalovom zápase 2. kola nadstavby Niké ligy o titul.
Andraž Šporar (Slovan) a dole Xavier Adang (Žilina) vo futbalovom zápase 2. kola nadstavby Niké ligy o titul.
Andraž Šporar (Slovan) a dole Xavier Adang (Žilina) vo futbalovom zápase 2. kola nadstavby Niké ligy o titul.
Nino Marcelli (Slovan) a Andrei Florea (Žilina) vo futbalovom zápase 2. kola nadstavby Niké ligy o titul.
Sandro Cruz (Slovan) a Andrei Florea (Žilina) vo futbalovom zápase 2. kola nadstavby Niké ligy o titul.Tréner futbalistov Slovana Vladimír Weiss st. vo futbalovom zápase 2. kola nadstavby Niké ligy o titul. Daiki Matsuoka (Slovan) a Xavier Adang (Žilina) vo futbalovom zápase 2. kola nadstavby Niké ligy o titul.Tréner futbalistov Žiliny Pavol Staňo vo futbalovom zápase 2. kola nadstavby Niké ligy o titul medzi ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina.Daiki Matsuoka (Slovan) a Xavier Adang (Žilina) vo futbalovom zápase 2. kola nadstavby Niké ligy o titul.Kevin Wimmer, tretí zľava Dominik Takáč (obaja Slovan) a vpravo v šanci Marko Roginič a druhý zľava Timotej Hranica (obaja Žilina) vo futbalovom zápase 2. kola nadstavby Niké ligy o titul.Gólová radosť Žilinčanov sprava strelec gólu Michal Faško, Patrik Ilko a Timotej Hranica vo futbalovom zápase 2. kola nadstavby Niké ligy o titul medzi ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina.Gólová radosť Žilinčanov vo futbalovom zápase 2. kola nadstavby Niké ligy o titul medzi ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina.Dominik Takáč (Slovan) dostáva gól a raduje sa Patrik Ilko (Žilina) vo futbalovom zápase 2. kola nadstavby Niké ligy o titul.Dominik Takáč (Slovan) dostáva gól a prizerá sa Patrik Ilko (Žilina) vo futbalovom zápase 2. kola nadstavby Niké ligy o titul.Róbret Mak (Slovan) a Dominik Sváček (Žilina) vo futbalovom zápase 2. kola nadstavby Niké ligy o titul.

Aj v druhom zápase v skupine o titul sa zrodilo víťazstvo 1:0 na úkor favorita. Postarali sa oň hráči Michaloviec, ktorí triumfovali na ihrisku Podbrezovej, no nič to nezmenilo na postavení tímov v tabuľke.

Michalovský MFK Zemplín má na 6. mieste štvorbodovú stratu na Podbrezovú.

V skupine o záchranu si hráči Trenčína poradili s poslednou Skalicou 2:1. Hostia nenadviazali na cenný triumf nad Prešovom a na poslednom mieste majú štvorbodové manko.

Hráči FC Košice predĺžili svoju sériu bez prehry aj na ihrisku Ružomberka, s ktorým remizovali 1:1.

Zverenci Petra Černáka bodovali v každom zápase od 29. novembra. Figurujú na priebežnom 7. mieste, avšak už iba o bod pred Trenčínom.

Aj v treťom vzájomnom zápase Prešova s Komárnom sa zrodil nerozhodný výsledok (0:0). Prešovčania si nevylepšili situáciu v tabuľke a naďalej figurujú na predposlednom mieste, ktoré znamená účasť v baráži.

Niké liga - 2. kolo nadstavbovej časti:

Skupina o titul:

Slovan Bratislava - Žilina 0:1 (0:1)

Gól: 84. Faško

Podbrezová - Michalovce 0:1 (0:0)

Gól: 69. Tae-Rang

Skupina o udržanie sa:

Trenčín - Skalica 2:1 (1:0)

Góly: 41. Mikulaj, 69. Brandis - 86. Ujlaky

Tatran Prešov - Komárno 0:0

Ružomberok - Košice 1:1 (1:0)

Góly: 2. Tučný - 48. Lichý

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
24
15
4
5
50:32
49
P
V
V
R
P
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
23
13
7
3
41:21
46
V
R
V
R
P
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
24
12
7
5
46:28
43
V
P
R
R
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
23
12
4
7
36:28
40
V
P
P
R
R
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
24
11
3
10
47:32
36
P
P
V
V
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
24
9
5
10
34:39
32
V
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
24
8
4
12
38:43
28
R
V
V
R
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
24
8
3
13
20:40
27
V
P
V
P
V
3
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
24
6
8
10
27:34
26
R
V
R
R
R
4
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
24
6
8
10
25:38
26
R
P
R
R
P
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
24
4
10
10
22:36
22
R
P
P
R
P
6
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
24
4
7
13
22:37
19
P
V
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body


    Róbret Mak (Slovan) a Dominik Sváček (Žilina) vo futbalovom zápase 2. kola nadstavby Niké ligy o titul.
    Róbret Mak (Slovan) a Dominik Sváček (Žilina) vo futbalovom zápase 2. kola nadstavby Niké ligy o titul.
    Slovan padol v šlágri a môže prísť o náskok. So Skalicou to začína vyzerať zle
