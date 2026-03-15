Slovan padol v šlágri a môže prísť o náskok. So Skalicou to začína vyzerať zle

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava si v 2. kole nadstavbovej časti Niké ligy skomplikovali cestu za obhajobou titulu.
Na domácom trávniku podľahli MŠK Žilina 0:1, keď o triumfe hostí rozhodol v 84. minúte striedajúci Michal Faško.
„Belasí“ majú na čele tabuľky už iba trojbodový náskok na Dunajskú Stredu, ktorá má k dobru zápas v Trnave.
Ten bol na programe v sobotu 14. marca, no pre chorobu v tíme DAC ho preložili na zatiaľ neurčitý termín.
Druhé kolo nadstavbovej časti Niké ligy sa nieslo v duchu pomoci organizácii IPčko, ktorá sa venuje psychologickej pomoci a podpore ľudí v krízových životných situáciách.
Aj v druhom zápase v skupine o titul sa zrodilo víťazstvo 1:0 na úkor favorita. Postarali sa oň hráči Michaloviec, ktorí triumfovali na ihrisku Podbrezovej, no nič to nezmenilo na postavení tímov v tabuľke.
Michalovský MFK Zemplín má na 6. mieste štvorbodovú stratu na Podbrezovú.
V skupine o záchranu si hráči Trenčína poradili s poslednou Skalicou 2:1. Hostia nenadviazali na cenný triumf nad Prešovom a na poslednom mieste majú štvorbodové manko.
Hráči FC Košice predĺžili svoju sériu bez prehry aj na ihrisku Ružomberka, s ktorým remizovali 1:1.
Zverenci Petra Černáka bodovali v každom zápase od 29. novembra. Figurujú na priebežnom 7. mieste, avšak už iba o bod pred Trenčínom.
Aj v treťom vzájomnom zápase Prešova s Komárnom sa zrodil nerozhodný výsledok (0:0). Prešovčania si nevylepšili situáciu v tabuľke a naďalej figurujú na predposlednom mieste, ktoré znamená účasť v baráži.
Niké liga - 2. kolo nadstavbovej časti:
Skupina o titul:
Slovan Bratislava - Žilina 0:1 (0:1)
Gól: 84. Faško
Podbrezová - Michalovce 0:1 (0:0)
Gól: 69. Tae-Rang
Skupina o udržanie sa:
Trenčín - Skalica 2:1 (1:0)
Góly: 41. Mikulaj, 69. Brandis - 86. Ujlaky
Tatran Prešov - Komárno 0:0
Ružomberok - Košice 1:1 (1:0)
Góly: 2. Tučný - 48. Lichý
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Skupina o udržanie sa: