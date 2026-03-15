Nepresnosť útočníkov zachránil najlepší strelec. Slovan padol v šlágri so Žilinou

Nino Marcelli (Slovan) a Andrei Florea (Žilina) vo futbalovom zápase 2. kola nadstavby Niké ligy o titul.
Nino Marcelli (Slovan) a Andrei Florea (Žilina) vo futbalovom zápase 2. kola nadstavby Niké ligy o titul. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|15. mar 2026 o 19:51
Slovan nevystrelil v zápase ani raz na súperovu bránu.

Niké liga - 2. kolo skupiny o titul

Slovan Bratislava - Žilina 0:1 (0:1)

Gól: 84. Faško

Rozhodcovia: Ziemba – Jekkel, Bobko

ŽK: Blackman - Káčer

Diváci: 8479

Slovan: Takáč – Markovič, Kašia, Wimmer (87. Griger) – Blackman, Bajrič, Matsuoka (72. Ibrahim), Cruz (46. Mak) – Gajdoš (72. Jankovič) – Šporar, Marcelli (87. Weiss)

Žilina: Badžgoň – Minárik, Narimanidze, Okál – Hranica, Florea (71. Faško), Ďatko (58. Káčer), Adang – Juliš (58. Iľko), Roginič (80. Prokop), Szánthó (58. Bari)

Futbalisti Slovana Bratislava prehrali v šlágri 2. kola nadstavbovej časti Niké ligy na domácom ihrisku s MŠK Žilina 0:1.

V tabuľke tak majú na čele už len trojbodový náskok pred Dunajskou Stredou, DAC však má ešte zápas k dobru.

Na Tehelnom poli rozhodol o víťazstve „šošonov“ v 84. minúte Michal Faško svojím 14. gólom v sezóne.

V zápase chudobnom na šance mohol otvoriť skóre Šporar, ale jeho hlavička bola nepresná.

Artur Gajdoš, vpravo Daiki Matsuoka (obaja Slovan) a uprostred Marek Okál (Žilina) vo futbalovom zápase 2. kola nadstavby Niké ligy o titul.
Andraž Šporar (Slovan) a dole Xavier Adang (Žilina) vo futbalovom zápase 2. kola nadstavby Niké ligy o titul.
Andraž Šporar (Slovan) a dole Xavier Adang (Žilina) vo futbalovom zápase 2. kola nadstavby Niké ligy o titul.
Nino Marcelli (Slovan) a Andrei Florea (Žilina) vo futbalovom zápase 2. kola nadstavby Niké ligy o titul.
Sandro Cruz (Slovan) a Andrei Florea (Žilina) vo futbalovom zápase 2. kola nadstavby Niké ligy o titul.

Na opačnej strane skončila na konci polčasu lopta z kopačky Ďatka na brvne. Po prestávke mohol rozhodnúť Roginič, ale vychytal ho Takáč.

Potom sa dostal na ihrisko Faško a ľavačkou pripravil Slovanu piatu prehru v sezóne. MŠK sa dostal na 3. miesto v tabuľke, na „belasých“ stráca 6 bodov.

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
24
15
4
5
50:32
49
P
V
V
R
P
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
23
13
7
3
41:21
46
V
R
V
R
P
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
24
12
7
5
46:28
43
V
P
R
R
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
23
12
4
7
36:28
40
V
P
P
R
R
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
24
11
3
10
47:32
36
P
P
V
V
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
24
9
5
10
34:39
32
V
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
24
8
4
12
38:43
28
R
V
V
R
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
24
8
3
13
20:40
27
V
P
V
P
V
3
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
24
6
8
10
27:34
26
R
V
R
R
R
4
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
24
6
8
10
25:38
26
R
P
R
R
P
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
24
4
10
10
22:36
22
R
P
P
R
P
6
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
24
4
7
13
22:37
19
P
V
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Nino Marcelli (Slovan) a Andrei Florea (Žilina) vo futbalovom zápase 2. kola nadstavby Niké ligy o titul.
    Nino Marcelli (Slovan) a Andrei Florea (Žilina) vo futbalovom zápase 2. kola nadstavby Niké ligy o titul.
    Nepresnosť útočníkov zachránil najlepší strelec. Slovan padol v šlágri so Žilinou
