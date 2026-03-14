Po skvelých výkonoch prichádza útlm. Podbrezová nestrelila Michalovciam doma ani gól

Niké liga - 2. kolo skupiny o titul
Podbrezová - Michalovce 0:1 (0:0)
Gól: 69. Tae-Rang
Rozhodcovia: Sučka – Hrmo, Košecký
ŽK: Kováčik, Šiler, Lampreht, Silagadze - Čurma, Volanakis, Bednár
Diváci: 737
Podbrezová: Domaniský - Lampreht, Luka, Mielke - Kováčik (64. Gavrylenko), Štefánik (77. Mrvaljevič), Chyla (46. Palumets), Sanusi - Galčík (64. Paraj), Šiler, Chyminec (31. Silagadze)
Michalovce: Jakubech - Park, Dzotsenidze, Volanakis - Ahl (90.+3 Brosnan), Bednár, Kalemi (80. Mihailov), Čurma - Taylor-Hart (80. Ramos), Lopez (80. Walczak), Danek (90. Lemiško)
Futbalisti MFK Zemplín Michalovce zvíťazili v sobotňajšom zápase 2. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul na ihrisku FK Železiarne Podbrezová 1:0.
Dosiahli prvé víťazstvo po dvoch prehrách a na priebežnom 6. mieste majú už iba štvorbodové manko na Podbrezovú, ktorá nebodovala v druhom stretnutí za sebou.
Oba tímy si chceli napraviť chuť po prehrách v predošlom kole. Ofenzívne aktívnejší boli hostia, ktorí sa viackrát dostali k zakončeniu.
Duel bol dlho vyrovnaný herne aj gólovo, no dôležitý moment priniesla 69. minúta. V nej sa hostia presadili po rohovom kope, ktorých si vypracovali až deväť (domáci jeden).
Tae-Rang Park sa po asistencii Dzotsenidzeho dostal k hlavičke a prekonal Domaniského - 1:0.
Domáci sa snažili vyrovnať, ale Michalovce sa prezentovali organizovanou defenzívou, ktorá nepustila súpera do nebezpečných pozícií.
Hlasy po zápase
Štefan Markulík, tréner Podbrezovej: „Výkon nebol dobrý, prehrali sme veľa osobných súbojov. Hostia to hrali dlhými loptami za našu obranu a nevyhrávali sme najmä hlavičkové súboje. Ťažko sme sa dostávali do hry a súper nám odoberal veľa druhých lôpt. Nemyslím si však, že to bolo na víťazstvo hostí, skôr by duelu svedčala remíza. Zápas bol podľa mňa veľmi nepohľadný, rozhodne takto Podbrezová hrať nemôže.“
Anton Šoltis, tréner Michaloviec: „Je to zaslúžené víťazstvo, boli sme počas celého zápasu lepší. Súper mal síce nejaké možnosti, ale my sme ich mali viac. Už v prvom polčase sme ich mohli dotiahnuť do gólu. Som rád za chlapcov, pretože sme zmenili herný systém a nie je jednoduché prepnúť sa do neho. Chlapci sa však oddali, boli ochotní chodiť do súbojov. Vedeli sme, že tento duel bude o súbojoch a vyhrávali sme ich, mali sme druhé lopty a boli sme za to odmenení gólom a zaslúženým víťazstvom.“
