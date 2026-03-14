Po skvelých výkonoch prichádza útlm. Podbrezová nestrelila Michalovciam doma ani gól

Futbalisti MFK Zemplín Michalovce. (Autor: MFK Zemplín Michalovce)
Sportnet, TASR|14. mar 2026 o 17:25
ShareTweet0

Podbrezová opäť nevyužila šancu priblížiť sa k popredným priečkam.

Niké liga - 2. kolo skupiny o titul

Podbrezová - Michalovce 0:1 (0:0)

Gól: 69. Tae-Rang

Rozhodcovia: Sučka – Hrmo, Košecký

ŽK: Kováčik, Šiler, Lampreht, Silagadze - Čurma, Volanakis, Bednár

Diváci: 737

Podbrezová: Domaniský - Lampreht, Luka, Mielke - Kováčik (64. Gavrylenko), Štefánik (77. Mrvaljevič), Chyla (46. Palumets), Sanusi - Galčík (64. Paraj), Šiler, Chyminec (31. Silagadze)

Michalovce: Jakubech - Park, Dzotsenidze, Volanakis - Ahl (90.+3 Brosnan), Bednár, Kalemi (80. Mihailov), Čurma - Taylor-Hart (80. Ramos), Lopez (80. Walczak), Danek (90. Lemiško)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti MFK Zemplín Michalovce zvíťazili v sobotňajšom zápase 2. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul na ihrisku FK Železiarne Podbrezová 1:0.

Dosiahli prvé víťazstvo po dvoch prehrách a na priebežnom 6. mieste majú už iba štvorbodové manko na Podbrezovú, ktorá nebodovala v druhom stretnutí za sebou.

Oba tímy si chceli napraviť chuť po prehrách v predošlom kole. Ofenzívne aktívnejší boli hostia, ktorí sa viackrát dostali k zakončeniu.

Duel bol dlho vyrovnaný herne aj gólovo, no dôležitý moment priniesla 69. minúta. V nej sa hostia presadili po rohovom kope, ktorých si vypracovali až deväť (domáci jeden).

Tae-Rang Park sa po asistencii Dzotsenidzeho dostal k hlavičke a prekonal Domaniského - 1:0.

Domáci sa snažili vyrovnať, ale Michalovce sa prezentovali organizovanou defenzívou, ktorá nepustila súpera do nebezpečných pozícií.

Hlasy po zápase

Štefan Markulík, tréner Podbrezovej: „Výkon nebol dobrý, prehrali sme veľa osobných súbojov. Hostia to hrali dlhými loptami za našu obranu a nevyhrávali sme najmä hlavičkové súboje. Ťažko sme sa dostávali do hry a súper nám odoberal veľa druhých lôpt. Nemyslím si však, že to bolo na víťazstvo hostí, skôr by duelu svedčala remíza. Zápas bol podľa mňa veľmi nepohľadný, rozhodne takto Podbrezová hrať nemôže.“

Anton Šoltis, tréner Michaloviec: „Je to zaslúžené víťazstvo, boli sme počas celého zápasu lepší. Súper mal síce nejaké možnosti, ale my sme ich mali viac. Už v prvom polčase sme ich mohli dotiahnuť do gólu. Som rád za chlapcov, pretože sme zmenili herný systém a nie je jednoduché prepnúť sa do neho. Chlapci sa však oddali, boli ochotní chodiť do súbojov. Vedeli sme, že tento duel bude o súbojoch a vyhrávali sme ich, mali sme druhé lopty a boli sme za to odmenení gólom a zaslúženým víťazstvom.“

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
23
15
4
4
50:31
49
V
V
R
P
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
23
13
7
3
41:21
46
V
R
V
R
P
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
23
12
4
7
36:28
40
V
P
P
R
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
23
11
7
5
45:28
40
P
R
R
R
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
24
11
3
10
47:32
36
P
P
V
V
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
24
9
5
10
34:39
32
V
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
24
8
4
12
38:43
28
R
V
V
R
V
2
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
24
6
8
10
27:34
26
R
V
R
R
R
3
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
24
6
8
10
25:38
26
R
P
R
R
P
4
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
23
7
3
13
18:39
24
P
V
P
V
P
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
24
4
10
10
22:36
22
R
P
P
R
P
6
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
23
4
7
12
21:35
19
V
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Zlaté Moravce.
    Najlepší strelec rozhodol opäť o výhre Zvolena. Zlaté Moravce sa posunuli na druhé miesto
    dnes 17:38
    Nachádzate sa tu:
    Po skvelých výkonoch prichádza útlm. Podbrezová nestrelila Michalovciam doma ani gól