Ružomberok neudržal rýchle vedenie. Košice stále nepoznajú pocit prehry

Gólová radosť hráčov Košíc.
Sportnet, TASR|14. mar 2026 o 17:23
ShareTweet0

Ružomberok viedol od druhej minúty.

Niké liga - 2. kolo skupiny o udržanie sa

Ružomberok - Košice 1:1 (1:0)

Góly: 2. Tučný - 48. Lichý

Rozhodovali: Smolák – Roszbec, Havlíček

ŽK: Hladík – Kružliak, Lichý

Diváci: 1288

Ružomberok: Húska – Luterán, Král, Mojžiš, Selecký (86. Mašek) – Fila (71. Šašinka), Múdry, Murgaš, Tučný (54. Chobot) – Hladík (86. Chrien), Bačík (71. Jevoš)

Košice: Dabrowski – Kakay, Ďurko, Kružliak, Madleňák (28. Lukačevič) – Sovič (69. Zsigmund), Gallovič (90. Metu), Kovács – Rehuš (69. Miljanič), Lichý, Čerepkai (90. Julardžija)

Futbalisti MFK Ružomberok remizovali v sobotňajšom stretnutí 2. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa s FC Košice 1:1.

V tabuľke zostali s 26 bodmi na deviatom mieste, Košice majú o dva body viac a udržali sa na siedmej priečke.

Liptáci mali rozprávkový vstup do zápasu. V 2. minúte sa na pravej strane v súboji jeden na jedného presadil Lukáš Fila a jeho center nabiehajúci Adam Tučný z prvej pretavil do vedúceho gólu.

Druhý polčas rovnakým spôsobom otvorili Košičania, v 48. zacentroval Osman Kakay a Filip Lichý vyrovnal na konečných 1:1.

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
23
15
4
4
50:31
49
V
V
R
P
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
23
13
7
3
41:21
46
V
R
V
R
P
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
23
12
4
7
36:28
40
V
P
P
R
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
23
11
7
5
45:28
40
P
R
R
R
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
24
11
3
10
47:32
36
P
P
V
V
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
24
9
5
10
34:39
32
V
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
24
8
4
12
38:43
28
R
V
V
R
V
2
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
24
6
8
10
27:34
26
R
V
R
R
R
3
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
24
6
8
10
25:38
26
R
P
R
R
P
4
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
23
7
3
13
18:39
24
P
V
P
V
P
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
24
4
10
10
22:36
22
R
P
P
R
P
6
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
23
4
7
12
21:35
19
V
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Zlaté Moravce.
    Najlepší strelec rozhodol opäť o výhre Zvolena. Zlaté Moravce sa posunuli na druhé miesto
    dnes 17:38
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Ružomberok neudržal rýchle vedenie. Košice stále nepoznajú pocit prehry