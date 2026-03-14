Ružomberok neudržal rýchle vedenie. Košice stále nepoznajú pocit prehry

Niké liga - 2. kolo skupiny o udržanie sa
Ružomberok - Košice 1:1 (1:0)
Góly: 2. Tučný - 48. Lichý
Rozhodovali: Smolák – Roszbec, Havlíček
ŽK: Hladík – Kružliak, Lichý
Diváci: 1288
Ružomberok: Húska – Luterán, Král, Mojžiš, Selecký (86. Mašek) – Fila (71. Šašinka), Múdry, Murgaš, Tučný (54. Chobot) – Hladík (86. Chrien), Bačík (71. Jevoš)
Košice: Dabrowski – Kakay, Ďurko, Kružliak, Madleňák (28. Lukačevič) – Sovič (69. Zsigmund), Gallovič (90. Metu), Kovács – Rehuš (69. Miljanič), Lichý, Čerepkai (90. Julardžija)
Futbalisti MFK Ružomberok remizovali v sobotňajšom stretnutí 2. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa s FC Košice 1:1.
V tabuľke zostali s 26 bodmi na deviatom mieste, Košice majú o dva body viac a udržali sa na siedmej priečke.
Liptáci mali rozprávkový vstup do zápasu. V 2. minúte sa na pravej strane v súboji jeden na jedného presadil Lukáš Fila a jeho center nabiehajúci Adam Tučný z prvej pretavil do vedúceho gólu.
Druhý polčas rovnakým spôsobom otvorili Košičania, v 48. zacentroval Osman Kakay a Filip Lichý vyrovnal na konečných 1:1.
