Prešov nevyužil šancu odskočiť poslednému tímu. S Komárnom odohral bezgólový zápas

Niké liga - 2. kolo skupiny o udržanie sa
Tatran Prešov - Komárno 0:0
Rozhodcovia: Ruc – Kuba, Vass
ŽK: Sagna, Begala - Mustavič, Kiss, Ožvolda
Diváci: 3299
Prešov: Bajza - Revenco, Bondarenko, Taraduda, Tatolna - Begala, Simon - Juritka (46. Masaryk), Morim (59. Bernát), Regáli - Wolsztynski (59. Sagna)
Komárno: Dlubáč - Šmehyl (73. Szűcs), Špiriak, Šimko, Rudzan - Kiss (72. Žák), Ožvolda (90. Gamboš) - Krčík, Mustavič, Druga (59. Tamás) - Boďa (59. Mashike)
Futbalisti FC Tatran Prešov a KFC Komárno remizovali 0:0 v sobotňajšom zápase 2. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa.
Prešovčania si upevnili priebežnú 11. priečku, ktorá by znamenala účasť v baráži o udržanie.
Pre Komárno to bola štvrtá remíza z piatich zápasov a na Prešov majú štvorbodový náskok.
Prvý polčas priniesol najmä taktickú bitku a oba tímy si počas neho dávali pozor na chyby. Duel nabral na obrátkach v druhom polčase.
Vygradoval v závere zápasu, keď si hostia vytvorili niekoľko sľubných šancí, no Bajzu neprekonali.
Hrdinom domácich sa v nadstavenom čase mohol stať striedajúci Bernát, no zvnútra šestnástky netrafil bránu.
