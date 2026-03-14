Prešov nevyužil šancu odskočiť poslednému tímu. S Komárnom odohral bezgólový zápas

Futbalisti Prešova. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|14. mar 2026 o 17:22
ShareTweet0

Prešov má pred poslednou Skalicou náskok len troch bodov.

Niké liga - 2. kolo skupiny o udržanie sa

Tatran Prešov - Komárno 0:0

Rozhodcovia: Ruc – Kuba, Vass

ŽK: Sagna, Begala - Mustavič, Kiss, Ožvolda

Diváci: 3299

Prešov: Bajza - Revenco, Bondarenko, Taraduda, Tatolna - Begala, Simon - Juritka (46. Masaryk), Morim (59. Bernát), Regáli - Wolsztynski (59. Sagna)

Komárno: Dlubáč - Šmehyl (73. Szűcs), Špiriak, Šimko, Rudzan - Kiss (72. Žák), Ožvolda (90. Gamboš) - Krčík, Mustavič, Druga (59. Tamás) - Boďa (59. Mashike)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti FC Tatran Prešov a KFC Komárno remizovali 0:0 v sobotňajšom zápase 2. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa.

Prešovčania si upevnili priebežnú 11. priečku, ktorá by znamenala účasť v baráži o udržanie.

Pre Komárno to bola štvrtá remíza z piatich zápasov a na Prešov majú štvorbodový náskok.

Prvý polčas priniesol najmä taktickú bitku a oba tímy si počas neho dávali pozor na chyby. Duel nabral na obrátkach v druhom polčase.

Vygradoval v závere zápasu, keď si hostia vytvorili niekoľko sľubných šancí, no Bajzu neprekonali.

Hrdinom domácich sa v nadstavenom čase mohol stať striedajúci Bernát, no zvnútra šestnástky netrafil bránu.

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
23
15
4
4
50:31
49
V
V
R
P
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
23
13
7
3
41:21
46
V
R
V
R
P
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
23
12
4
7
36:28
40
V
P
P
R
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
23
11
7
5
45:28
40
P
R
R
R
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
24
11
3
10
47:32
36
P
P
V
V
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
24
9
5
10
34:39
32
V
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
24
8
4
12
38:43
28
R
V
V
R
V
2
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
24
6
8
10
27:34
26
R
V
R
R
R
3
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
24
6
8
10
25:38
26
R
P
R
R
P
4
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
23
7
3
13
18:39
24
P
V
P
V
P
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
24
4
10
10
22:36
22
R
P
P
R
P
6
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
23
4
7
12
21:35
19
V
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Prešov nevyužil šancu odskočiť poslednému tímu. S Komárnom odohral bezgólový zápas