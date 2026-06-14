Príbeh najlepšieho hráča finále pripomína Jokiča. Podceňovali ho, no stal sa hrdinom New Yorku

Hráči New Yorku Knicks vybojovali po 53 rokoch titul v basketbalovej NBA a primárnu zásluhu na tom má Jalen Brunson, ktorý získal ocenenie MVP finále.
Od 29-ročného rozohrávača sa pritom pri vstupe do ligy veľa neočakávalo a jeho finančné ohodnotenie nenapovedá, že by bol najlepším hráčom svojho tímu, nie to ešte ligy.
Brunsonov príbeh pripomína srbského pivota Nikolu Jokiča, ktorý sa stal v drese Denveru MVP finále v roku 2023, hoci ho taktiež draftovali až v 2. kole.
Brunson získal v roku 2018 titul šampióna vysokoškolskej NCAA s Univerzitou Villanova, no následne v lete až troch jeho spoluhráčov draftovali vyššie.
Najvyššie z 10. priečky Mikala Bridgesa, ktorý paradoxne prišiel pred dvoma rokmi do tímu Knicks robiť Brunsonovi pomocníka.
Nevysokého rozohrávača si vybral celkovo z 33. pozície Dallas ako plán B, ak by sa v lige nepresadil Luka Dončič.
Slovinec sa rýchlo zaradil medzi elitu ligy a Brunson si v pozícii jeho náhradníka počínal dobre, no Dallas jeho prácu neohodnotil dostatočne a po vypršaní nováčikovského kontraktu ho nechal odísť. Zadarmo, bez trejdu a akejkoľvek náhrady.
VIDEO: Zostrih zápasu San Antonio Spurs - New York Knicks
Brunson pokoril bodový rekord
New York patrí medzi tri kluby, ktoré odohrali už úvodný ročník NBA, no v počte úspechov za zvyšnými dvoma ďaleko zaostáva. Boston je s 18 titulmi najúspešnejším tímom histórie ligy, Golden State Warriors (v minulosti Philadelphia) majú na konte sedem.
Knicks sa za 80 rokov pôsobenia v súťaži dostali k dvom prvenstvám v rokoch 1970 a 1973, keď bol ich hlavnou hviezdou pivot Willis Reed.
Práve jeho bodový rekord vo finále 38 bodov Brunson prekonal v rozhodujúcom piatom stretnutí série o titul proti San Antoniu, keď nazbieral 45 bodov.
Nasledoval kroky svojho otca
V 90-tych rokoch mali Knicks kvalitný tím okolo pivota Patricka Ewinga, no nestačilo to viac ako na účasť vo finále. V ňom boli Newyorčania ešte v roku 1999, no podľahli San Antoniu 1:4 na zápasy v sezóne poznačenej lockoutom.
Od tohto momentu sa klub z najväčšieho mesta USA stal v lige skôr terčom posmechu za zlé manažérske rozhodnutia a preplácanie hviezd, ktoré nenaplnili očakávania.
Nová vlna úspechu je spájaná až s príchodom generálneho manažéra Gerssona Rosasa v lete 2022, ktorý vybudoval nový tím z hráčov, ktorých Knicks nedraftovali.
Dohoda s Jalenom Brunsonom bola jeden z jeho prvých ťahov, rozohrávača Dallasu prilákal aj tým, že mesiac predtým angažoval ako asistenta jeho otca Ricka.
Jalen v detstve sledoval svojho otca v drese Knicks a klubu fandil a možno aj to spôsobilo, že bol ochotný za „modro-oranžových“ hrať aj z lacnejším kontraktom, akoby si zaslúžil.
Všetci v tíme sme boli súdržní
Brunson sa okamžite po príchode do New Yorku stal lídrom tímu, no s platom 35 miliónov dolárov ročne je až tretí na listine najlepšie zarábajúcich hráčov klubu a pokiaľ sa vedenie neodhodlá k výmenám, bude to tak platiť ešte minimálne ďalšie dva roky.
O 18 miliónov viac zarába pivot Karl_Anthony Towns a vyšší príjem má aj krídelník OG Anunoby.
„Keď som podpisoval ten kontrakt, vedel som, že tento klub má veľkú možnosť získať titul. Ale kvalitne zostavený tím je iba jeden z aspektov. Je za tým veľa tvrdej práce a snahy.
Všetci v tíme sme boli súdržní, mali to správne mentálne nastavenie, verili sme si navzájom a nevzdávali sa, nech sa dialo čokoľvek.
Veľa ľudí ma oceňuje za môj prístup pri podpisovaní zmluvy, ale bez mojich spoluhráčov by som nič nedokázal,“ zdôraznil po úspešnom finále Brunson podľa AFP.
Tento klub mal svoje vzostupy a pády
Knicks naznačili potenciál zisku titulu už pred rokom, keď nestačili až vo finále konferencie na Indianu. Na vzostupe tímu mal nepochybnú zásluhu Tom Thibodeau, ktorý trénoval mužstvo v rokoch 2020-2025.
Pred rokom sa však vedenie rozhodlo s ním rozlúčiť a ako jeden z dôvodov mohla byť jeho tendencia spoliehať sa na veľmi úzku rotáciu hráčov, ktorí boli následne počas vrcholu sezóny unavení a nedokázali zabrať v rozhodujúcich chvíľach naplno.
Na lavičku tak zasadol Mike Brown, dával priestor väčšiemu množstvu hráčov a hneď vo svoje prvej sezóne sa dočkal majstrovského primátu.
V zbierke už pritom mal štyri prstene šampióna ako asistent trénera, z pôsobenia pri mužstvách San Antonia, Clevelandu a Golden State.
„Je iba málo športových klubov, ktoré by sa dali označiť ako ikonické, vzhľadom na ich históriu, kde sídlia a v akej hale hrajú. New York je jeden z mála, na ktorý tento prívlastok platí vo všetkých troch atribútoch.
Tento klub mal svoje vzostupy a pády. Nemôžete však myslieť na to zlé, ale neustále sa treba snažiť byť lepší a priniesť radosť mestu, klubu, fanúšikom. Mám mimoriadne šťastie, že som tohto všetkého súčasťou,“ tešil sa 56-ročný Brown.