Skalicu nezachránil ani výstavný gól stopéra. Trenčín zvládol dôležitý boj o záchranu

Futbalisti AS Trenčín sa radujú z gólu. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|15. mar 2026 o 17:25
V tabuľke o záchranu sa dostal už na druhé miesto.

Niké liga - 2. kolo skupiny o udržanie sa

Trenčín - Skalica 2:1 (1:0)

Góly: 41. Mikulaj, 69. Brandis - 86. Ujlaky

Rozhodcovia: Benedik – Štofik, Hrebeňár

ŽK: Sláviček (mimo ihriska), Pávek - Niňaj, Ujlaky, Onyedika, Leginus

Diváci: 1012

Trenčín: Katič - Pávek, Križan, Diouf, Brandis - Poom - Hájovský, Eynel Soares, Mikulaj (67. Bazdarič), Mathurin (67. Kam) - Adedoyin (76. Doesburg)

Skalica: Junas - Suľa, Ujlaky, Niňaj (77. Šuver), Gaži - Bariš (77. Nagy), Pudhorocký (77. Onyedika) - Smejkal, Mášik (20. Hollý), Abdullahi - Potočný (46. Leginus)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti AS Trenčín zvíťazili v nedeľňajšom zápase 2. kola skupiny o udržanie sa v nadstavbovej časti Niké ligy nad MFK Skalica 2:1.

V tabuľke poskočili na 8. miesto, na ktorom majú tesnú stratu na Košice. Skaličania nenadviazali na cenné víťazstvo nad Prešovom (1:0) a naďalej sú na poslednej 12. priečke o tri body za Prešovom.

Prvý polčas priniesol vyrovnaný futbal a dlho aj nerozhodné skóre. Tímy si dávali pozor na chyby, no ofenzívne aktívnejší boli hostia.

Do vedenia však išli Trenčania, keď Mikulaj v 41. minúte hlavičkou zužitkoval center Eynela Soaresa - 1:0.

Šance hostí na bodový zisk výrazne klesli v 69. minúte, keď sa lopta po dlhom centri dostala k Brandisovi a ten zblízka upravil na 2:0.

Kontaktného gólu sa Skaličania dočkali až v 86. minúte po tom, čo si Ujlaky poradil s brániacim hráčom a prestrelil Katiča - 2:1.

V nadstavenom čase mohol vyrovnať Hollý, ale preloboval nielen brankára, ale aj bránu.

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
23
15
4
4
50:31
49
V
V
R
P
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
23
13
7
3
41:21
46
V
R
V
R
P
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
23
12
4
7
36:28
40
V
P
P
R
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
23
11
7
5
45:28
40
P
R
R
R
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
24
11
3
10
47:32
36
P
P
V
V
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
24
9
5
10
34:39
32
V
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
24
8
4
12
38:43
28
R
V
V
R
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
24
8
3
13
20:40
27
V
P
V
P
V
3
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
24
6
8
10
27:34
26
R
V
R
R
R
4
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
24
6
8
10
25:38
26
R
P
R
R
P
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
24
4
10
10
22:36
22
R
P
P
R
P
6
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
24
4
7
13
22:37
19
P
V
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

