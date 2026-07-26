Remízové šialenstvo v úvodnom kole. Okrem Slovana uspela už len Podbrezová

Adam Griger (Slovan) hlavičkuje počas zápasu 1. kola futbalovej Niké ligy MFK Dukla Banská Bystrica - ŠK Slovan Bratislava.
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Adam Griger (Slovan) hlavičkuje počas zápasu 1. kola futbalovej Niké ligy MFK Dukla Banská Bystrica - ŠK Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
TASR|26. júl 2026 o 21:32
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Pozrite si súhrn výsledkov 1. kola Niké ligy.

Hneď úvodné kolo nového ročníka futbalovej Niké ligy prinieslo zaváhania favorizovaných tímov. Na pôde Ružomberka remizovali 1:1 v nedeľu hráči úradujúceho vicemajstra z Dunajskej Stredy.

Iba bod na domácom ihrisku získali v sobotu hráči Spartaka Trnava, ktorí uhrali rovnakú remízu so Skalicou.

Suverénny vstup zaznamenal sériový majster Slovan Bratislava, ktorý vyhral na ihrisku nováčika z Banskej Bystrice 4:0.

Prvé kolo prinieslo štyri remízy, z toho jednu mimoriadne divokú. Po osemgólovej prestrelke sa skončil duel medzi MŠK Žilina a FC Košice výsledkom 4:4. Košičania po prvom dejstve viedli 2:1, potom však už iba doťahovali.

Vyrovnať dokázal v 85. minúte v zápase dvojgólový čiernohorský útočník Aleksa Maraš. Na domácej strane sa dvoma presnými zásahmi prezentoval španielsky zakončovateľ Daniel Homet Ruiz.

Žilina má dobre rozohraný dvojzápas v 2. predkole Konferenčnej ligy proti poľským Katoviciam. Doma súpera zdolala 2:1, vo štvrtok cestuje na jeho pôdu.

Slovan rozhodol o svojom víťazstve pod Urpínom už v prvom dejstve. Najvýraznejší podiel na tom mal debutant v drese „belasých“ Manasse Kianga.

Anglický útočník najskôr v 13. minúte asistoval Kenanovi Bajričovi a o jedenásť minút neskôr si sám otvoril strelecký účet v najvyššej slovenskej súťaži.

Do prestávky ešte navýšil gólový rozdiel Alasana Yirajang a krátko po zmene strán sa presadil aj ukrajinský útočník Mykola Kucharevič. Tréner Yaya Toure doprial v 62. minúte ligový debut aj 16-ročnému odchovancovi Matúšovi Tomáškovi.

Na ihrisko sa dostala aj najnovšia posila - panamský reprezentačný krídelník Cristian Martinez.

Slovan čaká v stredu na Tehelnom poli odveta v 2. predkole Ligy majstrov proti Iberii 1999 Tbilisi, v Gruzínsku vyhral Slovan 2:0.

Dunajskú Stredu poslal do vedenia na Liptove až Ammar Ramadan v 72. minúte, ale mužstvo zo Žitného ostrova si náskok nepostrážilo. V ôsmej minúte nadstavenia druhého polčasu vyrovnal na konečných 1:1 z pokutového kopu striedajúci Martin Boďa.

DAC si bude chcieť napraviť chuť postupom do 3. predkola Konferenčnej ligy, keďže už vo štvrtok ho čaká odvetný súboj na pôde bosnianskeho Veležu Mostar. Slovenský zástupca si vezie na Balkán domáce víťazstvo 1:0.

Postupom do rovnakej fázy európskej pohárovej súťaže budú chcieť dať zabudnúť na nevydarený ligový vstup Trnavčania, ktorí v generálke pred ligou remizovali doma s bulharským CSKA 1948 Sofia.

Spartak stratil body proti Skalici, keď doháňal manko po góle hosťujúceho Petra Pudhorockého. Remízový stav zariadil v nadstavenom čase prvého polčasu vlastný gól Damiána Bariša.

Do tretice remízou 1:1 sa skončilo aj stretnutie medzi AS Trenčín a predposledným tímom uplynulého ročníka z Komárna. Víťazne vstúpili do ligy Podbrezovčania, ktorí triumfovali doma nad Michalovcami 2:0.

Niké liga - 1. kolo

AS Trenčín - KFC Komárno 1:1 (1:0)

Góly: 14. Poom - 66. Masaryk

Podrobnosti zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Fotogaléria zo zápasu AS Trenčín - KFC Komárno (Niké liga, 1. kolo)
Mikkel Boye z Trenčína reaguje v zápase 1. kola futbalovej Niké ligy medzi AS Trenčín a KFC Komárno.
Tadeáš Hájovský z Trenčína a Filip Kiss z Komárna bojujú o loptu v zápase 1. kola futbalovej Niké ligy.
Hlavný tréner KFC Komárno Norbert Czibor sleduje zápas 1. kola futbalovej Niké ligy medzi AS Trenčín a KFC Komárno.
Andy Masaryk z Komárna reaguje v zápase 1. kola futbalovej Niké ligy medzi AS Trenčín a KFC Komárno.
6 fotografií
Markus Poom z Trenčína sa teší z gólu počas zápasu 1. kola futbalovej Niké ligy medzi AS Trenčín a KFC Komárno.Papa Diouf z Trenčína, Andy Masaryk z Komárna, Tadeáš Hájovský z Trenčína a Kristóf Domonkos z Komárna bojujú o loptu počas zápasu 1. kola futbalovej Niké ligy.

FC Spartak Trnava – MFK Skalica 1:1 (1:1)

Góly: 45.+6 Bariš (vlastný) - 41. Pudhorocký

Podrobnosti zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Fotogaléria zo zápasu Spartak Trnava - MFK Skalica (Niké liga, 1. kolo)
Hráč Skalice Erik Daniel a hráč Spartaka Juanmi Carrión bojujú o loptu počas zápasu 1. kola Niké ligy.
Hráči Spartaka Filip Trello, Timotej Kudlička a hráč Skalice Petr Pudhorocký bojujú o loptu počas zápasu 1. kola Niké ligy.
Hráč Spartaka Filip Trello a hráč Skalice Patrick Karhan bojujú o loptu počas zápasu 1. kola Niké ligy.
Brankár Skalice Martin Junas odkopáva loptu počas zápasu 1. kola Niké ligy vo futbale medzi FC Spartak Trnava a MFK Skalica.
6 fotografií
Tréner Skalice Roman Hudec a jeho asistent Pavol Farkaš sledujú zápas 1. kola Niké ligy vo futbale medzi FC Spartak Trnava a MFK Skalica.Tréner Spartaka Antonio Muňoz sleduje zápas 1. kola Niké ligy vo futbale medzi FC Spartak Trnava a MFK Skalica.

FK Železiarne Podbrezová - MFK Zemplín Michalovce 2:0 (2:0)

Góly: 26. Šiler, 39. Š. Faško

Podrobnosti zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

MŠK Žilina - FC Košice 4:4 (1:2)

Góly: 62. a 78. Homet, 15. Hranica, 51. Florea - 66. a 85. Maraš, 27. Čerepkai (z 11 m), 39. Gallovič

Podrobnosti zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Fotogaléria zo zápasu MŠK Žilina - FC Košice (Niké liga, 1. kolo)
Hráči Žiliny sa radujú z gólu v zápase 1. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina - FC Košice.
Hlavný tréner MŠK Žilina Pavol Staňo v zápase 1. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina - FC Košice.
Nová lopta futbalovej Niké ligy v zápase 1. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina - FC Košice.
Timotej Hranica (Žilina) a Dávid Gallovič (Košice) bojujú o loptu v zápase 1. kola futbalovej Niké ligy.
4 fotografií

MFK Ružomberok - FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:1 (0:0)

Góly: 90+8. Boďa (z 11 m) - 72. Ramadan

Podrobnosti zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Fotogaléria zo zápasu MFK Ružomberok - DAC Dunajská Streda (Niké liga, 1. kolo)
Alexander Selecký (Ružomberok) a vľavo Andreas Gruber (Dunajská Streda) bojujú o loptu v zápase 1. kola Niké ligy.
Jaroslav Köstl (Ružomberok) reaguje v zápase 1. kola Niké ligy medzi MFK Ružomberok a FC DAC 1904 Dunajská Streda.
Jaroslav Köstl (Ružomberok) kope do lopty v zápase 1. kola Niké ligy medzi MFK Ružomberok a FC DAC 1904 Dunajská Streda.
3 fotografií

MFK Dukla Banská Bystrica – ŠK Slovan Bratislava 0:4 (0:3)

Góly: 13. Bajrič, 24. Kianga, 35. Yirajang, 52. Kucharevič

Podrobnosti zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Fotogaléria zo zápasu MFK Dukla Banská Bystrica - ŠK Slovan Bratislava (Niké liga, 1. kolo)
Hráči Slovana sa tešia z gólu počas zápasu 1. kola futbalovej Niké ligy MFK Dukla Banská Bystrica - ŠK Slovan Bratislava.
Fanúšikovia Slovana hádžu svetlice počas zápasu 1. kola futbalovej Niké ligy MFK Dukla Banská Bystrica - ŠK Slovan Bratislava.
Kenan Bajrič (Slovan) a Michal Ďuriš (Banská Bystrica) bojujú o loptu počas zápasu 1. kola futbalovej Niké ligy.
Róbert Polievka (Banská Bystrica) a Peter Pokorný (Slovan) bojujú o loptu počas zápasu 1. kola futbalovej Niké ligy.
8 fotografií
Manasse Kianga, Cesar Blackman (obaja Slovan) a Toheeb Alabi (Banská Bystrica) počas zápasu 1. kola futbalovej Niké ligy.Svetozar Markovič (Slovan) a kapitán Róbert Polievka (Banská Bystrica) bojujú o loptu počas zápasu 1. kola futbalovej Niké ligy.Hlavný tréner MFK Dukla Banská Bystrica Juraj Jarábek sleduje zápas 1. kola futbalovej Niké ligy MFK Dukla Banská Bystrica - ŠK Slovan Bratislava.Cesar Blackman (Slovan) sleduje loptu počas zápasu 1. kola futbalovej Niké ligy MFK Dukla Banská Bystrica - ŠK Slovan Bratislava.


Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
1
1
0
0
4:0
3
V
2
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
1
1
0
0
2:0
3
V
3
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
1
0
1
0
4:4
1
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
1
0
1
0
4:4
1
R
5
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
1
0
1
0
1:1
1
R
6
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
1
0
1
0
1:1
1
R
7
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
1
0
1
0
1:1
1
R
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
1
0
1
0
1:1
1
R
9
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
1
0
1
0
1:1
1
R
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
1
0
1
0
1:1
1
R
11
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
1
0
0
1
0:2
0
P
12
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
1
0
0
1
0:4
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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