Remízové šialenstvo v úvodnom kole. Okrem Slovana uspela už len Podbrezová

Hneď úvodné kolo nového ročníka futbalovej Niké ligy prinieslo zaváhania favorizovaných tímov. Na pôde Ružomberka remizovali 1:1 v nedeľu hráči úradujúceho vicemajstra z Dunajskej Stredy.
Iba bod na domácom ihrisku získali v sobotu hráči Spartaka Trnava, ktorí uhrali rovnakú remízu so Skalicou.
Suverénny vstup zaznamenal sériový majster Slovan Bratislava, ktorý vyhral na ihrisku nováčika z Banskej Bystrice 4:0.
Prvé kolo prinieslo štyri remízy, z toho jednu mimoriadne divokú. Po osemgólovej prestrelke sa skončil duel medzi MŠK Žilina a FC Košice výsledkom 4:4. Košičania po prvom dejstve viedli 2:1, potom však už iba doťahovali.
Vyrovnať dokázal v 85. minúte v zápase dvojgólový čiernohorský útočník Aleksa Maraš. Na domácej strane sa dvoma presnými zásahmi prezentoval španielsky zakončovateľ Daniel Homet Ruiz.
Žilina má dobre rozohraný dvojzápas v 2. predkole Konferenčnej ligy proti poľským Katoviciam. Doma súpera zdolala 2:1, vo štvrtok cestuje na jeho pôdu.
Slovan rozhodol o svojom víťazstve pod Urpínom už v prvom dejstve. Najvýraznejší podiel na tom mal debutant v drese „belasých“ Manasse Kianga.
Anglický útočník najskôr v 13. minúte asistoval Kenanovi Bajričovi a o jedenásť minút neskôr si sám otvoril strelecký účet v najvyššej slovenskej súťaži.
Do prestávky ešte navýšil gólový rozdiel Alasana Yirajang a krátko po zmene strán sa presadil aj ukrajinský útočník Mykola Kucharevič. Tréner Yaya Toure doprial v 62. minúte ligový debut aj 16-ročnému odchovancovi Matúšovi Tomáškovi.
Na ihrisko sa dostala aj najnovšia posila - panamský reprezentačný krídelník Cristian Martinez.
Slovan čaká v stredu na Tehelnom poli odveta v 2. predkole Ligy majstrov proti Iberii 1999 Tbilisi, v Gruzínsku vyhral Slovan 2:0.
Dunajskú Stredu poslal do vedenia na Liptove až Ammar Ramadan v 72. minúte, ale mužstvo zo Žitného ostrova si náskok nepostrážilo. V ôsmej minúte nadstavenia druhého polčasu vyrovnal na konečných 1:1 z pokutového kopu striedajúci Martin Boďa.
DAC si bude chcieť napraviť chuť postupom do 3. predkola Konferenčnej ligy, keďže už vo štvrtok ho čaká odvetný súboj na pôde bosnianskeho Veležu Mostar. Slovenský zástupca si vezie na Balkán domáce víťazstvo 1:0.
Postupom do rovnakej fázy európskej pohárovej súťaže budú chcieť dať zabudnúť na nevydarený ligový vstup Trnavčania, ktorí v generálke pred ligou remizovali doma s bulharským CSKA 1948 Sofia.
Spartak stratil body proti Skalici, keď doháňal manko po góle hosťujúceho Petra Pudhorockého. Remízový stav zariadil v nadstavenom čase prvého polčasu vlastný gól Damiána Bariša.
Do tretice remízou 1:1 sa skončilo aj stretnutie medzi AS Trenčín a predposledným tímom uplynulého ročníka z Komárna. Víťazne vstúpili do ligy Podbrezovčania, ktorí triumfovali doma nad Michalovcami 2:0.
Niké liga - 1. kolo
AS Trenčín - KFC Komárno 1:1 (1:0)
Góly: 14. Poom - 66. Masaryk
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FC Spartak Trnava – MFK Skalica 1:1 (1:1)
Góly: 45.+6 Bariš (vlastný) - 41. Pudhorocký
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FK Železiarne Podbrezová - MFK Zemplín Michalovce 2:0 (2:0)
Góly: 26. Šiler, 39. Š. Faško
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MŠK Žilina - FC Košice 4:4 (1:2)
Góly: 62. a 78. Homet, 15. Hranica, 51. Florea - 66. a 85. Maraš, 27. Čerepkai (z 11 m), 39. Gallovič
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MFK Ružomberok - FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:1 (0:0)
Góly: 90+8. Boďa (z 11 m) - 72. Ramadan
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MFK Dukla Banská Bystrica – ŠK Slovan Bratislava 0:4 (0:3)
Góly: 13. Bajrič, 24. Kianga, 35. Yirajang, 52. Kucharevič
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