Slovan čaká domáci duel v Lige majstrov a derby proti Trnave, pokračuje aj Slovnaft Cup (TV tipy)

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava oslavujú gól.
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava oslavujú gól. (Autor: TASR)
Sportnet|12. okt 2026 o 08:00
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Športový program na najbližších sedem dní. Pozrite si TV program.

Po mesačnej prestávke pokračuje ligová fáza Ligy majstrov aj so Slovanom Bratislava, ktorý odohrá prvý domáci duel v stredu proti Stuttgartu.

Neapol so Stanislavom Lobotkom sa predstaví proti Villarrealu, Dávid Hancko s Atlétikom Madrid doma privíta Manchester United.

Štvrtok bude už klasicky patriť Európskej a Konferenčnej lige. V druhej najprestížnejšej klubovej súťaži Lyon aj s brankárom Dominikom Greifom privíta anglický Crystal Palace, Sparta Praha bude doma čeliť Lilleströmu z Nórska a Ferencváros privíta českú Viktoriu Plzeň. V Konferenčnej lige cestuje Jablonec na pôdu Freiburgu.

Cez týždeň prebehnú ďalšie zápasy Slovnaft Cupu. Žilina sa predstaví v Kostolných Kračanoch, Trnava v Piešťanoch a Banská Bystrica pocestuje do Vranova nad Topľou.

Posledným kolom pokračuje aj skupinová fázy hokejovej Ligy majstrov. Hokejisti Nitry majú stále šancu na postup, no na domácom ľade musia zdolať švédske Rogle.

V Tipsport lige Žilina odohrá zápasy proti Zvolenu a Trenčínu. Hokejisti Košíc sa stretnú so Spišiakmi a Prešovom.

Najdôležitejšie udalosti týždňa
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Cez týždeň sa cyklisti predstavia aj so Slovákom Martinom Svrčekom v Číne na etapových pretekoch Okolo Kuang-si.

Tenisti hrajú turnaj v Šanghaji a ženský turnaj bude prebiehať vo Wu-chane.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.

Pondelok (12. október)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Americký futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Utorok (13. október)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Americký futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Streda (14. október)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Štvrtok (15. október)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futsal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Piatok (16. október)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Americký futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Sobota (17. október)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
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Šípky
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Volejbal
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Basketbal
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Hádzaná
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Motorizmus
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Americký futbal
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Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Nedeľa (18. október)

Futbal
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Tenis
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Hokej
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Americký futbal
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